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На месте схода вагонов в Рязанской области нашли следы взрывчатки
RT: На месте схода вагонов в Рязанской области обнаружили следы взрывчатки
Следы взрывчатого вещества обнаружены на участке железной дороги в Рязанской области, где в субботу 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщает RT со ссылкой на источник.
По информации собеседника RT, в районе места схода состава был слышен громкий взрыв. В транспортной прокуратуре со ссылкой на машиниста телеканалу сообщили, что произошел «хлопок». В Рязани после ЧП объявили план «перехват».
Напомним, в субботу на перегоне Рыбное – Блокпост 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.