Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.8 комментариев
Группировка «Восток» уничтожила за сутки до 80 военных ВСУ на южнодонецком направлении
Группировка ВС России «Восток» на южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 80 военнослужащих и четыре единицы техники ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», передает РИА «Новости».
Кроме того, российские военные отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, Киев потерял до 50 солдат.
На херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 солдат, двое сдались в плен, уничтожены два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Группировка войск «Юг» ВС России на донецком направлении за сутки отбила восемь атак, ВСУ потеряли до 300 человек и 9 единиц техники. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30.
Также войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 80 военнослужащих, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Ранее российские войска отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении, сообщалось о 100 погибших военных ВСУ.