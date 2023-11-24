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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    14 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чешский абсурд – предупреждение для Европы

    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

    15 комментариев
    24 ноября 2023, 16:32

    Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России

    Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Общие усилия в сфере развития искусственного интеллекта (ИИ) уже приносят результаты, человечество начинает новую главу своего существования, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Во многом здесь, на этой площадке, мы вместе формулировали системную программу в сфере искусственного интеллекта, и наши общие усилия уже приносят определенный результат. Так, за последние годы отрасли экономики и социальной сферы России в полтора раза расширили использование решений в области искусственного интеллекта», – сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey, передает РИА «Новости».

    Президент привел в пример использование ИИ в компании «Газпром», которая смогла сократить затраты на обустройство скважин и решить проблемы логистики.

    «Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, образование, здравоохранение, во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования. Это, на мой взгляд, совершенно очевидные вещи», – добавил президент.

    Ранее на выставке ИИ сочинил для Путина сказку про Новый год.

    23 ноября 2023, 21:24
    Путин наградил орденами Мужества сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
    Путин наградил орденами Мужества сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Семь сотрудников госпредприятия «Черноморнефтегаз» награждены орденами Мужества посмертно по указу президента России Владимира Путина за проявленную отвагу при исполнении долга.

    Наград удостоены оператор по исследованию скважин Олег Гуреев, мастер по исследованию скважин Станислав Калязин, машинисты двигателей Сергей Клюка и Александр Морозов, операторы по добыче нефти и газа Игорь Кудым и Евгений Ширманов, повар Денис Скворцов, передает ТАСС.

    Напомним, в конце июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Тогда три человека пострадали, семь пропали без вести.

    Коментарии (2)
    24 ноября 2023, 16:24
    Путин поручил увеличить мощности российских суперкомпьютеров
    Путин поручил увеличить мощности российских суперкомпьютеров
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе конференции по искусственному интеллекту (ИИ) заявил о необходимости нарастить мощности российских суперкомпьютеров.

    «Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок», – сказал Путин, передает ТАСС. Он отметил, что это необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта.

    Кроме того, глава государства поручил создать механизм для обеспечения доступа российских ученых, занимающихся научной и практической деятельностью в области ИИ, к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам.

    Ранее Путин назвал внедрение ИИ новой главой в человеческой истории.

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    24 ноября 2023, 16:02
    Искусственный интеллект сочинил для Путина новогоднюю сказку
    Искусственный интеллект сочинил для Путина новогоднюю сказку
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетил выставку в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». На одном из стендов для главы государства ИИ сочинил новогоднюю сказку про Деда Мороза и Снегурочку.

    Конференция и выставка проходят в столичном Центре международной торговли. На выставке Путину рассказали о достижениях ИИ в различных сферах. В частности, ИИ способен создавать видео- и аудиоизображение, сочинять рассказы, сказки, обучать школьников, писать картины и выдвигать гипотезы в рамках научных исследований, передает ТАСС.

    На одном из стендов Путин попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку. ИИ рассказал историю про тушение огня в избушке Деда Мороза и Снегурочки, а также про волшебника-МЧС.

    Глава государства также осмотрел стенды «Революция в генеративном искусственном интеллекте», «Модальность: текст», «Модальность: изображение/видео» и другие.

    Конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, внедрению ИИ в развитие науки, бизнеса и общества.

    На ваш взгляд
    Когда уместно ставить новогоднюю елку?





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    Коментарии (4)
    24 ноября 2023, 15:52
    Путин: Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя
    Путин: Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Технологии искусственного интеллекта не способны заменить живых специалистов, но могут стать для них хорошим подспорьем, уверен президент России Владимир Путин.

    «Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником», – заявил глава государства на конференции по искусственному интеллекту, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве представили нейросетевую модель «Сбера» GigaChat. Представитель Кремля с помощью этой технологии «примерил» лицо Илона Маска.

