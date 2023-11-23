Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.7 комментариев
В Ростовской области четверо детей погибли от отравления угарным газом
В Ростовской области погибли четверо несовершеннолетних, они отравились угарным газом, сообщили в пресс-службе МЧС России в четверг.
Инцидент произошел в хуторе Шахтенки, угарный газ пошел от печи, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что погибли дети шести, семи, 10 и 15 лет. Они остались дома одни, с ними не было взрослых.
Ранее в подмосковном Можайске погибла четырехлетняя девочка, она случайно подожгла свое платье от газовой конфорки.