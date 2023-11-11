Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Грузовой поезд сошел с рельсов в Рязанской области из-за вмешательства
Грузовой поезд сошел с рельсов в Рязанской области из-за вмешательства посторонних
В Рязанской области на перегоне Рыбное – Блокпост в субботу 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, пострадал помощник машиниста, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
По предварительной информации, причиной схода вагонов с рельсов стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, передает РИА «Новости». Происшествие не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов.
В результате инцидента пострадал помощник машиниста, он получил незначительные травмы. Для оказания помощи пострадавшему на место вызвали бригаду медиков.
На место схода вагонов отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань.
В мае в Крыму вагоны грузового поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов на перегоне между Севастополем и Симферополем.