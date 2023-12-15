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    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

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    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский На смену культуре «нет» приходит культура «да»

    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

    6 комментариев
    15 декабря 2023, 03:51

    Белый дом заявил о планах Израиля перейти к «точечным» операциям в Газе

    Представитель Белого дома заявил о планах Израиля перейти от «крупномасштабной зачистки» к «точечным» операциям в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Представитель администрации США высокого ранга заявил, что Израиль, по его мнению, собирается перейти «от крупномасштабной наземной операции по зачистке» в секторе Газа к «более точечным долгосрочным действиям».

    «Точечные» операции будут осуществляться «на основе разведывательных данных против особо важных целей, конкретных объектов военной инфраструктуры и тому подобного», сказал чиновник. Однако он отказался «говорить о конкретных сроках» такого «перехода», передает ТАСС.

    По его словам, «крупномасштабная операция по зачистке в ключевых районах сменится менее интенсивными» действиями. При этом лидеры палестинского движения ХАМАС «никогда не получат убежища, их не пощадят, потому что Израиль имеет право преследовать» их, сказал чиновник. Он подчеркнул, что «это будет сильно отличаться от того, что мы наблюдаем сейчас».

    Также в администрации США сообщили, что израильские власти рассказали советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану об их видении сроков военных операций в секторе Газа. Отмечается, что Израиль сам «продумывает сроки».

    Напомним, глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с Салливаном сказал, что израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев.

    14 декабря 2023, 17:02
    ООН: Газа больше не является пригодным для жизни местом

    Генкомиссар БАПОР ООН Лаццарини заявил, что Газа больше не является пригодным для жизни местом

    ООН: Газа больше не является пригодным для жизни местом
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На сегодняшний день Газа уже не является пригодным для жизни местом, исчезла инфраструктура, заявил генкомиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаццарини.

    Он рассказал, что вернулся из Газы, чтобы принять участие в этом форуме для беженцев в Женеве, что стало его третьим визитом на место с начала войны, и с каждым разом он замечает, что ситуация ухудшается, передает РИА «Новости».

    «Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом», – подчеркнул Лаццарини. Также представитель ООН отметил, что даже на юге Газы – в Рафахе – исчезла инфраструктура.

    Ранее в Кремле заявили, что ситуация в секторе Газа ужасная – погибло уже больше 18 тыс. мирных граждан, две трети из которых – женщины и дети.

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    12 декабря 2023, 10:45
    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google

    Поисковик Google: Украина не вошла в 2023 году в мировые тренды поиска Google, главной темой стала Газа

    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google
    @ Alessandra Tarantino/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский конфликт не попал в десятку самых популярных поисковых запросов за этот год, первое место в топе новостей заняла тема напряженности в секторе Газа, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

    Так, в десятку самых часто запрашиваемых новостей этого года, кроме темы конфликта Израиля и Палестины, вошли новости, связанные с взорвавшимся рядом с местом гибели «Титаника» батискафом, землетрясением в Турции, тремя ураганами в США и Канаде, стрельбой в американских штатах Мэн и Теннесси, индийской миссией «Чандраян-3», достигшей поверхности Луны, и войной в Судане, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что украинский конфликт был главной темой поисковика в прошлом году. В данный момент западные СМИ все чаще пишут о том, что Украина на фоне палестино-израильского конфликта отошла на второй план.

    Напомним, что Google назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году. Россияне чаще всего искали в Google «Евровидение–2019», 30-летие падения Берлинской стены и спортивные события.

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    14 декабря 2023, 18:03
    Глава Минобороны Израиля назвал сроки уничтожения ХАМАС

    Глава Минобороны Израиля Галант заявил, что на уничтожение ХАМАС уйдут месяцы

    Глава Минобороны Израиля назвал сроки уничтожения ХАМАС
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

    Движение ХАМАС готовило более 10 лет инфраструктуру над землей и под землей, ее не так просто разрушить, заявил Галант Салливану, передает ТАСС.

    Это потребует много времени, больше, чем несколько месяцев, сказал министр. Он выразил уверенность, что израильской стороне удастся победить и уничтожить ХАМАС.

