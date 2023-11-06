  • Новость часаЦАХАЛ заявил о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как возник миф о кровавом освобождении Киева к «красной дате»
    Кулеба объяснил, почему Западу нужна победа над Россией
    Ракета «Железного купола» упала на Израиль
    Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой
    Балицкий объявил контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановленным
    В ВСУ сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе
    Над украинским посольством в Москве вывесили знамя Победы
    В Турции отметили нерадушный прием Блинкена в Анкаре
    В США признали главную ошибку властей относительно Путина
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    37 комментариев
    6 ноября 2023, 12:30

    В Казахстане назвали дату визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба президента Казахстана раскрыла дату предстоящего визита российского лидера Владимира Путина в Астану.

    По информации пресс-службы главы Казахстана, Путин по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева посетит Астану 9 ноября, передает РИА «Новости».

    В рамках поездки запланировано проведение переговоров Путина и Токаева. Президенты обсудят актуальные вопросы стратегического партнерства, а также в режиме видео-конференц-связи примут участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае.

    Ранее президент России Владимир Путин оценил отношения России и Казахстана.

    5 ноября 2023, 14:16
    Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения военных ВСУ
    Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения военных ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Сети опубликовали видео с моментом удара «Искандером» по скоплению личного состава украинских военных во время награждения в прифронтовом селе на Запорожском направлении, сообщили СМИ.

    Отмечается, что потери противника составили более 20 человек убитыми, среди погибших преимущественно – офицеры, Передает Газета.Ru cо ссылкой на RT.

    ВСУ официально подтвердили удар ВС РФ, завили, что «идет выяснение обстоятельств». Украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко уточнил, что в результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Коментарии (95)
    3 ноября 2023, 17:12
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия была вынуждена «расчехлить автомат», так как к моменту начала спецоперации на нее уже напали, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

    «Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», – передает его слова ТАСС.

    Поэтому, пояснил Путин, у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине.

    Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии.

    Коментарии (70)
    4 ноября 2023, 15:43
    Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске

    Владимир Путин рассказал, что ему понравился Луганск

    Tекст: Вера Басилая

    Во время общения с представителями общественных организаций на Красной площади президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями о Луганске, назвав его хорошим городом.

    Путин отметил, что на Луганск удалось посмотреть из окна машины, но ему понравилось. «Хороший город, но многое еще надо сделать», – сказал президент, передает РИА «Новости».

    Кроме того, одна из участниц встречи на Красной площади из Запорожской области поблагодарила главу государства за решение о начале специальной военной операции.

    «Если бы мы в вас не верили, если бы мы вас не любили всей душой, мы бы никогда этого не сделали. И конечно, я знаю, что на всех людей, которые живут на этих территориях, можно рассчитывать», – цитирует RT президента.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит выделять деньги на развитие новых регионов, так как экономика работает ритмично и «все получается».

    Коментарии (15)
    3 ноября 2023, 15:44
    Путин: Запад хотел «победить Россию на поле боя», а сейчас поет по-другому
    Путин: Запад хотел «победить Россию на поле боя», а сейчас поет по-другому
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада раньше намеревались «победить Россию на поле боя», а сейчас уже заговорили по-другому, отметил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.

    «В военном плане – вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о них.

    Коментарии (17)
    5 ноября 2023, 15:40
    Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану

    Песков: Совещание Путина по событиям в Дагестане проводилось до ночи

    Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин после беспорядков в аэропорту в Махачкале проводил совещание, которое длилось почти два часа и «ушло совсем в ночь», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как указал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, совещание продолжалось достаточно долго. «Оно почти два часа продолжалось. Тоже ушло совсем в ночь», – сказал он, передает ТАСС.

    Песков, комментируя обсуждение, отметил, что это и внутренний аспект, и международный аспект. Он уточнил, что на совещании обсуждались меры, которые нужно принять, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. Поэтому, по его словам, это «был такой достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении».

    Пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, выступали ли участники совещания с какими-либо инициативами, уточнил, что совещание – оно на то и совещание, чтобы на нем происходил обмен мнениями. «И, как правило, особенно на таком уровне, естественно, это очень живой обмен мнениями», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что российские власти должным образом отреагируют на события в Махачкале.

    Напомним, жители Дагестана устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за приземления там борта из Израиля. Ранее Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии спецслужб Запада.

    Коментарии (23)
    3 ноября 2023, 15:48
    Путин: Украину создали при СССР за счет включения южнорусских земель
    Путин: Украину создали при СССР за счет включения южнорусских земель
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В составе Российской империи не было Украины, ее сформировали только при советской власти, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

    «Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все южнорусские земли были переданы при формировании Советской Украины, в период создания СССР. Не было еще никакой Украины в составе [Российской] империи, были области», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что при формировании СССР создали Украину, «прежде всего и в значительной степени – за счет южнорусских земель».

    Также в ходе встречи глава государства отметил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру, язык, в том числе в Донбассе и в Новороссии.

    Коментарии (36)
    4 ноября 2023, 15:54
    Орешкин рассказал о росте экономики России за последние 20 лет

    Помощник президента Орешкин: За последние 20 лет Россия поднялась в рейтинге экономик мира и обошла многие страны Европы

    Tекст: Александра Юдина

    В течение последних 20 лет Россия серьезно поднялась в рейтинге экономик мира и обошла многие европейские государства, заявил помощник президента России Максим Орешкин на марафоне «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ.

    На сайте оргкомитета марафона указано, что свое выступление он посвятил развитию страны в современных условиях. Так, Орешкин отметил, что Россия кардинально изменилась с начала 2000-х годов, прежде всего в сфере экономики.

    «Если в 2000 году Россия занимала 12-е место, то в прошлом году наша страна вышла на пятое место в мире и обошла в этом перечне многие европейские страны, в том числе Францию, Италию, Германию», – отметил он.

    При этом помощник президента рассказал, что заметного прогресса Россия достигла в производстве электроэнергии.

    «Если в 2000 году Россия производила 803 миллиарда кВт·ч электроэнергии, то в 2022 году уже 1139 млрд кВт·ч. На фоне этого прироста существенно повысилось качество российской энергетики», – рассказал Орешкин, подчеркнув, что в России одна из самых зеленых энергетик в мире, так как фактически 40% энергии вырабатывается из абсолютно чистых источников: атомные электростанции, гидроэлектростанции.

    «По атомной энергетике Россия – мировой лидер. Практически 80% энергоблоков в мире строятся по российским технологиям и российскими специалистами», – привел данные помощник президента.

    Кроме того, политик затронул такую важную тему, как преодоление зависимости от импорта.

    «Если в конечном потреблении и в инвестициях в 2000 году у нас каждый третий товар или услуга были импортными, то сейчас это уже каждый пятый товар или услуга. С 30% импорт упал до 21%. Это очень быстрые темпы экономического роста», – заверил Орешкин.

    Другим важным развивающимся аспектом стали отечественные технологии, в частности в авиастроении – отрасли, которая исключительно важна для России с ее огромной территорией.

    «Сейчас подошли к важному этапу, когда воздушные суда будут производиться в России из российских комплектующих. Недавно я был на авиазаводе в Иркутске, где производится новый среднемагистральный лайнер МС-21. Конкретно этот завод будет производить 36 самолетов ежегодно», – отметил эксперт.

    Помимо прочего, Орешкин привел данные о рекордном уровне жилищного строительства, модернизации городской инфраструктуры, рассказал об инвестициях, которые вкладываются в строительство и ремонт детских садов и школ по всей стране.

    В заключение помощник президента рассказал о повышении уровня жизни в стране и продолжительности жизни россиян.

    «2000 год мы начинали с показателем 65 лет. Такой была средняя продолжительность жизни в нашей стране. В 2023 году этот показатель вырос до 74 лет. Много это или мало? Давайте сравним с США. За тот же период времени продолжительность жизни там выросла всего лишь на три года. В ближайшие десятилетия перед нами поставлена задача прийти к показателю 80… Важно понимать, что все, о чем я говорил, сделали граждане России, те люди, которые каждый день приходят на работу, создают новые продукты, помогают людям», – подытожил Орешкин.

    Коментарии (83)
    3 ноября 2023, 16:21
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Украине самый высокий в мире уровень коррупции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

    «У нас и в России много проблем, мы в России, да и во всем мире боремся с коррупций, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, – такого в мире нет, я вас уверяю, в мире нет», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства также уточнил, что борьба с коррупцией на Украине, которая задумана США, не даст результата. По его словам, на Украине «эта коррупция фактически узаконена». «Почему американцы все пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится», – добавил он.

    «Они сейчас задумали смену элит – и экономических, и политических – все будет то же самое», – подчеркнул Путин.

    Ранее более 30% украинцев заявили, что уровень коррумпированности на Украине безнадежный, и положительных изменений в так называемой борьбе с коррупцией нет.

    В сентябре бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не могут справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения.

    Коментарии (4)
    5 ноября 2023, 15:21
    Анонсирован визит Путина в Казахстан

    СМИ: Путин на следующей неделе посетит Казахстан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится с визитом в Казахстан, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

    Отмечается, что также глава государства продолжит заниматься внутренней повесткой, в частности уделит внимание теме лечения онкологии, передает ТАСС.

    Кроме того, в графике Путина – совещания с правительством и членами Совбеза России.

    Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, в которой поздравил его с Днем республики, подчеркнув, что отношения двух стран находятся на высоком уровне.

    Коментарии (15)
    3 ноября 2023, 16:15
    Путин: На события в Махачкале власти отреагируют в соответствии с российскими законами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские власти должным образом отреагируют на события в Махачкале, заявил Владимир Путин на форуме «Сообщество». Главу государства поразила реакция Запада на произошедшее в столице Дагестана.

    «Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «Мы, конечно, должны с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет... Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине», – заявил президент.

    Глава государства, как сообщает официальный сайт президента,  отметил, что его удивила позиция заокеанских «деятелей» на произошедшее: «Они вроде как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы».

    Напомним, жители Дагестана устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за приземления там борта из Израиля. Ранее Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии спецслужб Запада.

    Коментарии (9)
    3 ноября 2023, 15:28
    Путин: Россия защищает свою культуру, историю и язык в Донбассе и Новороссии
    Путин: Россия защищает свою культуру, историю и язык в Донбассе и Новороссии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна защищает свои ценности, историю, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии.

    «Давайте вспомним то, что происходило во времена, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И это самое главное, потому что если разрушается культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной», – заявил глава государства в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России, передает официальный сайт президента.

    «Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны», – сказал президент. 

    «Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий», – подчеркнул Путин.


    Ранее президент России Владимир Путин, говоря о целях спецоперации на Украине, заявил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

    Коментарии (21)
    3 ноября 2023, 16:02
    Путин заявил о продаже Украиной оружия на Ближний Восток и талибам
    Путин заявил о продаже Украиной оружия на Ближний Восток и талибам
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина продает оружие Украине и талибам (движение «Талибан» запрещено в России), оно распространяется по всему миру, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.

    «Сейчас говорят – оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется, продают потому что», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, украинцы продают оружие и талибам (запрещено в России), а оттуда «идет куда угодно дальше».

    Ранее Путин сообщал, что на Украине занимаются продажей оружия, часть из него попадает в Африку, часть – на Ближний Восток.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 16:27
    Путин похвалил воюющих в зоне СВО жителей Кавказа
    Путин похвалил воюющих в зоне СВО жителей Кавказа
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кавказцы блестяще проявили себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, отметил президент России Владимир Путин.

