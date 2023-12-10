До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Самолет МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей вылетел в Москву из Египта, сообщили в МЧС России.
В сообщении ведомства говорится, что это уже одиннадцатый борт с эвакуированными россиянами, которых единой колонной направляют в Каир, где специалисты ведомства оказывают всестороннюю помощь, говорится в Telegram-канале МЧС.
Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему граждан, прошедших КПП «Рафах».
Ранее МЧС сообщило о перешедших пункт пропуска «Рафах» 100 россиянах.