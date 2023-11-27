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Театр в Киеве поменял в пьесе фамилию персонажа Зеленского на Залуского
Киевский Театр на Подоле решил изменить фамилию отрицательного персонажа в новой постановке классической пьесы «Хозяин» из-за ее совпадения с фамилией президента Украины Владимира Зеленского, сообщило украинское издание «Вести».
В оригинале сатирической пьесы Ивана Карпенко-Карого о становлении украинской буржуазии одним из персонажей является эконом по фамилии Зеленский, который презрительно отзывается о подчиненных ему «холопах», передает ТАСС.
В новой версии спектакля данному герою решили сменить фамилию на Залуского, а всем остальным персонажам оставили прежние имена.
Украинские СМИ в связи с этим не только задались вопросом о наличии цензуры на Украине, но и обратили внимание на созвучность новой фамилии «недалекого эконома» с именем главкома ВС Украины Валерия Залужного. При этом в самом театре от комментария по поводу переименования персонажа отказались.
Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомним, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.
Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры. В середине ноября в Раде уже обвиняли Залужного в провале контрнаступления. Спустя время Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой.