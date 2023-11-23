В Подмосковье малолетняя девочка погибла из-за загоревшегося платья

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел 11 ноября в Можайском городском округе, ребенок находился вместе с матерью, малолетним братом и сестрой в квартире, сообщило ведомство на своем сайте.

По предварительной информации, девочка на короткое время осталась без присмотра, забралась на стул, потянулась к шкафу над газовой плитой с работающей конфоркой, у нее воспламенилось платье.

Ее госпитализировали в медицинское учреждение, там она скончалась 23 ноября.

Заведено уголовное дело.

В августе в Приамурье в ходе пожара погибла семья из трех человек, в том числе маленький ребенок.