Володин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Tекст: Дмитрий Зубарев

День военного разведчика отмечается в России в воскресенье.

Володин поздравил всех сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником и заявил, что военная разведка вносит значимый вклад в защиту национальных интересов и суверенитета России и многое делает для обеспечения безопасности нашей страны, передает РИА «Новости».

Спикер ГД отметил, что военные разведчики с честью исполняют свой долг, преданно служат Отечеству, проявляют мужество и героизм и эффективно решают самые сложные задачи.

«Желаю успехов в службе, крепкого здоровья и всего наилучшего», – добавил Володин.