    Ранее глава генштаба Ирана Мохаммад Багери заявил, что протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км.

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    12 декабря 2023, 08:29
    Армия обороны Израиля начала штурмовать Дженин на Западном берегу реки Иордан

    Al Mayadeen: Армия обороны Израиля штурмует лагерь беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует лагерь беженцев и государственную больницу в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает ливанский канал Al Mayadeen.

    Уточняется, что израильские военные окружили и приступили к штурму лагеря беженцев в Дженине, заблокировав при этом все входы и выходы тяжелой военной техникой, на крышах окружающих зданий разместились снайперы ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    По данным телеканала, произошли столкновения, вспыхивающие между солдатами, штурмующими лагерь, и силами палестинского сопротивления.

    На катарском канале Al Jazeera в свою очередь сообщается, что бульдозеры израильской армии сносят улицы в Дженине и разрушают инфраструктуру. Весь город находится под интенсивным артиллерийским обстрелом. Также есть информация об интенсивных боестолкновениях между солдатами и палестинскими бойцами возле больницы «Ар-Рази».

    Кроме того, известно, что три других городских больницы окружены военной техникой, неподалеку от одной из них израильские солдаты с громкоговорителем призывают вооруженных людей добровольно покинуть здание.

    Ранее Армия обороны Израиля уже наносила удары по лагерю беженцев в центре сектора Газа, а также по нескольким районам города Хан-Юнис.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    12 декабря 2023, 22:35
    WSJ: Израиль начал затопление подземных тоннелей в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных тоннелей в секторе Газа, которые якобы используют боевики ХАМАС, сообщает The Wall Street Journal.

    Источники WSJ в американской администрации сообщили, что ЦАХАЛ таким образом хочет разрушить инфраструктуру ХАМАС. Затопление тоннелей, предположительно, займет несколько недель, передает ТАСС.

    До этого СМИ писали, что израильские военные установили пять насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати еще в середине ноября. Они могут, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель.

    Ранее глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю.

    Американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

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    14 декабря 2023, 13:03
    Путин отметил лидирующую роль Эрдогана в урегулировании конфликта в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил вклад турецкого коллеги Тайипа Эрдогана в урегулирование ближневосточного конфликта.

    «Хочу отметить значительную, лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе. Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону», – сказал Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

    Глава государства добавил, что планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года.

    Комментируя сравнения конфликта на Украине с палестино-израильским конфликтом, Путин подчеркнул, что в зоне спецоперации ничего подобного нет.

    «Мы сейчас говорили о ситуации, <…> связанной с украинским кризисом. Но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят [разницу]. Посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет», – сказал российский лидер. То, что происходит в Газе, является катастрофой, добавил он.

    Ранее Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны.

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    13 декабря 2023, 01:10
    ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

    Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном гуманитарном прекращения огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, а также освобождении всех заложников без предварительных условий.

    За резолюцию проголосовали 153 страны, против высказались 10, воздержались 23. Документ был подготовлен Египтом (председательствующим в Арабской группе в ООН) и Мавританией (председатель в группе стран Организации исламского сотрудничества), Авторы подчеркивают, что резолюция является чисто гуманитарной и не хотели бы политизации, передает РИА «Новости».

    В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать их обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.

    Также ГА ООН отказалась включать в проект резолюции поправку США с осуждением атак ХАМАС.

    Ранее в пятницу США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Напомним, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

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    13 декабря 2023, 03:36
    Небензя: США несут ответственность за каждое убийство в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    США несут ответственность за каждое убийство в анклаве, они фактически выдали израильтянам лицензию на убийства, наложив вето на резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН по Газе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании специальной чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите палестинского народа.

    Небензя заявил, что США выгораживают своего главного ближневосточного союзника, заветировав решение СБ ООН. По его словам, в результате продолжилось чудовищное  кровопролитие. Небензя считает, что США несут ответственность за каждую жертву, за новые тысячи погибших и катастрофические разрушения в секторе Газа, передает ТАСС.

