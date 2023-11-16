  • Новость часаБайден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором
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    Россия ломает монополию Запада на международный спорт
    Россия через два года покажет новый гражданский сверхзвуковой авиалайнер
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    Грузия за границей ищет помощь воевавшим за ВСУ и попавшим в российский плен снайперам
    ЕК призвала ввести новые санкции против России и ужесточить потолок цен на нефть
    МИД: Вступление Украины в НАТО неприемлемо в любом виде
    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ» с диверсиями на «Северных потоках»
    Журналисты раскритиковали возможный 14-летний срок для Баязитовой
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    32 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    16 ноября 2023, 07:31

    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

    Зеленский: Нельзя сказал, что танки Abrams играют важнейшую роль на поле боя

    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли сыграть большую роль на поле боя, поскольку ВСУ получили их слишком мало, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ рассказал, что у ВСУ есть «очень много разных танков», в том числе американские Abrams. Он назвал эти танки качественными, несколько раз при этом отметив, что у Украины их «не очень много». Президент Украины выразил надежду, что ВСУ получат больше поставок этих танков. «Пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сказать сложно. Их число очень мало», – приводит его слова ТАСС.

    Американские СМИ писали ранее, что танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

    15 ноября 2023, 17:15
    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ

    Польский генерал Пацек: Украинские солдаты начали опускать руки из-за затягивания конфликта

    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается «синдром опущенных рук» на фоне усталости от конфликта, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек.

    В беседе с ТОК FM Пацек заявил, что по мере затягивания конфликта украинские военнослужащие начинают опускать руки, передает РИА «Новости».

    По словам генерала, на сегодняшний день Украина находится в тяжелом положении из-за больших потерь, обусловленных низким уровнем подготовки военных и нехваткой боеприпасов. Он также добавил, что фокус внимания Запада сместился на Ближний Восток, и указал на раскол между украинским лидером Владимиром Зеленским и его генералами.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский поспорил с главкомом ВСУ Валерием Залужным о «тупике на фронте».

    Коментарии (13)
    15 ноября 2023, 18:44
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США с легкостью предают своих союзников, когда те становятся бесполезными, такая судьба ждет и Украину, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом все сложнее. Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными», – добавил он.

    Медведев упомянул фразу, приписываемую Франклину Рузвельту о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе о том, что тот, «может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Сомоса пользовался поддержкой США, хотя и установил в Никарагуа жесткий авторитарный режим. Был впоследствии свергнут.

    Медведев отметил, что Украина дорого обходится США, при этом Киев разворовывает выделяемые ему средства, а украинская армия не может достичь успехов на фронте. Эти факторы, а также обострение ближневосточного конфликта приближают конец поддержки киевского режима американской стороной, считает политик.

    «Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит», – отметил зампредседателя Совбеза .

    «Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он», –  заключил Медведев

    Ранее Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине.

    Коментарии (27)
    15 ноября 2023, 13:08
    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Политолог Ткаченко: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США грубо нарушают международное право, поставляя конфискованное у Йемена оружие Украине. Но надо учитывать, что американцы участвуют во многих конфликтах по всему миру. И если у их противников появится оружие от третьих стран, Россия может просто закрыть на это глаза, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях за перехват оружия в Оманском заливе и отправку его на Украину.

    «Поставки оружия для Йемена являются незаконными и поэтому должны конфисковаться. Однако, согласно нормам международного права, это необходимо делать в портах, а не в нейтральных водах», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, конфискат должен быть уничтожен. Передавая его Украине, США грубо нарушают международное право. По этой логике они могут отнимать грузы и у других стран, а затем отправлять третьей стороне. Все это серьезно не устраивает Россию», – подчеркивает эксперт.

    «На фоне этого Москва могла бы активно поднимать данную проблематику на всех доступных международных площадках. Также необходимо освещать ситуацию в СМИ, чтобы международное сообщество знало о происходящем», – отмечает он.

