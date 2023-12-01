МО: Мотострелки уничтожили нескольких иностранных наемников под Угледаром

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, мотострелки одного из соединений группировки «Восток» в ходе ведения активной обороны за сутки отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южнодонецком направлении, передает РИА «Новости».

Как уточнили в министерстве, на одном из участков обороны шесть бойцов с командиром взвода из Забайкальского края с позывным «Гавз» при поддержке огня артиллерии и минометов смогли отбить атаки превосходящих сил противника.

Как пояснили в российском военном ведомстве, данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в этом боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наемников.

В ходе боя мотострелки уничтожили три пикапа противника, в которых вместе с военнослужащими ВСУ находились и иностранные наемники, при этом большую помощь оказала российская артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с использованием беспилотника.

Отмечается, что благодаря грамотным и слаженным действиям военные из Забайкалья вышли из боя без потерь.

«Гавз» также рассказал, что в последнее время на этом направлении противник часто использует кассетные боеприпасы и ударные дроны, в том числе кустарного производства.

Ранее ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли танк и до 220 военных.