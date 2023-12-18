Силуанов: Россия и Китай создали расчетную инфраструктуру для торговли

Силуанов: Россия и Китай создали необходимую расчетную инфраструктуру для торговли

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, крайне важно, что в торговле более 90% товарооборота осуществляется в национальных валютах, передает ТАСС.

Силуанов указал, что рост торговли в нынешних условиях может свидетельствовать об устойчивости экономик двух стран. Также министр заявил о необходимости развивать финансовое сотрудничество в рамках организации БРИКС.

Министр финансов России отметил, что финансовые ведомства РФ и КНР обеспокоены большими объемами долгов и неконтролируемой инфляцией в ряде развитых стран.

«Эту позицию мы с вами заявляем на международных площадках, отстаиваем и обсуждаем», – добавил он.

Ранее сообщалось, что торговый оборот между Россией и Китаем в 2023 году вырос на 27,7% – до 196,48 млрд долларов.