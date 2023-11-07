Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Россия и Китай нарастили товарооборот более чем на четверть
Таможня: Товарооборот России и Китая за десять месяцев 2023 года вырос на 27,7%
Торговый оборот между Россией и Китаем в период с января по октябрь 2023 года вырос на 27,7% – до 196,48 млрд долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Согласно приведенным данным, Китай поставил в Россию товаров на 90,076 млрд долларов, нарастив поставки более чем на 52% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Экспорт из России достиг 106,405 млрд долларов, увеличившись более чем на 12%, передает РИА «Новости».
По итогам 2022 года товарооборот между партнерами вырос на 29,3% – до рекордных 190,271 млрд долларов.
Напомним, что доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%.