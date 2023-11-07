По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.7 комментариев
Турция прекратила реализацию энергопроектов с Израилем
Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар считает неуместными реализацию проектов с Израилем в сфере энергетики в сложившихся условиях.
Турецкий министр в эфире телеканала A-para заявил, что единственное, о чем можно говорить, это о поставках электроэнергии и воды в Газу, передает ТАСС. Ранее Байрактар планировал поездку в Израиль в ноябре.
Напомним, Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «вычеркнул» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из списка собеседников. Также Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником».