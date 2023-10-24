Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.5 комментариев
Путин оценил отношения России и Казахстана
Путин: Отношения России и Казахстана находятся на высоком уровне
Президент России Владимир Путин направил телеграмму казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, в которой поздравил его с Днем республики, подчеркнув, что отношения двух стран находятся на высоком уровне, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Путин отметил, что Казахстан уверенно движется по пути социально-экономического развития, вносит свой весомый вклад в решение важных международных проблем, а также обладает заслуженным авторитетом на мировой арене, передает ТАСС.
Глава российского государства подчеркнул, что отношения России и Казахстана находятся на высоком уровне. Путин выразил уверенность в том, что упрочение стратегического партнерства и союзничества, наращивание конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ЕврАзЭс, ОДКБ и ШОС отвечает коренным интересам двух народов.
Ранее министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что власти страны в торговле с Россией придерживаются принципа обеспечения свободы перемещения товаров.