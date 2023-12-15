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    Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    15 комментариев
    15 декабря 2023, 14:38

    В США заявили о намерении Израиля сосредоточиться на атаках против лидеров ХАМАС

    Помощник Байдена Салливан: Израиль намерен сосредоточиться на атаках против лидеров ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль в дальнейшем намерен завершить этап проведения интенсивных военных операций в секторе Газа и сосредоточиться на атаках против лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, в дальнейшем конфликт перейдет в другую фазу войны, в ходе которой усилия будут сосредоточены на атаках против лидеров ХАМАС, передает ТАСС.

    Салливан отметил, что Израилю при этом не нужно начинать новую войну для защиты от шиитского движения «Хезболла».

    «Нужно бороться с угрозой, исходящей с противоположной стороны границы», – подчеркнул он, заметив однако, что с этой угрозой можно справиться посредством дипломатии.

    Ранее в Белом доме заявили о планах Израиля перейти от «крупномасштабной зачистки» к «точечным» операциям в Газе.

    Напомним, глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с Салливаном сказал, что израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев.

    13 декабря 2023, 12:44
    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским

    Американист Васильев: Байден позвал Зеленского в США, чтобы проверить собственные шансы на переизбрание

    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Байдену для переизбрания приходится переключаться с темы Украины на внутренние проблемы США. И странное поведение американского президента во время переговоров с Зеленским ярко демонстрирует дистанцирование от токсичной проблематики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее в США прошли переговоры президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    «Джо Байден находится под давлением грядущей избирательной кампании. Он вынужден отойти от вопросов внешней политики в пользу более глубокой проработки внутренних проблем США. Американское общество устало от поддержки Украины, которая давно превратилась в глубокое болото, засасывающее в себя миллионы долларов» – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Избирателей интересуют более насущные вопросы, например, защита южных границ Штатов. Этого же требуют и члены Республиканской партии. Поэтому Байдену и требовалось показать готовность прекратить выплаты ВСУ, что он и сделал с помощью фразы о поддержке до тех пор, пока это возможно» – отмечает собеседник.

    «Однако глава США не готов просто так отказываться от Украины. Он еще сохраняет надежду, что общество может принять его мнение о необходимости и дальше отправлять деньги ВСУ. Поэтому прошедший визит Владимира Зеленского организовывался, чтобы в том числе понять – сколько еще граждане готовы терпеть происходящее», – подчеркивает эксперт.

    «Этим объясняется и странное поведение Байдена во время переговоров. Его сморкания поверх слов Зеленского, смешки и прочее – это попытка дистанцироваться от токсичной темы. И тут получается, что сам Зеленский становится заложником ситуации. Он приехал в надежде на моментальные решения по финансированию ВСУ. А на деле стал человеком, с помощью которого президент США оценивает свои личные политические перспективы», – заключил Васильев.

    Ранее в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США объявил об одобрении выделения Украине нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. Он также отметил, что Конгрессу «следует согласовать» дополнительное финансирование ВСУ. Кроме того, глава США поблагодарил коллегу за визит в Вашингтон.

    Джо Байден призвал Зеленского «не терять надежду» Вместе с тем он подчеркнул, что возможности Вашингтона продолжать отправку вооружений ВСУ без дополнительного финансирования стремительно заканчиваются. Примечательно, что риторика американского президента в отношении помощи Украине резко изменилась. Если раньше он говорил о готовности поддерживать офис Зеленского «столько, сколько потребуется», то на прошедшей встрече глава Штатов сообщил, что поставки будут осуществляться до тех пор, «пока это возможно».

    Интересной стала реакция Джо Байдена на вопрос, хочет ли он победы Украины: президент лишь усмехнулся и расплылся в улыбке, фактически оставив журналистов без ответа. В тот момент, когда Зеленский выступал со словами благодарности США за новый пакет антироссийских санкций, глава Белого дома достал носовой платок и высморкался.

    В неловкую ситуацию попал и сам Владимир Зеленский. На вопрос о шансах ВСУ выстоять в текущем конфликте без дальнейшей поддержки Штатов он, не сумев найти ответа, лишь пожал плечами. В западной прессе прошедшую встречу оценивают сдержанно.

    Так, издание Politico пишет, что переговоры стали еще одним доказательством того, что «Джо Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится». Президента США сдерживает «поляризованная политика внутри Штатов», что не дает ему «заверить Зеленского» в вечной готовности Америки «укреплять обороноспособность» Украины.

    The Washington Рost сообщает об отсутствии каких-либо «прорывов» по итогам визита. «Переговоры с Конгрессом по-прежнему находятся в тупике», – подчеркивает издание. Кроме того, на встрече так и не прозвучало «детализированного плана» ВСУ на предстоящий год, что вызывает «серьезную обеспокоенность» у республиканцев.

    «Двухпартийная теплота, с которой Зеленского приветствовали во время его прошлогоднего визита, исчезла», – акцентирует CNN. «Вместо бурных оваций, развернутых украинских флагов и заверений Конгресса в большем количестве вооружений, встреча столкнулась со стеной оппозиции со стороны республиканцев, требующих ужесточения иммиграционных правил», – отмечает телеканал.

    Коментарии (11)
    14 декабря 2023, 15:48
    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом якобы легитимной «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ЦРУ США разрабатывают создание за пределами России виртуальной, якобы легитимной «Российской республики», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

    По его словам, ЦРУ прорабатывает проект якобы легитимного государства «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Нарышкина, англосаксонские элиты пытаются умножить число горячих точек по всей Евразии, в зоне риска находятся все регионы: от Балкан до Южно-Китайского моря. Но при этом, отметил он, в фокусе внимания Вашингтона – пространство СНГ, где ставится задача сдержать интеграцию России.

    Нарышкин считает, что агрессивность попыток Вашингтона и его союзников объясняется стремлением добиться дестабилизации на пространстве СНГ.

    Ранее Нарышкин заявил, что созданный при поддержке Запада украинский неонацизм представляет угрозу для народа Украины и для всего мира.

    Коментарии (37)
    13 декабря 2023, 22:57
    Песков: США поняли, что Киев их обманул

    Tекст: Вера Басилая

    США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью «Известиям», что киевский режим обманул Вашингтон, обещая победу на поле боя в обмен на 100 млрд долларов.

    По словам пресс-секретаря президента, американцы поняли, что их обманули: ВСУ проигрывают и теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.

    Он также отметил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги на Украину. Песков обратил внимание на оговорки США в том плане, что они будут помогать Украине в рамках возможного.

    Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для Байдена.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2023, 21:40
    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России
    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобождение американцев, которые находятся под стражей в России, могло бы стать первым шагом для возобновления переговоров между Вашингтоном и Москвой, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Так он прокомментировал итоги прямой линии президента России Владимира Путина. Миллер заявил, что если бы Путин «действительно хотел восстановить отношения с Соединенными Штатами или другими странами Запада», то «он мог бы начать с освобождения американцев», задержанных в России, передает ТАСС.

    Напомним, Путин, отвечая на вопрос журналистки New York Times о деле американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение.

    Коментарии (38)
    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


    Коментарии (15)
    14 декабря 2023, 12:57
    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны

    Путин: Не забудем, как американские дружки устроили госпереворот на Украине

    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова к восстановлению отношению с американской, это произойдет тогда, когда США начнут уважать других, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. По словам Путина, для этого необходимы внутренние фундаментальные изменения в США.

    «Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что государственный переворот на Украине устроили «дружки» из Соединенных Штатов, а европейские страны делали вид, что ничего не знают, передает РИА «Новости».

    До этого момента Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, даже «по сути, тоже госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти». Он выиграл выборы, но объявили третий тур. «Что это, как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», – задал риторический вопрос президент.

    Следующие выборы Янукович выиграл, но оппоненты России пошли на госпереворот.

    «Вы понимаете, в чем проблема? Я всегда говорил, и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий – все-таки русские и украинцы – это единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но в значительной степени они [украинцы] даже здесь не при чем. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории», – напомнил события глава государства.

    Коментарии (7)
    13 декабря 2023, 13:25
    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте

    Политолог Корнилов: Для каждой аудитории Зеленский выбирает особый тип лжи

    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Западные СМИ зачастую транслируют позицию Зеленского без критического осмысления его слов, в первую очередь это призвано настроить американцев на дальнейшую поддержку Украины. Однако граждане США начинают видеть, что их обманывают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия за 2023 год якобы не заняла ни одного поселка.

    «У Зеленского для каждой аудитории подготовлены индивидуальные речи. И слова о том, что российская армия якобы не взяла ни одного населенного пункта за 2023 год, нацелены на иностранную публику. Он целенаправленно врет, думая, что эту ложь проглотят. На руку ему играет то, что зарубежная пресса зачастую цитирует высказывания без критической оценки», – заметил политолог Владимир Корнилов.

    «Дело в том, что для западных СМИ Зеленский – все еще «хороший парень», задавать ему неудобные вопросы не принято. Однако постепенно становится все больше тех, кто готов критиковать его слова, оценивать их с более здравой позиции», – отмечает собеседник.

    «Западные СМИ хотят навязать мейнстримную точку зрения обществу, но постепенно их нишу занимают соцсети, где многие лидеры общественного мнения задаются неудобными вопросами. Если мы посмотрим комментарии американцев, то многие из них понимают, что руководство Украины лжет», – подчеркивает он.

    «Для внутренней аудитории у Зеленского другие речи. Он считает, что населению можно говорить полную ерунду – и оно поверит. Но и тут он упускает из виду тот факт, что украинцам надоедают «розовые очки». Невозможно верить словам о победах Украины, когда в реальности семьи теряют родственников на фронте», – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением о том, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка». «Это самое важное, чтобы понять, что происходит», – произнес он в интервью Fox News.

    Вместе с тем в конце ноября подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике. Также в мае российские войска вернули город Артемовск, а в январе возвратили Соледар.

    Накануне Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, где заявил о возможности призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой. Ранее люди такого возраста якобы не использовались на линии боевого соприкосновения.

    Американские законодатели на закрытой встрече с Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл в свою очередь исключил утверждение помощи Украине до Рождества.

    После встречи с американскими законодателями Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для беседы с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидер Штатов усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в том числе о том, хочет ли он победы Украины.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2023, 17:02
    ООН: Газа больше не является пригодным для жизни местом

    Генкомиссар БАПОР ООН Лаццарини заявил, что Газа больше не является пригодным для жизни местом

    ООН: Газа больше не является пригодным для жизни местом
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На сегодняшний день Газа уже не является пригодным для жизни местом, исчезла инфраструктура, заявил генкомиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаццарини.

    Он рассказал, что вернулся из Газы, чтобы принять участие в этом форуме для беженцев в Женеве, что стало его третьим визитом на место с начала войны, и с каждым разом он замечает, что ситуация ухудшается, передает РИА «Новости».

    «Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом», – подчеркнул Лаццарини. Также представитель ООН отметил, что даже на юге Газы – в Рафахе – исчезла инфраструктура.

    Ранее в Кремле заявили, что ситуация в секторе Газа ужасная – погибло уже больше 18 тыс. мирных граждан, две трети из которых – женщины и дети.

    Коментарии (19)
    13 декабря 2023, 15:42
    Лавров: В США после краха контрнаступления ВСУ говорят о поражении НАТО

    Лавров: В США после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру

    Лавров: В США после краха контрнаступления ВСУ говорят о поражении НАТО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в США после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру.

    По его словам, это мантра: «Не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют и тогда, мол, Америке не отсидеться». Лавров подчеркнул, что при этом суть подходов США не меняется, она заключается в намерении Запада заставить «своих киевских клиентов умирать ради интересов хозяев за океаном», чтобы попытаться подорвать развитие России, передает RT.

    Ранее Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась.

    Коментарии (7)
    13 декабря 2023, 06:26
    В Конгрессе обвинили Пентагон в желании «воевать с Россией»

    Конгрессвумен Грин обвинила Пентагон в желании отправить американцев на войну с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    США оказались втянуты в конфликт на Украине и заинтересованы в его продолжении, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут отправить американских военных «для войны с Россией», заявила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин.

    Грин в ходе своего онлайн-выступления в соцсети Х(ранее Twitter, заблокирован в России) заявила, что Минобороны США не может насытиться, поэтому «находится в войне на Украине», хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона, передает РИА «Новости».

    По словам конгрессвумен, власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и не стремятся к миру с Россией, «хотят воевать с Владимиром Путиным так долго, как нужно».

    Грин предположила, что когда закончатся украинские солдаты, американские власти отправят туда граждан США военного возраста, потому что «хотят войны с Россией».

    Ранее Грин призвала власти США прекратить финансовую помощь Украине и устроить импичмент Байдену.

    Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией».

    Коментарии (4)
    15 декабря 2023, 08:34
    В России собрались запретить поставки урана в США

    Bloomberg: Москва может запретить поставки урана в Соединенные Штаты

    Tекст: Александра Юдина

    Экспортер урана АО «Техснабэкспорт» из России заявил американским компаниям о возможном запрете экспорта ядерного топлива в качестве ответа на схожие ограничения от 11 декабря со стороны США, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    По информации издания, уведомления получили электрические компании Constellation Energy Corp, Duke Energy Corp и Dominion Energy Inc, передает Ura.ru.

    Уточняется, что итоговое решение Москвой еще не принято, однако запрет может начать действовать спустя 90 дней после принятия.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чем для Штатов может обернуться отказ от российского ядерного топлива.

    Напомним, в октябре закупки российского урана Штатами выросли в три раза – до 43,25 тонны. Как следует из данных американской статистики, импорт оценивается в 62,8 млн долларов. Россия заняла второе место в списке основных поставщиков урана в США.

