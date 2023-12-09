До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
МЧС сообщило о перешедших пункт пропуска «Рафах» 100 россиянах
МЧС сообщило о порядка 100 россиянах, перешедших пункт пропуска «Рафах»
Пункт пропуска «Рафах» в секторе Газа в субботу пересекли около 100 российских граждан, сообщили в пресс-службе МЧС.
Около 100 россиян и членов их семей пересекли пункт пропуска в субботу, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Там указали, что с начала гуманитарной операции из зоны конфликта эвакуированы более 1 тыс. человек, в Россию доставлены более 940 человек, в том числе более 420 детей.
На месте работы оперштаба в Каире российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.