    Кроме того, собеседник напомнил, что американцы участвуют «во многих конфликтах по всему миру». Политолог также не исключает, что на фоне дисбаланса в вопросе контроля вооружений у противников Вашингтона может появиться оружие от третьих стран, что рискует серьезно отразиться на безопасности баз США. И тогда Москва, считает эксперт, может просто не придать этому значение.

    Ранее в России предупредили США о неприемлемости перехвата в Оманском заливе оружия, идущего в Йемен, и его передачи ВСУ. Об этом сообщил представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ходе заседания Совбеза он подчеркнул, что данные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте.

    Дипломат отметил, что если эти шаги будут продолжаться, то происходящее обернется «самыми серьезными последствиями» для властей США. Он также добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права.

    Политику Вашингтона он назвал особо циничной, особенно на фоне попыток Штатов использовать санкции в отношении Саны для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Напомним, в начале октября стало известно, что США передадут Украине тысячи единиц перехваченного по пути в Йемен иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности ВСУ, ожидающих дополнительные средства и снаряжение. В конфискации принимали участие военные Штатов и Франции.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

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    15 ноября 2023, 14:12
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»

    Сальдо: Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России заблокировали переправившиеся на левый берег Днепра подразделения украинской армии в селе Крынки Херсонской области.

    «Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС. По информации главы региона, за последние два-три дня Вооруженные силы Украины потеряли порядка сотни военных.

    Сальдо также заявил о провале планов ВСУ захватить Алешки и Новую Каховку, несмотря на долгую подготовку под руководством инструкторов НАТО и использование лучшей военной и радиоэлектронной техники, военных и наемников. Он добавил, что, по данным разведки, киевский режим намеревался к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ.

    Ранее силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного.

    Коментарии (18)
    15 ноября 2023, 21:59
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    @ Павел Паламарчук/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион уволена с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника», сообщают украинские СМИ.

    По информации «Обозревателя», Фарион уволена по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

    Сообщается, что проект приказа об увольнении Фарион был внесен ректором университета 15 ноября и согласован проректорами и главным бухгалтером.

    Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами. СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ.

    Коментарии (13)
    15 ноября 2023, 12:02
    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой

    Военный аналитик Онуфриенко: Ремонт американских истребителей в Польше будет занимать у ВСУ слишком много времени

    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Евгений Поздняков

    США планируют передать Украине старые модели F-16. Скорее всего, истребители будут часто ломаться. Отправлять их на ремонт в Польшу достаточно сложно как с логистической, так и с экономической точек зрения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше.

    «Пентагон пытается провернуть крупную авантюру. Перевозка самолетов F-16 с территории Украины в Польшу станет крайне сложной задачей. Транспортировка истребителя возможна только в разобранном состоянии. Как минимум, с него необходимо снять крылья. Эта процедура отнимает уйму времени», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В принципе, для перевозки F-16 подойдет любая железная дорога, которая связывает две страны. Однако доставка может осуществляться лишь на специальные ремонтные площадки, которые должны располагаться неподалеку от границы с Украиной. Не думаю, что в Польше имеются подходящие для этого мощности», – отмечает собеседник.

    «В связи с этим Варшаве придется обращаться за помощью к немцам, которые, теоретически, способны помочь стране наладить необходимые для ремонта F-16 цеха. Таким образом, даже на создание условий, подходящих для работы с американскими истребителями, странам НАТО придется потратить немалые суммы», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что работать полякам придется на износ. США планируют передать Украине старые самолеты 1978-1984 годов выпуска. Ломаться они будут достаточно часто. Любое серьезное повреждение обернется сложным процессом транспортировки машины через границу. Сбои в электронике, в системах вооружения, неполадки в двигателе – все эти проблемы ВСУ не смогут решать самостоятельно», – акцентирует он.

