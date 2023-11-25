Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ находятся «на грани коллапса», это признают все, если армия Украины падет, то произойдет «стремительный вывод войск», сказал Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису, передает РИА «Новости».

По его словам, российские военные «заполнят эту оставленную пустоту», в таком случае эта территория не будет возвращена Украине.

Разведчик отметил, что ситуация для украинской стороны на линии соприкосновения стала катастрофической, у ВСУ закончились человеческие резервы, а российские военные якобы ликвидируют большинство украинских солдат.

Если кто-то из приближенных к руководству киевского режима не убедит президента страны Владимира Зеленского прекратить боевые действия, то ситуация Украины может стать плачевной. В таком случае 20% потерянных территорий могут стать 40% или даже 50%

До этого Риттер заявлял, что командование украинской армии держит западные танки в резерве из-за страха их уничтожения.