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    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    12 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чешский абсурд – предупреждение для Европы

    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

    13 комментариев
    24 ноября 2023, 16:02

    Искусственный интеллект сочинил для Путина новогоднюю сказку

    Искусственный интеллект сочинил для Путина новогоднюю сказку
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетил выставку в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». На одном из стендов для главы государства ИИ сочинил новогоднюю сказку про Деда Мороза и Снегурочку.

    Конференция и выставка проходят в столичном Центре международной торговли. На выставке Путину рассказали о достижениях ИИ в различных сферах. В частности, ИИ способен создавать видео- и аудиоизображение, сочинять рассказы, сказки, обучать школьников, писать картины и выдвигать гипотезы в рамках научных исследований, передает ТАСС.

    На одном из стендов Путин попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку. ИИ рассказал историю про тушение огня в избушке Деда Мороза и Снегурочки, а также про волшебника-МЧС.

    Глава государства также осмотрел стенды «Революция в генеративном искусственном интеллекте», «Модальность: текст», «Модальность: изображение/видео» и другие.

    Конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, внедрению ИИ в развитие науки, бизнеса и общества.

    На ваш взгляд
    Когда уместно ставить новогоднюю елку?





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    22 ноября 2023, 21:29
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве и бланк текста присяги

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, в том числе соответствующий образец бланка, указ подписан в связи с принятием в апреле нового закона «О гражданстве РФ».

    Документ содержит 173 страницы и утверждает другие бланки и документы, касающиеся гражданства, передает ТАСС.

    Прежние президентские нормативные акты утрачивают силу. Между тем сам текст присяги гражданина России остался прежним.

    В апреле Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России. Напомним, закон сохраняет в ведении президента только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД. Вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт его прекращения.

    Коментарии (30)
    23 ноября 2023, 20:38
    Шеф-повар назвал обязательные блюда на новогоднем столе

    Шеф-повар Емельяненко рассказал, какие блюда должны быть на новогоднем столе в год Дракона

    Шеф-повар назвал обязательные блюда на новогоднем столе
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Главным блюдом на новогоднем столе должно стать мясо. В качестве десерта лучше использовать не торты, а сезонные экзотические фрукты. Удивить же гостей можно меняющим цвет базиликовым компотом, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар Василий Емельяненко, предложивший свой вариант новогоднего меню.

    «Поскольку наступающий год – это год Дракона, главным блюдом на празднике однозначно должно стать мясо, чтобы накормить могучее животное. В России всегда была свинина на столе, потому что она доступная, дешевая и ей можно накормить всю семью. Но если есть желание и возможность, то можно приготовить баранину, говядину или даже птицу – это уже по вкусу каждый решит», – говорит Емельяненко.

    Отличным мясным блюдом для новогоднего стола, по словам собеседника, будет бигус, весьма популярный в советское время. Это зимнее блюдо представляет собой тушеную капусту с разными копченостями, начиная от бекона и заканчивая копченой грудинкой.

    На гарнир лучше всего подавать коренья, ведь дракон – деревянный, а значит его стихия – земля, рассуждает повар. Также стоит использовать в блюдах различные травы, свежую зелень и все, что «растет на земле».

    «Рыбу дракон тоже любит, но тут все зависит от желания хозяек. Рыба не всегда доступна у нас в регионах, но если все-таки есть возможность ей украсить стол, то лучше всего подойдет красная. И поскольку она в основном вся из заморозки приходит, лучше ее засолить и подать на стол. Термически обрабатывать не стоит, она может получиться суховатой. Пироги с рыбой тоже очень хорошо смотрятся на праздничном столе, тем более что готовятся легко и быстро, да и на вкус великолепны», – рассказывает шеф.

    Также он предлагает присмотреться к различным салатам с добавлением сезонных фруктов, например, с хурмой. Это поможет разнообразить стол и сделать его более ярким. Кроме того, поскольку мяса и рыбы на столе в этом году должно быть много, стоит подать овощные салаты. Особенно это актуально для людей, которые придерживаются правильного питания.

    «В качестве десерта лучше брать не торты, а фрукты, я сам предпочитаю так делать. Например, мандарины уже есть, хурма, манго египетское как раз в декабре, январе и феврале будет, кстати, очень сладкое – экзотика на новогоднем столе не помешает. А чтобы задобрить дракона, лучше выбрать что-то яркое, красное, например, гранат и яблоки», – делится Емельяненко.

    На ваш взгляд
    Когда уместно ставить новогоднюю елку?





    Результаты


    В качестве напитка для взрослых и детей шеф-повар предлагает приготовить ароматный базиликовый компот, который не только вкусный, но и способен по-настоящему удивить гостей. Для начала необходимо сварить сладкий раствор: в кастрюлю залить чистую питьевую воду, добавить сахар по вкусу, растворить его и довести все это до кипения. Далее надо добавить туда красный базилик (примерно шесть маленьких магазинных упаковок на два литра) прямо со стеблями и листьями. Затем надо все перемешать, снять с плиты и хорошо охладить. Как только компот остыл, он станет красивого, темно-сиреневого цвета. Остается лишь дождаться новогодней ночи и подавать к столу.