    Коментарии (11)
    23 ноября 2023, 19:29
    Эксперты выяснили, чем гордятся россияне

    Политолог Асафов: Россияне гордятся достижениями страны, которые из мечты превратились в реальность

    Эксперты выяснили, чем гордятся россияне
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россияне гордятся своей страной, потому что видят успехи государства в развитии науки, промышленности, инфраструктуры, реализации масштабных проектов, а также в освоении космоса. Именно поэтому выставка «Россия», где представлены лучшие достижения страны, приводит посетителей в восторг. К таким выводам пришли политологи и социологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Россия: почему мы гордимся нашей страной?».

    «Мы хотим гордиться нашей страной. Социология дает ответ – мы хотим жить в великой стране. Гордость за страну очень важна. Основанием для гордости является принадлежность к достижениям. Этот запрос общества – важная составная часть нашей личности», – пояснил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    По его словам, как правило россияне обращают внимание на те важные вещи, которые из мечты превратились в реальность. «Это Крымский мост, космодром «Восточный», Чемпионат мира футболу в 2018 году, газопровод «Сила Сибири», Sukhoi Superjet 100. В России были реализованы не менее значимые проекты и в других сферах: платежная система «Мир», «Пушкинская карта». Все эти проекты и еще сотни других проектов создают гордость за страну, которая нас консолидирует, вселяет в нас уверенность в том, что мы на правильной стороне истории», – напомнил он.

    «Достижения нашей страны связаны с фигурой президента Владимира Путина. Многие решения принимаются по его поручениям. Самые масштабные проекты, развитие целых отраслей, в том числе совершенно новых, были либо поддержаны, либо инициированы президентом», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    Эксперт добавил, что глава государства всегда готов поддержать смелые и амбициозные идеи молодых исследователей, предпринимателей и управленцев. «К тому же, он сам задает стране цели и задачи, масштаб и прорывной характер которых вдохновляет людей быть частью происходящих изменений», – пояснил он.

    «Президент понимает, что развитие государства зависит от развития науки и технологий. Наши ученые работают на самом высоком уровне, молодые люди видят перспективу развития своей карьеры в науке», – согласился Александр Мажуга, первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Он подчеркнул, что большая часть стран в мире не уделяет должного внимания фундаментальной науке, «потому что это дорого и не сразу приносит результат». Россия же по-прежнему делает акцент на развитии фундаментальной науки. «Например, у нас есть Сибирский кольцевой источник фотонов. У нас строится отечественный коллайдер. Есть источник нейтронов «ПИК». Все это даст приоритет нашему государству с точки зрения научно-технологического развития», – полагает депутат.

    «Что касается достижений в оборонной сфере, то здесь многое зависит от идеологии страны в части промышленной политики. Мы с гордостью вспоминаем достижения советского периода, когда были созданы образцы техники, не только не уступающие западным, но и превосходящие их», – пояснил Александр Спиридонов, замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле. По этой причине Россия продолжает делать ставку на развитие технологического суверенитета, и создании мощных армии и флота. «У нас начали строиться атомные подводные лодки нового поколения, стратегические атомные ракетоносцы – это высочайшие достижения науки и техники. Мы развиваем собственное радиоэлектронное оборудование, собственные двигатели для самолетов», – перечислил депутат.

    Отдельно эксперты отмечают восстановление новых регионов, где реализуются масштабные проекты страны. «Это стройка XXI века: практически полное восстановление городов, социальной, транспортной инфраструктуры. Каждый субъект нашей страны взял шефство над тем или иным населенным пунктом возвращенных регионов. Качество жизни новых граждан России уже гораздо лучше, чем при Украине», – подчеркнул Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ. По его словам, работа в новых регионах – это еще и серьезный вызов для управленцев новой волны. «Для работы в Донбассе и Новороссии отбираются лучшие кадры и практики. Люди осознанно едут туда передавать свой опыт и знания, чтобы ускорить интеграцию новых регионов», – добавил политолог.

