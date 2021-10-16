Власти Кабо-Верде выдали задержанного венесуэльского дипломата США

Венесуэльский дипломат Алекс Сааб, задержанный в Кабо-Верде, экстрадирован в США, сообщают СМИ.

Радиостанция Caracol сообщает, что «Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где он предстанет перед судом Флориды». Сааба в 2020 году задержали по запросу США в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел, приземлился для дозаправки, передает РИА «Новости».

Сааб был арестован в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Защита Сааба указывала на дипломатический статус Сааба, а также на отсутствие договора об экстрадиции между США и Кабо-Верде. Каракас подчеркивал его статус спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба.

Сааб в 2019 году был включен в санкционный список США как организатор «широкой коррупционной сети» в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. СМИ сообщали, что он мог обладать сведениями о секретных договоренностях Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией, которые, по мнению США, затрагивают их интересы в регионе.