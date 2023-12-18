Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.3 комментария
Последняя группа россиян из сектора Газа вылетела в Москву
Последняя группа россиян с 45 детьми из сектора Газа вылетела на Ил-76 МЧС в Москву
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Каира в Москву с последней группой россиян из сектора Газа, сообщили в ведомстве.
«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет перевезет сегодня еще 73 человека, в том числе 45 детей», – приводит РИА Новости слова представителя МЧС.
Всего с начала миссии по эвакуации россиян из зоны конфликта Палестины Израиля на территорию России доставлен 1051 человек, в том числе 473 ребенка.
Ранее сообщалось, что более 100 человек погибли при обстрелах лагеря беженцев Джабалия на севере анклава.