    Коментарии (7)
    13 декабря 2023, 01:56
    Посол США раскрыл причину разногласий Вашингтона и Пекина

    Посол США Бернс: Между Вашингтоном и Пекином есть разногласия по Тайваню и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Разное видение урегулирование конфликта на Украине и Ближнем Востоке, а также будущее Тайваня приводит к разногласиям в позициях США и Китая, заявил американский посол в КНР Николас Бернс.

    Бернс заявил, что у США и Китая есть фундаментальные различия видения ситуации с Тайванем и действиями Китая в Южно-Китайском море. Кроме того, есть разногласия по конфликту на Украине и в секторе Газа, передает Ura.ru.

    Посол считает, что Китай не проявляет сочувствие к гибели израильских граждан, а также отказался осудить действия ХАМАС.

    Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что власти КНР примут ответные меры на очередные санкции США против китайских компаний из-за ситуации в Синьцзяне.

    Коментарии (5)
    14 декабря 2023, 08:53
    Кандидат в президенты США заявил, что Киеву придется уступить восточные регионы

    Кандидат в президенты США Рамасвами заявил, что Киеву придется уступить восточные регионы

    Кандидат в президенты США заявил, что Киеву придется уступить восточные регионы
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти должны уступить восточные части страны для урегулирования конфликта, заявил на канале CNN кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

    По его словам, Киев может пойти на «разумную сделку», уступив территории восточных регионов для сохранения суверенитета страны, передает РИА «Новости».

    Также Рамасвами отметил, что Киеву необходимо взять на себя обязательство не вступать в НАТО, однако только при условии, что Москва «выйдет из венного сотрудничества с Китаем».

    Как добавил кандидат в американские президенты, конфликт на Украине не продвигает интересы США, а увеличивает риски мировой войны.

    Ранее в газете The New York Times появилась публикация, где указано, что западные страны считают склонение Украины к переговорам с Россией единственным способом восстановить мир.

    Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для президента США Джо Байдена.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 18:03
    Глава Минобороны Израиля назвал сроки уничтожения ХАМАС

    Глава Минобороны Израиля Галант заявил, что на уничтожение ХАМАС уйдут месяцы

    Глава Минобороны Израиля назвал сроки уничтожения ХАМАС
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

    Движение ХАМАС готовило более 10 лет инфраструктуру над землей и под землей, ее не так просто разрушить, заявил Галант Салливану, передает ТАСС.

    Это потребует много времени, больше, чем несколько месяцев, сказал министр. Он выразил уверенность, что израильской стороне удастся победить и уничтожить ХАМАС.

    Ранее глава генштаба Ирана Мохаммад Багери заявил, что протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км.

    Коментарии (3)
    12 декабря 2023, 22:35
    WSJ: Израиль начал затопление подземных тоннелей в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных тоннелей в секторе Газа, которые якобы используют боевики ХАМАС, сообщает The Wall Street Journal.

    Источники WSJ в американской администрации сообщили, что ЦАХАЛ таким образом хочет разрушить инфраструктуру ХАМАС. Затопление тоннелей, предположительно, займет несколько недель, передает ТАСС.

    До этого СМИ писали, что израильские военные установили пять насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати еще в середине ноября. Они могут, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель.

    Ранее глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю.

    Американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

    Коментарии (7)
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    На большой пресс-конференции Владимир Путин впервые прямо назвал того, кто стоит за подрывами «Северных потоков», а также ответил на эмоциональный вопрос, который зачастую возникает у населения: почему Россия продолжает поставлять газ в Европу, которая вводит санкции и помогает оружием и деньгами Украине. Что думает президент о европейском рынке газа и о развороте на Восток? Подробности

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    Банду Байдена будут уничтожать по частям

    Доказательств преступлений семьи Байденов достаточно, чтобы продолжить процесс об импичменте президента. Такую резолюцию приняли в Палате представителей. Сам Байден назвал процесс «политическим трюком», «основанным на лжи». Теперь перед ним, как перед мафиозным доном, поставлен выбор: родной сын или власть. Что выберет Байден? Подробности

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    Путин рассказал о шагах России вперед

    Владимир Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе четырехчасового общения президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО. Подробности

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    Западные СМИ: Время на стороне Путина

    Президент России вооружился черным фломастером, делал многочисленные заметки и больше четырех часов бодро отвечал на вопросы сограждан. Как пишут западные СМИ, Владимир Путин не выглядит уязвимым и имеет основания быть уверенным в том, что Россия добьется успеха в конфликте с Западом вокруг Украины. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

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