    Дипломат заявил, что США глухим заслоном стоят на пути любых миротворческих усилий по сектору Газа и не позволяют  Совбезу ООН принять необходимые меры, напомнив, что с самого начала Вашингтон прямо отвергал многостороннюю дипломатию, который требовал невмешательства в свою тихую дипломатию на земле.

    Постпред напомнил, что Россия еще 16 октября предложила самый первый проект резолюции СБ ООН с положением о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, но его не поддержали западные делегации, а из-за американского вето не прошел и бразильский проект.

    Небензя выразил надежду, что Совет Безопасности ООН вслед за Генассамблеей сможет потребовать прекращения огня в секторе Газа, учитывая, что представители ОАЭ подготовили и внесли на рассмотрение еще один проект по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в Газу.

    Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном гуманитарном прекращения огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, а также освобождении всех заложников без предварительных условий.

    В пятницу США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Напомним, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

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    13 декабря 2023, 21:51
    ХАМАС перестал реагировать на предложения по заложникам

    ХАМАС перестал реагировать на предложения по возобновлению переговоров о заложниках

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС не реагирует на предложения США и других посредников по возобновлению переговоров об освобождении заложников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

    Телеканал сообщает, что Катар, будучи посредником в конфликте между Израилем и ХАМАС, предложил движению идею о том, чтобы пойти на сделку и отпустить всех оставшихся заложников: женщин и мужчин. Американский чиновник рассказал CNN, что активных переговоров не ведется, однако изучаются идеи о том, как это осуществить, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что ХАМАС не реагирует на предложения, сделанные в последние дни, чтобы попытаться возобновить переговоры о заложниках.

    Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.

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    12 декабря 2023, 18:44
    Нетаньяху оценил поддержку США наземной операции в секторе Газа

    Нетаньяху заявил, что ценит поддержку США в «уничтожении ХАМАС» и возвращении израильских заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Израиля добились от США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    «После интенсивного общения с президентом Байденом и его командой мы получили полную поддержку наземной операции и ослабление международного давления по поводу окончания войны», – приводит ТАСС слова Нетаньяху.

    Израильский премьер также поблагодарил США за поддержку. «Я очень ценю американскую поддержку в уничтожении ХАМАС и возвращении наших заложников», – сказал Нетаньяху.

    Ранее сообщалось, что США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до конца года.

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    13 декабря 2023, 23:11
    Белый дом допустил присутствие заложников в затапливаемых Израилем тоннелях

    Кирби: В затапливаемых Израилем тоннелях в секторе Газа могут быть заложники

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом допускает, что часть заложников, удерживаемых ХАМАС, находятся в подземных тоннелях, которые Израиль, возможно, затопит, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

    Кирби не исключил, что ХАМАС держит заложников в подземных тоннелях, но отказался подтвердить  сообщения о том, что Израиль начал их затапливать, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что США признают за Израилем право на самооборону, но призывают к ответственному подходу и  избегать причинения возможного ущерба мирным гражданам и заложникам.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных тоннелей в секторе Газа, которые якобы используют боевики ХАМАС.

    Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю.

    Американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

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    13 декабря 2023, 13:11
    Лавров: Ситуация в секторе Газа ужасная

    Лавров заявил, что Россия не можем признать приемлемыми методы Израиля в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия не может признать приемлемыми методы Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку от них больше всего страдает мирное население, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Мы не можем признать приемлемыми методы, которые стали использоваться против ХАМАС, от которых на самом деле больше всего страдали мирные граждане», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Министр отметил, что в секторе Газа погибло уже больше 18 тыс. мирных граждан, две трети из которых – женщины и дети.

    «Мы в режиме реального времени видим, что является результатом такой линии. По сути дела, сравниваются с землей кварталы... Ситуация ужасная», – сказал Лавров.

    При этом глава российского МИД напомнил, что Россия с самого начала осудила нападение ХАМАС 7 октября на мирных израильтян, что привело к «огромному количеству жертв», и срочно призвала к необходимости подавления такой террористической деятельности.

    Ранее Лавров заявил, что голосование Германии, Италии и Японии в ООН против резолюции с осуждением нацизма ставит под сомнение искренность их раскаяния за события Второй мировой войны.

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    12 декабря 2023, 14:09
    Песков: Невозможно помочь людям в секторе Газа, пока грохочут пушки

    Представитель Кремля Песков заявил, что невозможно помочь людям в секторе Газа, пока грохочут пушки

    Tекст: Александра Юдина

    Боевые действия продолжаются между Израилем и Палестиной, в этих условиях фактически невозможно оказать помощь мирному населению, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, боевые действия продолжаются, гуманитарная ситуация в Газе является объектом пристального внимания и заботы многих стран мира, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что необходимы действенные усилия и серьезные шаги с тем, чтобы быстро оказать палестинцам помощь, однако «пока грохочут пушки», сделать это фактически невозможно.

    Ранее во вторник Армия обороны Израиля начала штурмовать Дженин на Западном берегу реки Иордан.

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    13 декабря 2023, 13:37
    Армия Израиля взяла гуманитарную паузу на юге сектора Газа

    Армия Израиля взяла гуманитарную тактическую паузу на юге сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные взяли тактическую паузу в южной части сектора Газа, чтобы местные жители могли получить доступ к воде и продовольствию, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

    Как говорится в сообщении, Армия обороны Израиля обеспечивает тактические паузы, чтобы позволить гражданским пополнить запасы. В частности, 13 декабря пауза устанавливается в районе Аш-Шабура в Рафахе с 10.00 до 14.00 по местному времени (с 11.00 до 15.00 по Москве), передает ТАСС.

    Ранее ЕС призвал Израиль к немедленным гуманитарным паузам в Газе.

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    14 декабря 2023, 11:12
    США отложили продажу винтовок М16 Израилю из опасений нападений на палестинцев

    Axios: Белый дом отложил продажу винтовок М16 Израилю из опасений нападений на палестинцев

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация американского президента Джо Байдена отложила выдачу лицензии на продажу Израилю более 20 тыс. винтовок М16 из опасений нападения экстремистски настроенных израильских поселенцев на палестинское гражданское население на Западном берегу реки Иордан, сообщил портал Axios.

    По словам американских чиновников, отказ в выдаче лицензии свидетельствует об увеличении обеспокоенности Белого дома тем фактом, что правительство Израиля не предпринимает достаточно усилий для сдерживания насилия со стороны экстремистски настроенных поселенцев, передает ТАСС.

    Также Axios отмечает, что в первые недели конфликта Израиль обратился к США с просьбой о поставках винтовок, которыми в свою очередь планировалось вооружить гражданские группы первичного реагирования в израильских деревнях, расположенных недалеко от границ с сектором Газа, Ливаном и Сирией.

    Известно, сделка в данный момент стоит на месте, США нужно больше гарантий со стороны Израиля касательно шагов, которые он собирается предпринять, чтобы пресечь нападения агрессивных поселенцев и гарантировать, что никакое новое американское оружие не достанется поселенцам на Западном берегу.

    Кроме того, канал CNN сообщает о том, что применение Израилем неуправляемых бомб увеличивает потери среди населения Газы.

    По информации телекомпании, 40–45% всех боеприпасов класса «воздух – земля», которые израильская армия использовала во время бомбардировок Газы, были неуправляемыми. Эти боеприпасы не так точны, как снаряды с системами наведения, что делает их применение особенно рискованным в таком густонаселенном районе, как палестинский анклав.

    Как отметил советник правозащитной организации Amnesty International Брайан Кастнер, применять оружие, которое может точно поражать намеченные цели, уже достаточно плохо, а если у боеприпасов нет такой точности и нельзя гарантировать, что бомбы попадают туда, куда изначально планировали израильские силы, это может стать огромной проблемой для гражданского населения.

    В заключение CNN подчеркивает, что использование неуправляемых боеприпасов ставит под сомнение заявления Израиля о стремлении свести к минимуму потери среди гражданского населения Газы.

    Ранее издание Economist писало, что США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до конца года.

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      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

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