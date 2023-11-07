Турция прекратила реализацию энергопроектов с Израилем

Tекст: Вера Басилая

Турецкий министр в эфире телеканала A-para заявил, что единственное, о чем можно говорить, это о поставках электроэнергии и воды в Газу, передает ТАСС. Ранее Байрактар планировал поездку в Израиль в ноябре.

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Напомним, Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «вычеркнул» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из списка собеседников. Также Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником».