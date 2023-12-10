Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.4 комментария
В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Газы россиян
Специалисты осмотрели россиян, эвакуированных из сектора Газа, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в Минздраве России.
«Все 100 человек, в том числе 52 ребенка, прибывшие из сектора Газа, были осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, состояние здоровья удовлетворительное, полет перенесли хорошо», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Там добавили, что никто из эвакуированных не обращался за медицинской помощью.
В воскресенье из Газы вылетел очередной самолет МЧС России с эвакуированными россиянами. Всего с начала миссии по эвакуации россиян из зоны конфликта Палестины Израиля на территорию России доставлен 1 051 человек, в том числе 473 ребенка.