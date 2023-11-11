Грузовой поезд сошел с рельсов в Рязанской области из-за вмешательства посторонних

Tекст: Валерия Городецкая

По предварительной информации, причиной схода вагонов с рельсов стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, передает РИА «Новости». Происшествие не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов.

В результате инцидента пострадал помощник машиниста, он получил незначительные травмы. Для оказания помощи пострадавшему на место вызвали бригаду медиков.

На место схода вагонов отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань.

В мае в Крыму вагоны грузового поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов на перегоне между Севастополем и Симферополем.