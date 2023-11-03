Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.5 комментариев
В США сказали, чем закончится конфликт на Украине
Сенатор США Вэнс: Часть территории Украины по итогам конфликта окажется под контролем России
Часть украинских территорий после окончания конфликта останется под контролем России, сообщило издание Politico со ссылкой на сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.
По его мнению, военные цели президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют реальности. Кроме того, некоторые из окружения украинского президента оказывают ему сопротивление, передает РИА «Новости».
Вэнс считает, что конфликт должен закончиться установлением Россией контроля над территориями Украины и урегулированием путем переговоров.
Сенатор обратил внимание, что слова главкома ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте показывают глубокие разногласия внутри украинской верхушки.
Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».