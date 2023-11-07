Россия и Китай нарастили товарооборот более чем на четверть

Таможня: Товарооборот России и Китая за десять месяцев 2023 года вырос на 27,7%

Tекст: Ольга Никитина

Согласно приведенным данным, Китай поставил в Россию товаров на 90,076 млрд долларов, нарастив поставки более чем на 52% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Экспорт из России достиг 106,405 млрд долларов, увеличившись более чем на 12%, передает РИА «Новости».

По итогам 2022 года товарооборот между партнерами вырос на 29,3% – до рекордных 190,271 млрд долларов.

Напомним, что доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%.