    На встрече с новым составом Общественной палаты России Путин, говоря о кавказцах, находящихся в зоне СВО, заявил, что они воюют отлично, передает ТАСС.

    «Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции с Кавказа, – их много и воюют они отлично, героически», – сказал российский лидер.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов по складам и пунктам дислокации ВСУ.

    Коментарии (5)
    3 ноября 2023, 16:54
    Путин пошутил о «художественном свисте» украинских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе встречи с новым составом Общественной палаты президент Владимир Путин назвал украинских военных «большими специалистами по художественному свисту».

    «Вы какие произведения играете, ребят?» – спросил глава государства молодого человека, играющего на скрипке, передает ТАСС.

    Юноша ответил ему, что исполняет Иоганна Баха и Никколо Паганини, военные песни, исполняемые в том числе художественным свистом.

    «Вы с художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта – они большие специалисты по художественному свисту», – пошутил Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии. Глава государства, говоря о целях спецоперации на Украине, уточнил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2023, 19:48
    Визит Аббаса в Россию отложен

    Замглавы МИД Богданов: Визит Аббаса в Россию отложили по просьбе палестинской стороны

    Tекст: Валентина Григоренко

    Запланированный визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию отложили по просьбе палестинской стороны, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Как указал Богданов, 15 ноября должен был состояться визит, но по просьбе палестинского руководства его отложили. По его словам, Палестина ссылалась на то, что сейчас ситуация очень сложная, и президент Аббас не может уезжать из региона в этой обстановке. «Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства», – отметил он, передает ТАСС.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит палестинского президента Махмуда Аббаса в Россию остается в повестке дня. Ранее Песков отмечал, что президент России Владимир Путин в ходе визита Аббаса прежде всего обсудит ситуацию на Ближнем Востоке.

    Коментарии (0)
    Главное
    Haaretz: Сухопутные силы Израиля войду в столицу Газы в течение двух суток
    Дважды раненный Герой России Сайфуллин вернулся на фронт
    На Украине заявили о начале серийного производства дронов-камикадзе
    Солдат ВСУ заявил о подготовке «к худшему» после признаний Залужного
    Жители России и Украины увидели аномальное красное свечение в небе
    Семья Берлускони решила выселить участниц вечеринок «бунга-бунга»
    Ученые просчитались в оценках мощности магнитной бури

    Европа готовится к жизни без «Дружбы»

    Чехия активно готовится к переводу своих нефтеперерабатывающих заводов на нероссийскую нефть. И хотя прокачка топлива для этой страны, а также для Венгрии и Словакии, выведена из-под санкций – Прага допускает, что поставки черного золота могут остановиться в любой момент. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия обезопасит свои лучшие корветы от атак ВСУ

    ВСУ не оставляют попыток атаковать инфраструктуру Крыма. На этот раз противник совершил массированный удар по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи. По данным Минобороны, 13 из 15 запущенных ракет были сбиты. В чем заключается логика ударов со стороны Украины и как Россия может предотвратить подобные атаки в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Как возник миф о кровавом освобождении Киева к «красной дате»

    6 ноября исполняется 80 лет со дня освобождения Киева от фашистов. Вокруг этого события до сих пор бытует множество заблуждений и мифов, культивируемых современной украинской историографией. Часть из них, как ни странно, были созданы еще в советское время. О чем идет речь, в чем истоки этих нелепых мифов и почему на самом деле перед нами пример блестящей наступательной операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Поддержка Израиля создает для Байдена проблемы внутри США

    После обострения конфликта между Израилем и ХАМАС американские мусульмане стали активнее выступать в поддержку Палестины. И более того, они поставили ультиматум Джо Байдену, который напрямую связан с войной на Ближнем Востоке. Насколько влиятельна мусульманская община в США и почему игнорирование ее мнения может испортить Джо Байдену избирательную кампанию? Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............