    «Уверен, что Варшаву вынудили согласиться на помощь Украине в вопросе починки самолетов. В последнее время Польша достаточно часто конфликтовала с офисом Зеленского, однако если на экономические препирания союзников Вашингтон готов закрыть глаза, то в военной сфере США ожидают полной лояльности», – считает собеседник.

    «Для того, чтобы помешать Украине перевозить F-16 на ремонтные площадки в Польше, России было бы целесообразно наносить удары по железнодорожным путям, соединяющим страны. Только так наши войска сумеют предотвратить починку американских истребителей, переданных противнику, и их возвращению на фронт», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше. Об этом сообщил Билл Лаплант, американский замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению. Он отметил, что Вашингтон и союзники также работают над вопросом обучения бойцов ВСУ «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на месте, и это, по его мнению, является вызовом. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать украинцев по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Замминистра также заявил, что американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с представителями ВСУ. По словам Лапланта, США предпринимают все усилия для работы в данном направлении. Напомним, в конце июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале работы центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину в Гливице.

    Представитель минобороны Германии Митко Мюллер сообщил, что в Польше будут ремонтироваться модели танков Leopard 2 A4. Более современные версии A5 и A6 планируют обслуживать силами промышленности ФРГ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что западные страны планируют переориентироваться с поставок новых вооружений Украине на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. Однако, по мнению экспертов, процесс доставки сломанной техники в Европу будет сопровождаться целым рядом логистических проблем.

    Коментарии (12)
    15 ноября 2023, 12:26
    Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» Китая
    Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» Китая
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий глава США Джо Байден перед встречей с китайским коллегой Си Цзиньпином в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил спонсорам, что у Китая «реальные проблемы», сообщает канал CNN.

    Так, в эфире Байден назвал председатель КНР «еще одним примером того, как восстанавливается американское лидерство в мире», передает РИА «Новости».

    «У них реальные проблемы, друзья», – сказал американский президент.

    При этом телеканал отмечает, что Байден мог иметь в виду экономические проблемы Китая, такие как рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости.

    Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США для встречи с Байденом.

    Коментарии (15)
    15 ноября 2023, 08:45
    Пентагон решил ремонтировать украинские F-16 в Польше

    Пентагон: Направляемые F-16 после применения на Украине будут ремонтироваться в Европе

    Пентагон решил ремонтировать украинские F-16 в Польше
    @ U.S. Air Force /Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставляемые Украине коллективным Западом истребители-бомбардировщики F-16 будут проходить в странах Европы, в частности в Польше, серьезные ремонтно-технические работы после применения в ходе конфликта, сообщил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

    По его словам, план состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ F-16 в Европе, а Польша одно из мест, передает ТАСС.

    По словам Лапланта, США, союзники и партнеры работают над вопросом обучения бойцов ВС Украины (ВСУ) «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на Украине, и «это вызов».

    Замминистра рассказал, что западные специалисты намерены дистанционно консультировать ВСУ по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Кроме того, продолжил он, американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с украинскими коллегами. «Надеюсь, скоро будет что-то объявлено по этой теме. В этом направлении были предприняты усилия», – отметил Лаплант, выступая на конференции, проведенной газетой Politico.

    Ранее глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретной информации о сроках поставки истребителей F-16 Украине.

    Коментарии (15)
    15 ноября 2023, 20:27
    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ 2» с диверсиями на «Северных потоках»
    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ 2» с диверсиями на «Северных потоках»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обещание помощника американского госсекретаря Джеффри Пайетта «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале «Арктик СПГ 2» говорит о причастности США ко взрывам на «Северных потоках», считают в МИД России.

    «Это та самая доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами обоих «Северных потоков» так или иначе, в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь США», – сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

    Захарова указала, что ЧП на «Северных потоках» произошли спустя полгода после аналогичных заявлений американского лидера и представителей Госдепартамента США. Дипломат добавила, что слова Пайетта об «Арктик СПГ 2» являются «угрозами в отношении очередных инфраструктурных проектов в этой же сфере».

