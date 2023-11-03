В США сказали, чем закончится конфликт на Украине

Сенатор США Вэнс: Часть территории Украины по итогам конфликта окажется под контролем России

Tекст: Елизавета Шишкова

По его мнению, военные цели президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют реальности. Кроме того, некоторые из окружения украинского президента оказывают ему сопротивление, передает РИА «Новости».

Вэнс считает, что конфликт должен закончиться установлением Россией контроля над территориями Украины и урегулированием путем переговоров.

Сенатор обратил внимание, что слова главкома ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте показывают глубокие разногласия внутри украинской верхушки.

Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».