    «Для подачи готовим графин со льдом, наливаем туда приготовленный компот, можно нарвать для красоты  немного листочков мяты, а дальше берем половинку лимона и идем к гостям. В графин с компотом выжимаем лимон и смотрим, как на глазах у всех гостей пряный напиток из фиолетового превращается в красно-малиновый. Вот такой химической реакцией можно удивить на празднике, а вы будете фокусником. Кстати, ярким компотом тоже можно задобрить Дракона», – заключил Емельяненко.

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    23 ноября 2023, 15:32
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и другие страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают неприемлемым терроризм в любых его проявлениях, заявил российский президент Владимир Путин.

    «Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», – сказал глава государства в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

    Путин отметил последовательное укрепление сотрудничества стран ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов в области борьбы с терроризмом и рассказал о проведении операции «Наемник».

    «В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», – сказал он.

    В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ.

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    22 ноября 2023, 21:22
    Юристы объяснили, когда выгоднее продлить январские каникулы

    Юристы Кофанов и Бохолдина назвали лучшие для отпуска даты в 2024 году

    Юристы объяснили, когда выгоднее продлить январские каникулы
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для продления новогодних праздников лучше всего брать отпуск в декабре, а не в январе. Но чтобы не потерять доход, самыми выгодными месяцами для отдыха будут июль и октябрь, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, отвечая на вопрос, когда наиболее выгодно брать отпуск в 2024 году.

    «В отпуск выгоднее всего ходить в те месяцы, когда больше рабочих дней. Это связано с очень простой математикой. Отпуск оплачивается по среднему дневному заработку, который рассчитывается по календарным дням, а не по рабочим. Стоимость такого дня меньше, чем стоимость рабочего дня», – говорит юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. 

    В январе 2024 года, продолжает собеседник, будет 17 рабочих дней, а в июле – 23 рабочих дня. И если человек в январе возьмет отпуск с 9 по 21 января, то он получит всего лишь отпускные за 13 дней и зарплату за оставшиеся восемь рабочих дней. А если бы человек работал в январе, то он бы получил свой оклад полностью, несмотря на праздники и выходные.

    Поэтому выгодно брать отпуск, например, в июле, где нет праздников и много рабочих дней. «Согласно производственному календарю на следующий год, больше всего рабочих дней будет в июле и октябре – 23 дня. Также много рабочих дней будет в апреле, августе и декабре – 22 дня. Это самые оптимальные месяцы для отпуска, ведь там нет праздников», – подчеркивает специалист.

    Однако, если человек все-таки хочет себе продлить именно новогодние каникулы, то отпуск следует назначать на декабрь, прямо перед новогодними праздниками, а не после 8 января, рассказывает юрист по трудовому праву и блогер Татьяна Бохолдина.

    «Рабочий день в самом коротком месяце – январе – самый «дорогой». При окладной системе оплаты труда за полный отработанный месяц работнику начисляется оклад, а по табель-календарю этот месяц очень короткий, и каждый день стоит «дороже» дня работы в других месяцах. Поэтому продлять новогодний отпуск лучше в декабре, где 168 рабочих часов, а не в январе, где их всего лишь 136», – советует эксперт.

    Самыми лучшими месяцами для отпуска она назвала июль и октябрь, где будет 184 рабочих часа, а также август – в нем в предстоящем году будет 176 часов. «Если рассматривать поход в отпуск только с финансовой точки зрения, то нужно стараться, чтобы весь отпуск пришелся на июль и октябрь. Но, конечно же, не только деньгами мы меряем счастье, и можно пойти в отпуск для своего собственного удовольствия», – заключила собеседница.

    Эксперты отмечают также, что невыгодно брать для отпуска только рабочие дни – они оплачиваются по среднему дневному заработку, который ниже стоимости рабочего дня. Поэтому всегда выгоднее приплюсовать к отпуску выходные – они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но за них платят отпускные. Невыгодно ходить в отпуск и после повышения зарплаты – отпускные будут рассчитываться по предыдущему доходу.

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    22 ноября 2023, 16:41
    Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России
    Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Африку из России отправились первые корабли с бесплатным зерном, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20).

    «Сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны, направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что Россия выполняет все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия и остается одним из крупнейших поставщиков в этой сфере.

    В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев назвал сроки начала безвозмездных поставок зерна в Африку.

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    21 ноября 2023, 17:20
    Путин: США не способны разрешить конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки США в единоличном порядке разрешить конфликт Палестины и Израиля нежизнеспособны, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС.

