ВСУ за неделю потеряли на южнодонецком направлении почти 900 военных

Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ. Все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» отражены три атаки противника.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны ВСУ в около Новомихайловки, Старомайорского, Никольского, Шевченко, Константиновки и Новодонецкого Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника за неделю составили более 880 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки улучшили положение по переднему краю возле Синьковки Харьковской области, отразив 18 атак противника.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Синьковкой, Ивановкой и Кисловкой Харьковской области.

Потери противника на этом направлении составили более 315 военнослужащих, два танка, восемь броне машин и семь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации отразили 13 атак штурмовых групп 12-й бригады спецназначения, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение скоплениям живой силы 31-й бригады нацгвардии, 117-й и 125-й бригад теробороны под Торским, Красным Лиманом, Серебрянкой и Григоровкой ДНР.

Общие потери ВСУ на этом направлении составили более 950 военнослужащих убитыми и ранеными, семь бронемашин.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили Артемовское в ДНР.

Нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки ДНР.

За неделю на этом направлении российские подразделения отразили 17 атак. Потери противника составили более 1680 военнослужащих, шесть танков, шесть бронемашин и 19 орудий полевой артиллерии, отметили в Минобороны.

На Запорожском направлении российские подразделения вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак поблизости от Работино и Вербового Запорожской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.