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    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    5 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    44 комментария
    9 декабря 2023, 19:05

    МЧС сообщило о перешедших пункт пропуска «Рафах» 100 россиянах

    МЧС сообщило о порядка 100 россиянах, перешедших пункт пропуска «Рафах»

    МЧС сообщило о перешедших пункт пропуска «Рафах» 100 россиянах
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пункт пропуска «Рафах» в секторе Газа в субботу пересекли около 100 российских граждан, сообщили в пресс-службе МЧС.

    Около 100 россиян и членов их семей пересекли пункт пропуска в субботу, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там указали, что с начала гуманитарной операции из зоны конфликта эвакуированы более 1 тыс. человек, в Россию доставлены более 940 человек, в том числе более 420 детей.

    На месте работы оперштаба в Каире российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.

    8 декабря 2023, 17:07
    ХАМАС: Операция Израиля в Газе не достигла своих целей
    ХАМАС: Операция Израиля в Газе не достигла своих целей
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС полагает, что военная операция израильской армии, продолжающаяся в секторе Газа, не принесла ожидавшихся плодов, говорится в специальном заявлении радикальной организации по случаю годовщины палестинской интифады (восстания) 1987 года.

    Как говорится в заявлении, в течение более чем двух месяцев агрессии оккупационным силам не удалось добиться никаких результатов или достичь поставленных целей ввиду стойкости палестинцев и отрядов сопротивления, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу боевое крыло ХАМАС заявило о выпуске нескольких ракет по Тель-Авиву.

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    9 декабря 2023, 00:12
    США заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе

    США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    США заблокировали в Совете безопасности ООН резолюцию ОАЭ о немедленномпрекращении огня в секторе Газа, а также освобождении всех заложников без условий.

    Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания, передает РИА «Новости».

    Ранее администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс санкционировать продажу Израилю 45 тыс. снарядов для боевых танков Merkava.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

    Представитель России при ООН Дмитрий Полянский назвал действия Израиля преступлением против человечности.

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    8 декабря 2023, 20:54
    На юг Газы во время перемирия вывезли 50 млн долларов

    FT: На юг Газы во время перемирия вывезли 50 млн долларов

    На юг Газы во время перемирия вывезли 50 млн долларов
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Банка Палестины воспользовались перемирием в секторе Газа для вывоза около 50 млн долларов с севера анклава, пишет Financial Times.

    По информации источников Financial Times, 200-шекелевые купюры на сумму порядка 50 млн долларов были вывезены при поддержке ООН из двух отделений Банка Палестины в северной части Газы на юг, передает «Газета.Ru».

    Операция прошла на прошлой неделе во вторник. Такие меры были предприняты с целью снижения нехватки наличности в южной части анклава, операцию одобрил Израиль, пишет издание.

    Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    7 декабря 2023, 22:19
    Самолет с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

    Самолет с эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово

    Самолет с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву из Каира доставлены 68 эвакуированных из сектора Газа российских граждан и членов их семей, сообщило МЧС России.

    Самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Домодедово. Эвакуированных из сектора Газа обеспечат теплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Предусмотрено информационное, психологическое и медицинское сопровождение, сообщает МЧС в Telegram.

    Всего, по данным МЧС, из зоны конфликта эвакуировано в Россию 950 человек. Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что около «100 россиян и палестинцев – членов их семей» ожидают эвакуации из сектора Газа. По словам Зариповой, раненых среди них нет. «Если, конечно, не считать психологические травмы в нынешней ситуации», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа.

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    7 декабря 2023, 03:41
    Базы США подверглись атакам в Сирии и Ираке

    Американские базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и иракской провинции Анбар подверглись атакам

    Tекст: Антон Антонов

    База США на месторождении газа в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, американскую базу в провинции Анбар в Ираке атаковал беспилотник, сообщают информационные агентства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что в Сирии «сильные взрывы» произошли на базе на месторождении газа «Конико» после того, как она «была обстреляна двумя ракетами».

    Шиитские группировки сообщили, что «во второй раз за сегодняшний день нанесли удар по американской оккупационной базе Айн аль-Асад» в Ираке. Атака беспилотника, который «поразил цель», названа ответом на «преступления», совершенные в секторе Газа.

    Напомним, в среду база Айн аль-Асад уже была атакована беспилотником шиитских вооруженных формирований.

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    9 декабря 2023, 04:50
    Al Ghad: Израиль разрушил Великую мечеть Газы

    Al Ghad: После удара Израиля разрушена Великая мечеть Газы

    Tекст: Вера Басилая

    ХАМАС заявило о разрушении Великой мечети Газы после удара Израиля, сообщил канал Al Ghad.

    В ХАМАС рассказали, что здание было разрушено из-за израильского авиаудара, стены храма и часть крыши обвалились, трещина в основании минарета, передает Ura.ru.

    Великая мечеть была первоначально большой христианской церковью, основанной на месте языческого храма. Церковь разрушили персы в начале VII века, затем ее преобразовали в мечеть после захвата сектора Газа арабами.

    Ранее сообщалось, что израильские военные взорвали здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.

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    9 декабря 2023, 02:35
    В США назвали причины блокировки резолюции ООН по Газе

    Зампостпреда США Вуд: Резолюция не осуждала ХАМАС, не отражала право Израиля на самооборону

    Tекст: Вера Басилая

    США наложили вето на проект резолюции ОАЭ по прекращению огня в секторе Газа в Совбезе ООН, так как он не содержал осуждения ХАМАС и не отражал право Израиля на самооборону, заявил на заседании Совбеза зампостпреда США Роберт Вуд.

    Вуд отметил, что авторы резолюции отказались включить формулировку, осуждающую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября.

    По его словам, жертвам этих действий авторы резолюции не выразили соболезнования, не осудили их убийц, также нет осуждения сексуального насилия, развязанного ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Дипломат также отметил, что США разочарованы, что в документе нет формулировки о доступе МККК к заложникам, все еще удерживаемым ХАМАС и «другими экстремистами». По его словам, резолюция не способствует возобновлению гуманитарных пауз, освобождению заложников и увеличению помощи, а также в ней нет формулировки о праве Израиля на самооборону.

    Ранее США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава.

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    8 декабря 2023, 20:18
    Полянский в ООН назвал действия Израиля преступлением против человечности

    Представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что агрессия ХАМАС не оправдывает преступлений Израиля в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября не оправдывают преступлений против человечности, которые совершаются Израилем в секторе Газа, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

    «Хотели бы при этом подчеркнуть, что ссылки Израиля и его союзников на действия ХАМАС 7 октября, которые мы, безусловно, осуждаем, не оправдывают и в принципе не могут оправдать массовых и систематических военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершаются в секторе Газа», – приводит слова Полянского ТАСС.

    При этом он отметил, что в действиях Израиля сейчас прослеживается стратегия по насильственному перемещению палестинцев, поскольку жизнь в секторе Газа становится невыносимой. «Ее людоедская логика проста – сделать жизнь в Газе невыносимой, даже невозможной, оставляя мирному населению один выбор – покинуть родные земли или быть убитыми», – сказал он.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

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    8 декабря 2023, 08:22
    В Турции предложили создать военный формат с участием России

    Лидер турецкой партии Перинчек призвал создать военный формат Турция – Россия – Сирия для борьбы с террором

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвать создать военный формат Турция – Россия – Сирия, который будет заниматься борьбой с террористическими формированиями на севере САР. По словам политика, это поможет урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Перинчек заявил РИА «Новости», что по Газе необходимо «вооруженное решение». Он считает, что трехсторонний военный формат станет лучшей поддержкой палестинскому движению и противовесом американской экспансии региона.

    «Будет открыт фронт против США и сионизма», – заявил он, назвав формат Турция – Россия – Сирия необходимостью.