    Яркой и зрелищной площадкой для демонстрации достижений страны стала выставка-форум «Россия» на ВДНХ. «Показательно, что подавляющее большинство посетителей этой выставки, а именно – 86%, говорят, что она превзошла все ожидания», – рассказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    По его словам, 97% посетителей выставки оценивают ее положительно, а 79% готовы посетить выставку повторно. «Ключевые эмоции, которые испытывают посетители выставки: гордость, интерес, восторг, радость, любопытство. При этом гордость – доминирующая эмоция. Что это за гордость? Это гордость за страну, за президента, за наши новые успехи, которые достигаются невзирая на тяжелую политическую обстановку в мире. Страна не стоит на месте!», – добавил он.

    Напомним, ранее сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Также газета ВЗГЛЯД писала о том, что выставка «Россия» объединила лучшие достижения нашей страны за 20 лет.

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    23 ноября 2023, 20:12
    Путин поздравил юных астрономов России с победой на мировой олимпиаде

    Путин поздравил команду России с победой на мировой олимпиаде по астрономии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду, победившую на Открытой международной астрономической олимпиаде для школьников, которая состоялась на базе образовательного центра «Сириус».

    «От души поздравляю вас с победным выступлением на Открытой международной астрономической олимпиаде, которая проходила на базе образовательного центра «Сириус». Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы», – говорится в телеграмме Путина победителям, опубликованной на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Глава государства отметил глубокие знания ребят, отличную подготовку и командную сплоченность. Он выразил благодарность их родителям, учителям и наставникам, а также пожелал новых достижений в учебе и в жизни.

    В состав команды России на астрономической олимпиаде вошли Егор Потапов, Дмитрий Тимофеев, Константин Рощин, Дмитрий Санковский, Святослав Суглобов, Константин Телелюхин. Они завоевали шесть медалей высшей пробы.

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    23 ноября 2023, 19:07
    Путин поздравил участников конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей

    Путин поздравил участников XXVII международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей

    Президент России Владимир Путин направил приветствие и поздравление участникам XXVII международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей.

    «Ваши ежегодные встречи стали авторитетной площадкой и знаковым событием для ведущих журналистов, руководителей средств массовой информации, специалистов в сфере IT, представителей профильных министерств и ведомств. Здесь в деловой, дружеской обстановке обсуждаются актуальные отраслевые проблемы, ведутся заинтересованные дискуссии о перспективах развития телекоммуникационных технологий, создании качественного контента, намечаются планы на будущее», – приводится текст приветствия президента на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул важность того, что в своей многогранной деятельности Национальная ассоциация телерадиовещателей, ее участники, делегаты конгресса уделяют особое внимание вопросам сохранения замечательных традиций отечественного телевещания, поддерживают юные таланты, помогают становлению молодых профессионалов.

    «Уверен, что нынешний конгресс пройдет с успехом, а его результаты будут востребованы на практике. И конечно, поздравляю лауреатов XI Премии имени В. Зворыкина – нашего соотечественника, выдающегося инженера и изобретателя, стоявшего у истоков создания телевидения», – заключил глава государства.

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    24 ноября 2023, 16:48
    Путин обвинил ряд зарубежных поисковых систем в отмене русской культуры

    Путин: Некоторые западные поисковые системы работают ангажировано, «отменяя русскую» культуру

    Путин обвинил ряд зарубежных поисковых систем в отмене русской культуры
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ряд западных поисковых систем работает избирательно и ангажировано, игнорируя и «отменяя» российскую культуру, заявил глава государства Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту (ИИ).

    «Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы, как и некоторые генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой – просто игнорируют и «отменяют» российскую культуру», – передает его слова ТАСС.

    Путин также отметил, что традиционные ценности и культура должны быть основой безопасного развития современных технологий.

    «Конечно, нужно следить за тем, чтобы обеспечить безопасность, разумность создания и применения таких технологий (искусственного интеллекта – прим. ВЗГЛЯД), и опорой здесь должна служить, в том числе и прежде всего, традиционная культура. Она самый естественный этический регулятор технологического прогресса», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал внедрение ИИ новой главой в человеческой истории.

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    24 ноября 2023, 14:55
    Путин прибыл на выставку разработок ИИ в рамках конференции AI Journey

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин приехал на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках конференции AI Journey в Москве.

    Глава государства примет участие в пленарном заседании конференции под названием «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает РИА «Новости».

    Конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, внедрению ИИ в развитие науки, бизнеса и общества.

    В рамках конференции выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.

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    24 ноября 2023, 13:38
    Путин и Лукашенко провели переговоры по пути в аэропорт Минска

    Песков: Путин и Лукашенко в четверг провели переговоры по пути в аэропорт Минска

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после завершения саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели двусторонние переговоры в четверг по дороге в аэропорт Минска, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил, что состоялась полноценная двусторонняя беседа, передает ТАСС.

    Напомним, Путин накануне принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. В ходе саммита он, в частности, сообщил, что страны – члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки, а также развивали контакты с ШОС и СНГ.

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    24 ноября 2023, 13:51
    Анонсировано участие Путина в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта»

    В Кремле анонсировали участие Путина в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сегодня примет участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Также в пятницу, 24 ноября, Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков анонсировал в декабре встречу президента с членами Совета по правам человека (СПЧ). О точных сроках и участниках встречи Кремль сообщил дополнительно.

    Ранее Путин анонсировал на декабрь заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ, оно пройдет в Санкт-Петербурге.

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    24 ноября 2023, 15:57
    Путин рассказал о влиянии ИИ на доходы граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Повсеместное внедрение автоматизации и технологий искусственного интеллекта позволит создать опережающий рост доходов граждан, считает президент России Владимир Путин.

    В ходе выступления на конференции по искусственному интеллекту Путин отметил, что автоматизация и внедрение ИИ является ресурсом для укрепления научного, образовательного, технологического и производственного потенциала, передает ТАСС.

    «Это и одно из важнейших условий опережающего роста доходов граждан, формирования в России экономики высоких заработных плат, повышения качества жизни людей как главной цели нашего развития», – сказал российский лидер.

    В пятницу президент России Владимир Путин прибыл на выставку разработок ИИ в рамках конференции AI Journey.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2023, 16:10
    Путин назвал внедрение ИИ новой главой в человеческой истории

    Tекст: Валерия Городецкая

    С интеграцией искусственного интеллекта во все сферы жизни начинается новая глава в истории человечества, заявил президент России Владимир Путин.

    «Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования. Это очевидные вещи», – сказал российский лидер в ходе выступления на конференции по искусственному интеллекту, передает ТАСС.

    Путин также анонсировал утверждение новой редакции Стратегии развития ИИ в России. По словам президента, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

    Ранее Путин рассказал о влиянии ИИ на доходы граждан.

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    24 ноября 2023, 16:40
    Путин назвал невозможным запрет развития искусственного интеллекта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нельзя запретить развитие искусственного интеллекта, этот процесс неостановим, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я убежден, что будущее не за запретами развития технологий. Это просто невозможно, запретить – невозможно, все равно [технологии] будут развиваться», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Президент добавил, что в случае запрета технологий искусственного интеллекта в России они «будут развиваться в другом месте».

    Ранее Путин заявил, что технологии искусственного интеллекта не способны заменить живых специалистов, но могут стать для них хорошим подспорьем.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2023, 17:04
    Путин назвал монополию западных платформ в сфере ИИ в России опасной
    Путин назвал монополию западных платформ в сфере ИИ в России опасной
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Монопольное доминирование в России разработанных на Западе технологических систем недопустимо и опасно, заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, необходимо привлечь специалистов в России, в том числе в гуманитарной сфере, для разработки надежных и безопасных технологий в этой отрасли, передает ТАСС.

    «Монопольное доминирование подобных (западных – прим. ВЗГЛЯД) чужих разработок в России неприемлемо, опасно и недопустимо», – заявил Путин и подчеркнул: «Нужно обязательно использовать российские решения в сфере создания надежных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта».

    Путин привел в пример сотрудничество институтов Российской академии наук и «Яндекса», подготовивших Национальный корпус русского языка. Президент заявил о необходимости того, чтобы органы власти всех уровней, библиотеки и архивы помогали созданию набора данных ИИ, а эти данные предоставлялись оперативно и в полном объеме.

    Ранее Путин назвал невозможным запрет развития искусственного интеллекта.

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