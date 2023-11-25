Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.19 комментариев
В вузах Украины собрались ввести обязательную военную подготовку
Военную подготовку собрались сделать обязательной для молодых людей в вузах Украины
Военные кафедры в вузах Украины будут отвечать за базовую военную подготовку, которая станет обязательной для молодых людей, сообщил замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий.
Винницкий сообщил, что военная подготовка станет «всеобщей для всех молодых людей и желающих девушек». Сейчас готовится инфраструктура для пилотного запуска проекта в сентябре 2024 года. По его словам, Украине необходимы военные кафедры, так как государству нужно много офицеров запаса. Он раскритиковал то, что сейчас обучение на военной кафедре является платным. Винницкий сказал, что студенты смогут получить военно-учетную специальность «стрелок», пройдут курсы тактической медицины и стрельбы во время четырехнедельного пребывания на полигоне, передает ТАСС.
Напомним, экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Зеленскому следует мобилизовать больше молодежи, а не сохранять ее на будущее. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что решение Киева «вернуть территории» ведет к необходимости «пожертвовать большим количеством молодых людей». Джоанэ счел такое желание «правильным».