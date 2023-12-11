Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении

СБУ объяснила арест гражданина США на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск попросил украинского президента Владимира Зеленского объясниться насчет содержания в заключении в украинской тюрьме Лиры, который ранее критиковал в соцсетях, передает РИА «Новости».

В СБУ прокомментировали пост Маска. Утверждается, что Лира был задержан в мае 2023 года, когда СБУ разоблачила его в Харьковской области. В заявлении говорится, что задержанный систематически оправдывал спецоперацию, в своих видео поддерживал Россию.

Позднее блогеру было предъявлено обвинение по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а затем, после внесения залога, отпустил блогера под домашний арест.

СБУ утверждает, что в июле блогер якобы нарушил «закон и попытался бежать от правосудия». На собственном мотоцикле он пытался уехать за границу через пункт пропуска Украины с Венгрией.

В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

Ранее журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) разместил видеозапись очередного эпизода своего шоу, в котором рассказывается о Лире. В посте журналист также указал, что Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление», состоящее в «критике» Зеленского.