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В НАТО поддержали готовность Зеленского «пожертвовать молодыми людьми»
Замгенсека НАТО Джоанэ назвал правильным решение Зеленского «вернуть территории», пожертвовав молодыми людьми
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского «вернуть свои территории» ведет к необходимости «пожертвовать большим количеством молодых людей». Однако Джоанэ назвал такое желание «правильным».
Джоанэ заявил, что Зеленский оказался «перед трудным выбором». По его словам, если Зеленский «хочет вернуть свои территории, что правильно, то он должен пожертвовать большим количеством молодых людей». При этом, как заявил Джоанэ, Зеленскому нужно «иметь достаточно молодых людей, чтобы восстановить страну», когда конфликт завершится, передает ТАСС со ссылкой на BTV.
Как признал Джоанэ, в НАТО знали, что конфликт окажется долгим и «будет стоить дорого», но «полностью уверены в военном и политическом руководстве Украины». Джоанэ также был вынужден признать, что «все происходит не настолько быстро и успешно», как ожидал альянс. Однако в НАТО «сохраняют стратегический оптимизм относительно способностей Украины устоять перед давлением» и «добиться успеха».
Напомним, экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Зеленскому следует мобилизовать больше молодежи, а не сохранять ее на будущее.