    Ранее заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале.

    Коментарии (0)
    15 ноября 2023, 21:12
    В Госдепе предложили найти замену российским миротворцам в Карабахе

    В Госдепе заявили о необходимости найти замену российским миротворцам в Карабахе

    В Госдепе предложили найти замену российским миротворцам в Карабахе
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госдеп США считает, что российским миротворцам в Нагорном Карабахе необходимо найти замену, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    Он сказал, что на данный момент в Карабахе присутствуют российские войска, но если для Армении и Азербайджана «существует альтернатива, участия российских миротворцев больше не понадобится. Они уже провалили свою задачу как миротворцы», передает ТАСС.

    О’Брайен также заявил, что лучший подход заключается в том, что предоставить обеим странам альтернативу. По его версии, такой подход заключается в работе с США и с Западом.

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что если российские миротворцы оставят Нагорный Карабах, то они должны будут вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

    Коментарии (19)
    15 ноября 2023, 20:56
    МИД: Вступление Украины в НАТО неприемлемо в любом виде

    В МИД заявили о неприемлемости вступления Украины в НАТО в любом виде

    Tекст: Ольга Иванова

    Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментируя слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о вступлении Украины в альянс по частям, подчеркнула, что для России вступление Украины в альянс в каком угодно виде неприемлемо, передает ТАСС.

    Напомним, Расмуссен считает, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве. По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.

    Коментарии (5)
    15 ноября 2023, 20:19
    СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ
    СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ
    @ Евгений Котенко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    СБУ возбудила уголовное дело по четырем статьям против экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

    Кроме того, Фарион опубликовала личные данные студента из Крыма, который поддерживает власти Украины. Ее обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности», «Оскорбление чести и достоинства военнослужащего», «Нарушение тайны переписки» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни», сообщает РИА «Новости».

    Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами.

    Коментарии (12)
    16 ноября 2023, 05:59
    Зеленский выступил против заморозки украинского конфликта

    Президент Украины Зеленский: Конфликт с Россией необходимо завершить, а не замораживать

    Зеленский выступил против заморозки украинского конфликта
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, его необходимо завершить, выразил мнение украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

    Зеленский заявил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время, передает ТАСС.

    «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – добавил он.

    В то же время Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

    Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что «мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли».

    Запись встречи размещена на странице Зеленского в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

    Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта.

    Коментарии (11)
    15 ноября 2023, 14:38
    Азербайджанцам вручили повестки в военкомат в ресторане в Воронеже

    «Вести Воронеж»: Силовики вручили повестки в военкомат азербайджанцам во время застолья в Воронеже

    Tекст: Вера Басилая

    В Воронеже в ресторане «Форт» примерно 50 отдыхающим силовики во время проверки документов вручили повестки в военкомат, предварительно, речь идет об азербайджанцах, сообщил источник «Вести Воронеж».

    Силовики пришли в ресторан в Воронеже, где большая компания праздновала день рождения. У гостей сначала проверили документы, а потом вручили повестки якобы для прохождения срочной службы в армии России, передает «Вести Воронеж».

    СМИ запросили информацию в правоохранительных органах.

    Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» после того, как в Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана, получивших российское гражданство.

    В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

    Коментарии (5)
    15 ноября 2023, 15:11
    Российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29
    Российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлограда Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, сбит МиГ-29 в Павлограде Днепропетровской области, перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS.

    Кроме того, уничтожены 30 украинских беспилотников в Харьковской области, ЛНР и ДНР и Запорожской области.

    Также за сутки Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах. Поражены радиолокационная станция ЗРК С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии около Серебрянки ДНР.

    Всего с начала СВО уничтожены 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотника, 441 ЗРК, 13 396 танков и других бронемашин, 1184 боевые машины РСЗО, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 273 единицы спецтехники.

    Ранее российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 возле Запорожья.

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