    Политик добавил, что данная инициатива позволит разрушить американские планы и обеспечить территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    9 декабря 2023, 00:56
    Полянский: США вынесли смертный приговор жителям Газы

    Постпред в ООН Полянский обвинил США в вынесении смертного приговора жителям Газы

    Tекст: Вера Басилая

    США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Дипломат подчеркнул, что оценку действиям Вашингтона даст история, и заявил, что это «один из самых черных дней в истории Ближнего Востока». Он назвал циничными «пустые слова о демократии и правах человека», потому что настоящая цена им видна сейчас, когда два члена Совбеза предпочли быть соучастниками «безжалостной израильской бойни», передает RT.

    Ранее США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ, требующую немедленного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников без условий. Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

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    8 декабря 2023, 22:49
    В США отказались поддержать проект Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа

    Кирби: США не одобрят проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    США не намерены поддерживать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Кирби заявил журналистам, что США не собираются пересматривать свою позицию по проекту резолюции ОАЭ о прекращении огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Кирби  отметил, что США разделяют международную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе, президент Джо Байден поэтому возглавил международные усилия по увеличению потока гуманитарной помощи в анклав, чтобы «помочь облегчить страдания» палестинцев, передает ТАСС.

    Ранее Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

    Представитель России при ООН Дмитрий Полянский назвал действия Израиля преступлением против человечности.

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    8 декабря 2023, 19:05
    Генсек ООН: Жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Жестокость радикального палестинского движения ХАМАС не может считаться основанием для коллективного наказания палестинцев, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    «Жестокость, творимая ХАМАС, никогда не сможет оправдать коллективное наказание палестинского народа», – сказал Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По его словам, неизбирательные ракетные обстрелы территории Израиля со стороны ХАМАС и использование движением гражданских лиц в качестве живого щита противоречат законам войны. При этом такое поведение противника не освобождает Израиль от ответственности.

    «Международное гуманитарное право включает обязанность защищать гражданское население и соблюдать принципы <…> соразмерности и осторожности», – напомнил Генсек ООН.

    Ранее Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа.

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    9 декабря 2023, 01:19
    Китай призвал Израиль прекратить убивать население Газы

    Постпред в ООН: Пекин разочарован вето Вашингтона на резолюцию СБ ООН по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Китай глубоко разочарован и сожалеет, что на резолюцию Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта США наложили вето, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

    Цзюнь заявил, что конфликт уже привел к беспрецедентному числу смертей и разрушений и прекратить огонь нужно немедленно, это первостепенное требование, передает RT.

    Ранее США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ, требующую немедленного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников без условий. Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания.

    Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава.

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    8 декабря 2023, 08:55
    Военные Израиля ударили по лагерю беженцев в центре сектора Газа

    AL Jazeera: Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа, а также по нескольким районам города Хан-Юнис, сообщает катарский телеканал AL Jazeera.

    Известно, что израильские военные самолеты совершили налет на лагерь Эль-Магази в центре сектора Газа, есть информация о разрушении военной авиацией жилых домов в городе Дейр-эль-Балах, передает ТАСС.

    Также сообщается, что израильские ВВС ударили по нескольким районам города Хан-Юнис в Газе, бомбардировкам подвергся и город Рафах на границе с Египтом.

    Кроме того, по информации телеканала, израильская армия провела ночной рейд в центре Рамаллы на Западном берегу реки Иордан.

    Уточняется, что израильские солдаты взрывали звуковые гранаты и гранаты со слезоточивым газом на улицах Рамаллы, но не встретили никакого сопротивления.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    8 декабря 2023, 23:53
    Байден попросил Конгресс разрешить продажу Израилю снарядов для танков

    Байден попросил Конгресс разрешить продажу Израилю 45 тыс. танковых снарядов

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс санкционировать продажу Израилю 45 тыс. снарядов для боевых танков Merkava, сообщило Reuters.

    Источники Reuters утверждают, что в Белом доме сослались на необходимость дополнительных боеприпасов для успешного ведения его наземной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

    Отмечается, что Байден отправил запрос на поставку снарядов фоне растущей обеспокоенности «по поводу использования американского оружия в конфликте, в котором погибли тысячи мирных жителей», передает РИА «Новости».

    Ранее в США отказались поддержать проект Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа.

    Также координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

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