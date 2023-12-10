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    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы
    Нидерланды возобновили закупку российского СПГ
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    4 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около тринадцати с половиной тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    11 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    23 комментария
    10 декабря 2023, 12:28

    В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Газы россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты осмотрели россиян, эвакуированных из сектора Газа, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в Минздраве России.

    «Все 100 человек, в том числе 52 ребенка, прибывшие из сектора Газа, были осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, состояние здоровья удовлетворительное, полет перенесли хорошо», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Там добавили, что никто из эвакуированных не обращался за медицинской помощью.

    В воскресенье из Газы вылетел очередной самолет МЧС России с эвакуированными россиянами. Всего с начала миссии по эвакуации россиян из зоны конфликта Палестины Израиля на территорию России доставлен 1 051 человек, в том числе 473 ребенка.

    9 декабря 2023, 17:29
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц солгал, когда заявил, что поставки российского газа в страны Европы прекращены, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Ранее Шольц заявлял, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и, как следствие, несет ответственность за повышение цен на энергоносители.

    Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что в Европу не поступает газ из России, заявил Медведев в соцсети X, передает РИА «Новости».

    По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти к России», а теперь «изворачивается и врет».

    Ранее Шольц заявил, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу.

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    9 декабря 2023, 16:18
    Портниха Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России
    Портниха Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советская и российская певица Алла Пугачева покинула Россию, поскольку ей нужно заботиться о детях, сообщила подруга и портниха артистки Любовь а.

    У Пугачевой и иноагента Максима Галкина есть двое детей, и певице в первую очередь надо заботиться о них, она не может их бросить, сказала Аксенова «Московскому комсомольцу».

    Артистка полагает, что отец должен воспитывать своих детей, поскольку «мало ли что» случится в будущем с самой певицей, указала собеседница.

    Артистка, по словам Аксеновой, уже «не верит в свое долголетие», поскольку у нее «куча болячек».

    Ранее сообщалось, что Пугачевой стало плохо в бутике на Кипре.

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    9 декабря 2023, 16:46
    Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
    Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит и в повышении энергоносителей.

    «Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу!», – сказал канцлер, передает агентство «Прайм».

    Он заявил, что из-за прекращения поставок топлива из России Германия лишилась газа, а Европа в целом недосчиталась 120 млрд куб. метров.

    Ранее в Германии выбрали слово года, им стало словосочетание «Кризисное состояние».

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    9 декабря 2023, 18:28
    В Сети появился райдер Веры Брежневой для выступления на «русских корпоративах»
    В Сети появился райдер Веры Брежневой для выступления на «русских корпоративах»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опубликован райдер с якобы требованиями певицы Веры Брежневой для исполнения на «русских новогодних корпоративах», одним из главных условий является соблюдение полной конфиденциальности.

    Брежнева просит за свое выступление 50 тыс. евро и 25 тыс. евро на расходы, также в райдере перечислены ряд указаний для соблюдения «конспирации» ее выступлений, пишет Mash.

    Певица якобы требует, чтобы ее багаж тащили сотрудники аэропорта от машины до борта и обратно, встречать она просит с табличкой VERA. По городу ее должен возить тонированный новый Mercedes S-класса с Wi-Fi.

    При этом человеку за рулем запрещено разговаривать во время поездки, перед встречей ему нужно проехать через заправку и сервис, чтобы отключить свет в салоне, лампы не должны загораться даже при открытии дверей.

    Окна в отеле должны быть завешены плотными шторами, охрана должна быть усилена, камеры видеонаблюдения на сцене и в зонах переодевания – заклеены и отключены.

    В гримерной певица требует подавать чай, имбирь, лимон, мяту, мед и фрукты. Для закулис Брежнева просит черный кабинет с проклеенными черным и красным скотчем стыками.

    Съемка фото и видео на ее концертах также запрещены.

    Ранее сообщалось, что Брежнева из-за налогов лишилась последнего бизнеса на российской территории – бутика женской одежды Myseasons в Петербурге.

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    9 декабря 2023, 17:58
    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу продолжить оказывать помощь Украине

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга украинского президента Елена Зеленская, вероятно, заждалась новогодних подарков, по этой причине она попросила западные страны продолжать оказывать помощь киевскому режиму, пошутила представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на интервью первой леди Украины, в котором та попросила страны Запада продолжить оказывать помощь украинскому руководству.

    Брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов, сыронизировала дипломат.

    Напомним, Елена Зеленская в интервью заявила, что ее страна нуждается в помощи, и ей «больно видеть признаки того», что «страстное желание помочь может угаснуть».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

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    9 декабря 2023, 14:50
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по местам производства боеприпасов для РЗСО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, цели ударов достигнуты, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все назначенные объекты поражены.

    В пятницу Минобороны указывало, что с 3 по 8 декабря ВС России нанесли 30 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, поражены арсеналы, места хранения боеприпасов для артиллерии, базы ГСМ, пункты размещения подразделений ВСУ.

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    9 декабря 2023, 21:37
    Летчик Попов заявил об установке реактивных двигателей на БПЛА «Герань»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конструкция беспилотных летательных аппаратов «Герань» прошла через значительные усовершенствования, заявил генерал-майор в отставке Владимир Попов.

    Эти дроны теперь используют реактивные двигатели, это серьезно повысило их эффективность, заявил генерал в беседе с радио Sputnik.

    В начале СВО на «Герани» устанавливали электрические или поршневые двигатели, их мощность составляла около 50 лошадиных сил, они несли заряд до 3 кг. Усовершенствованные модели увеличили скорость полета до 800 км/ч в пикировании, ранее их скорость доходила до 300 км/ч в пикировании.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что Россия использует эффективный способ противодействия противнику, применяя большое количество дронов одновременно.