    По словам российского лидера, США стремятся стать единственным посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, блокируя деятельность ближневосточного «квартета», следствием чего стала гуманитарная катастрофа в секторе Газа, передает ТАСС.

    «Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток [США] разрубить «палестинский узел», – резюмировал Путин.

    Он также указал на риск распространения конфликта Палестины и Израиля. «Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», – подчеркнул российский президент.

    Ранее Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта.

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    22 ноября 2023, 16:50
    Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

    Путин напомнил о том, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

    Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.

    «Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что военные действия – трагедия, надо думать, как ее прекратить.

    «Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», – сказал он.

    Ранее Песков сообщил, что Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20 затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире.

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    23 ноября 2023, 12:23
    Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ
    Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В предыдущий раз глава Российского государства приезжал с рабочим визитом в белорусскую столицу 11 месяцев назад.

    На сессию Совета ОДКБ, которая пройдет во Дворце независимости в северо-западной части Минска, собираются президенты Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон. Принимать гостей будет президент председательствующей в этом году в ОДКБ Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    Из лидеров всех шести государств – участников объединения не будет только премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, в повестке дня сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности будут «вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы».

    Накануне саммита Путин обсуждал вопросы безопасности с Рахмоном, который посетил с официальным визитом Москву. В преддверии встречи на высшем уровне в Минске прошло совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей совбезов стран – участниц ОДКБ, на котором обсуждались изменения военно-политической обстановки в регионе.

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    21 ноября 2023, 17:04
    Путин: Россия инициирует продолжение обсуждения БРИКС ближневосточного конфликта

    Путин назвал полезным продолжение обсуждения в БРИКС палестино-израильского конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает полезным продолжить обсуждение в БРИКС ситуации на Ближнем Востоке, об этом он заявил на внеочередном саммите БРИКС, посвященном ситуации в Газе.

    «Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 15:07
    Путин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса

    Путин поручил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил продлить на 2024 год действующий сейчас мораторий на проверки предприятий и предпринимателей.

    «Давайте на 2024-й продлим [мораторий]», – резюмировал Путин, заслушав доклад главы аппарата правительства – вице-премьера Дмитрия Григоренко о реформе контрольно-надзорной деятельности и пояснения премьер-министра Михаила Мишустина, передает ТАСС.

    Еще в мае Мишустин отмечал, что число проверок бизнеса снизилось до 340 тыс., из них лишь треть – в отношении малого и среднего бизнеса, что составляет исторический минимум.

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    22 ноября 2023, 16:15
    Решетников назвал уровень роста цен в российских отелях

    Министр Решетников доложил Путину, что проживание в российских отелях с начала года подорожало на 8–14%

    Решетников назвал уровень роста цен в российских отелях
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Стоимость проживания в двух- и трехзвездочных российских отелях выросла на 8–11%, а в гостиницах «четыре» и «пять» звезд – почти на 14%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании российского президента Владимира Путина с кабмином.

    Решетников отметил, что на ценах сказывается дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса, передает ТАСС.

    Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что в российских гостиницах во время горнолыжного сезона не хватает мест, что может отразиться на ценах.

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    22 ноября 2023, 14:25
    Путин: Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    Путин: Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300 и готова к завершению поставок для единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил президент Владимир Путин.

    «Один из вопросов – формирование единой общей системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу», – передает ТАСС слова Путина.

    Заявление прозвучало на совещании президента с кабинетом министров.

    Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию во вторник. Главы государств договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере.

    Коментарии (8)
    23 ноября 2023, 21:24
    Путин наградил орденами Мужества сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
    Путин наградил орденами Мужества сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Семь сотрудников госпредприятия «Черноморнефтегаз» награждены орденами Мужества посмертно по указу президента России Владимира Путина за проявленную отвагу при исполнении долга.

    Наград удостоены оператор по исследованию скважин Олег Гуреев, мастер по исследованию скважин Станислав Калязин, машинисты двигателей Сергей Клюка и Александр Морозов, операторы по добыче нефти и газа Игорь Кудым и Евгений Ширманов, повар Денис Скворцов, передает ТАСС.

    Напомним, в конце июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Тогда три человека пострадали, семь пропали без вести.

    Коментарии (2)
    22 ноября 2023, 15:21
    Путин объявил Годом семьи 2024 год в России
    Путин объявил Годом семьи 2024 год в России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следующий год в России будет Годом семьи, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

    Такое решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    До 27 декабря правительству предстоит образовать соответствующий оргкомитет, разработать план мероприятий Года семьи и определить источники их финансирования. Председателем оргкомитета станет зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

    Коментарии (12)
    22 ноября 2023, 17:59
    Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма
    Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подрыв газопроводов «Северный поток» является актом государственного терроризма, заявил президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите G20.

    «Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества – используются, в том числе, недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы «Северный поток», проложенной по дну Балтийского моря», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский след в подрыве «Северных потоков» проявляется все чаще.

    Коментарии (5)
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