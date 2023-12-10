В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Газы россиян

В Сети появился райдер Веры Брежневой для выступления на «русских корпоративах»

Tекст: Алексей Дегтярев

Брежнева просит за свое выступление 50 тыс. евро и 25 тыс. евро на расходы, также в райдере перечислены ряд указаний для соблюдения «конспирации» ее выступлений, пишет Mash.

Певица якобы требует, чтобы ее багаж тащили сотрудники аэропорта от машины до борта и обратно, встречать она просит с табличкой VERA. По городу ее должен возить тонированный новый Mercedes S-класса с Wi-Fi.

При этом человеку за рулем запрещено разговаривать во время поездки, перед встречей ему нужно проехать через заправку и сервис, чтобы отключить свет в салоне, лампы не должны загораться даже при открытии дверей.

Окна в отеле должны быть завешены плотными шторами, охрана должна быть усилена, камеры видеонаблюдения на сцене и в зонах переодевания – заклеены и отключены.

В гримерной певица требует подавать чай, имбирь, лимон, мяту, мед и фрукты. Для закулис Брежнева просит черный кабинет с проклеенными черным и красным скотчем стыками.

Съемка фото и видео на ее концертах также запрещены.

Ранее сообщалось, что Брежнева из-за налогов лишилась последнего бизнеса на российской территории – бутика женской одежды Myseasons в Петербурге.