МЧС сообщило о перешедших пункт пропуска «Рафах» 100 россиянах

МЧС сообщило о порядка 100 россиянах, перешедших пункт пропуска «Рафах»

Tекст: Алексей Дегтярев

Около 100 россиян и членов их семей пересекли пункт пропуска в субботу, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там указали, что с начала гуманитарной операции из зоны конфликта эвакуированы более 1 тыс. человек, в Россию доставлены более 940 человек, в том числе более 420 детей.

На месте работы оперштаба в Каире российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.