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ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли танк и до 220 военных
На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника около Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника на этом направлении составили до 220 военнослужащих и танк. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки Caezar производства Франции и польская Krab, две гаубицы «Мста-Б», пушка МТ-12, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 127-й бригад теробороны возле Угледара, Ровнополя ДНР и Червоного Запорожской области.
Потери противника составили до 140 военнослужащих, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и американская артиллерийская система М777, самоходная пушка «Гиацинт-С», две гаубицы Д-20 и пушка МТ-12, отчитались в Минобороны.
На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ рядом с Синьковкой Харьковской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, танк, два пикапа.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены американские артиллерийская система М777 и гаубица М114, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие Д-20, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Под Волчанском Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ, сообщил Конашенков.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии у Григоровки и Серебрянки ДНР. Потери противника составили до 180 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», перечислили в Минобороны.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации отражена атака штурмовой группы ВСУ и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Работино Запорожской области. Ликвидировано порядка 40 военнослужащих, три пикапа, американская гаубица М119.
На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ составили более 60 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30, а также РЛС контрбатарейной борьбы Cobra, подытожили в оборонном ведомстве.