Последняя группа россиян из сектора Газа вылетела в Москву

Последняя группа россиян с 45 детьми из сектора Газа вылетела на Ил-76 МЧС в Москву

Tекст: Денис Тельманов

«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет перевезет сегодня еще 73 человека, в том числе 45 детей», – приводит РИА Новости слова представителя МЧС.

Всего с начала миссии по эвакуации россиян из зоны конфликта Палестины Израиля на территорию России доставлен 1051 человек, в том числе 473 ребенка.

Ранее сообщалось, что более 100 человек погибли при обстрелах лагеря беженцев Джабалия на севере анклава.