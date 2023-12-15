Белый дом заявил о планах Израиля перейти к «точечным» операциям в Газе

Представитель Белого дома заявил о планах Израиля перейти от «крупномасштабной зачистки» к «точечным» операциям в Газе

Tекст: Антон Антонов

«Точечные» операции будут осуществляться «на основе разведывательных данных против особо важных целей, конкретных объектов военной инфраструктуры и тому подобного», сказал чиновник. Однако он отказался «говорить о конкретных сроках» такого «перехода», передает ТАСС.

По его словам, «крупномасштабная операция по зачистке в ключевых районах сменится менее интенсивными» действиями. При этом лидеры палестинского движения ХАМАС «никогда не получат убежища, их не пощадят, потому что Израиль имеет право преследовать» их, сказал чиновник. Он подчеркнул, что «это будет сильно отличаться от того, что мы наблюдаем сейчас».

Также в администрации США сообщили, что израильские власти рассказали советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану об их видении сроков военных операций в секторе Газа. Отмечается, что Израиль сам «продумывает сроки».

Напомним, глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с Салливаном сказал, что израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев.