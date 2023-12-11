Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.23 комментария
Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска пресекли три попытки ротации ВСУ у Золотой Нивы и Новодонецкого
На Южно-Донецком направлении сорваны три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ у Золотой Нивы и Новодонецкого, а также нанесла удары по пунктам временной дислокации украинских сил в районе Урожайного и по скоплению военных и техники ВСУ в Новомихайловке. Российская авиация нанесла удары по ВСУ в районе Парасковиевки, передает РИА «Новости».
Напомним, накануне сообщалось, что группировка ВС России «Восток» на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожила до 80 военнослужащих и четыре единицы техники ВСУ.