    Коментарии (33)
    9 декабря 2023, 14:14
    Глава минобороны Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма

    Глава минобороны Украины Рустемов заявил о подготовке «наработок» для «возврата» Крыма

    Глава минобороны Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство готовит к 2024 году некие «наработки», которые позволят ему «забрать» Крымский полуостров, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

    Киевский режим не обладает «столь мощным флотом», но готовит «наработки» на 2024 год, которые позволят сделать так, чтобы российские военные «отошли навсегда из нашего Крыма», заявил Умеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, который «очень ждет возвращения на Украину». Глава региона Сергей Аксенов заявил, что Зеленский лжет.

    Коментарии (44)
    9 декабря 2023, 15:13
    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой

    Офицер США Дэвис: Возможности ВПК России заставят Украину пойти на переговоры с Москвой

    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Возможности ВПК России заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, наступление ВСУ провалилось, и еще одно точно не станет успешным, так как российская армия стала еще сильнее, чем раньше, к тому же у российских военных есть промышленные возможности, чтобы производить больше вооружений, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву.

    «Нужно сделать что-то другое. Нам нужно просто сказать: «Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает», – отметил Дэвис.

    Офицер заметил, что в этом случае Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, после чего будет найдено какое-то рациональное заключение.

    «Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется» – я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона», – заключил он.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    В США уже выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (18)
    10 декабря 2023, 05:59
    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад

    Украинский офицер Грин: Киеву придется сдать несколько позиций из-за неудобства обороны

    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для ВСУ «плохой тенденции», заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко.

    Грин пожаловался, что у ВСУ сложилась плохая ситуация, когда придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что  войскам Украины придется обороняться «все дальше и дальше на запад».

    Ранее жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.

    Коментарии (17)
    9 декабря 2023, 19:32
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт на украинской территории начал переходить на следующий этап, в ходе которого могут стартовать мирные переговоры, утверждает китайское издание Global Times.

    Новое контрнаступление ВСУ маловероятно из-за финансовых, физических и стратегических издержек предыдущего, и это открывает возможность для возобновления мирных переговоров, утверждает Global Times, передает РИА «Новости».

    Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный указывал на безвыходную ситуацию, киевский режим и его западные партнеры не предугадали такого варианта развития событий, что повлекло за собой просчеты.

    Издание отмечает, что разногласия в конгрессе США по финансированию Украины также могут говорить о полном прекращении помощи Киеву.

    Напомним, в США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (15)
    9 декабря 2023, 19:25
    Американца в Петербурге арестовали за реабилитацию нацизма

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге арестован гражданин Соединенных Штатов Юрий Малев, его обвиняют в реабилитации нацизма, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

    Малева поместили под стражу после его публикаций в социальных сетях с оскорблениями и изображением георгиевской ленты, передает RT.

    Ранее сотрудник посольства Литвы в Москве Угнюс Лабутис и его коллега сорвали и выбросили георгиевские ленты с надгробий на кладбище под Красноярском, такое деяние также попадает под статью о реабилитации нацизма.

    Коментарии (6)
    9 декабря 2023, 14:56
    В Норвегии из-за событий на Украине начали копать могилы

    NRK: Норвежские военные практикуют похороны солдат из-за событий на Украине

    В Норвегии из-за событий на Украине начали копать могилы
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Норвежские солдаты проводят тренировочные похороны в связи с опасениями касательно обострения украинского конфликта, сообщает NRK.

    В статье указано, что сценарии войны стали острее и реальнее после того, как в прошлом году война пришла на Украину и в Европу, поэтому норвежские солдаты практикуют активные военные действия, а гибель людей и захоронение однополчан, передает РИА «Новости».

    Как уточняет NRK, в ходе «тренировочных» похорон солдаты норвежской армии психологически готовят себя к потенциальному конфликту.

    Так, по словам сержанта Стиана Мо, бойцам важно «тренировать головы», чтобы быть готовыми к войне.

    Как в свою очередь отметил солдат Йенс Эспеланд, побывавший на учебном захоронении своих товарищей, стоит подумать и поразмышлять о том, что на самом деле представляет собой повседневная жизнь, подчеркнув, что к чему-то подобному невозможно подготовиться должным образом.

    Ранее американский эксперт заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется поставить точку в конфликте.

    Коментарии (10)
    10 декабря 2023, 07:10
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне специальной военной операции нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что вертолеты Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника, уничтожены пункт управления и бронетехникат ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам летчика вертолета Ка-52М с позывным «Оса», противник не оказал сопротивления, и экипажи вернулись без происшествий.

    Ранее самолеты группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех принципальных улучшениях вертолетов Ка-52М.

    Коментарии (4)
    10 декабря 2023, 02:14
    Названа самая несчастная страна Евросоюза

    Евростат: Болгария оказалась самой несчастной страной Евросоюза

    Названа самая несчастная страна Евросоюза
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане Болгарии оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов по десятибалльной шкале, говорится в исследовании, проведенном по заказу европейского статистического агентства Евростат, сообщила болгарская радиостанция BNR.bg.

    Чуть меньше, чем болгары несчастны жители Германии, которые оценили свое удовлетворение жизнью на 6,5 балла, причиной тревожности немцев была названа подавленность и апатия, которую  испытывает 20% населения ФРГ, передает канал «360».

    В тройку самых счастливых стран ЕС вошли Австрия, Румыния и Польша.При этом австрийцы уже не первый раз оценивают свое счастье на высоком уровне,  их оценка составила восемь баллов.

    Ранее  Общество немецкого языка (GfdS) сообщило, что понятие «Кризисное состояние» (Krisenmodus, можно также передать как «кризисный режим») выбрано в Германии «Словом 2023 года».

    Коментарии (7)
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