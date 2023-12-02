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Столтенберг призвал Европу изменить политику по производству вооружений для Украины
Глава НАТО Столтенберг: Странам ЕС нужно решить проблему раздробленности европейской оборонной промышленности
Европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева, заявил глава НАТО Йенса Столтенберга, его слова приводит немецкий телеканал N-tv.
Он отметил, что по производству вооружений странам следует работать теснее. Сейчас отсутствие единой политики приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства, передает РИА «Новости».
Столтенберг заявил, что Европе необходимо решить проблему раздробленности оборонной промышленности. По его словам, ситуация, в результате которой произошел «снарядный голод» в ВСУ, требует улучшения.
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