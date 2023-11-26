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Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении
Военный эксперт Рожин сообщил о появлении у вооруженных сил Украины танка Abrams на Купянском направлении
Сообщается, что на Купянском направлении вооруженные силы Украины начали использовать американский танк Abrams, рассказал военкор и военный эксперт Борис Рожин.
Рожин в Telegram опубликовал фото танка и сообщил, что Abrams «высунулся из леса». «Как утверждают, на Купянском направлении», – рассказал он, добавив, что «охота началась».
Аналогичную информацию публикуют украниские Telegram-каналы, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли изменили ситуацию на поле боя. Американские СМИ заявляли, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы. Российские танкисты рассказали, что после сообщений о поставках ВСУ Abrams начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.