Tекст: Ольга Иванова

Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», передает РИА «Новости».

Кроме того, российские военные отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, Киев потерял до 50 солдат.

На херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 солдат, двое сдались в плен, уничтожены два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Группировка войск «Юг» ВС России на донецком направлении за сутки отбила восемь атак, ВСУ потеряли до 300 человек и 9 единиц техники. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30.

Также войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 80 военнослужащих, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее российские войска отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении, сообщалось о 100 погибших военных ВСУ.