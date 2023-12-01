ФСБ задержала жителя Рязани за совершение терактов по заданию с Украины

Жителя Рязани задержали за совершение терактов по заданию военной разведки Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным СК, подозреваемый был установлен в ходе расследования дела о подрыве 11 ноября самодельного взрывного устройства (СВУ) на перегоне «Рыбное – Блокпост 204-й км» в Рязанской области, когда опрокинулись 15 вагонов проходившего грузового поезда, передает ТАСС.

Как рассказали в СК, им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий двойное гражданство России и Италии, задержанный дал признательные показания.

Как отметили в ЦОС ФСБ, согласно показаниям задержанного, в феврале 2023 года в Стамбуле он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Екабпилсе (Латвия) при участии латвийских спецслужб. В марте 2023-го он вернулся в Рязань.

Ранее сообщалось, что следы взрывчатки были обнаружены на участке железной дороги в Рязанской области, где в субботу 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Напомним, на перегоне Рыбное – Блокпост 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.