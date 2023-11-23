Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.7 комментариев
В Подмосковье малолетняя девочка погибла из-за загоревшегося платья
В городе Можайске в Московской области погиб четырехлетний ребенок, девочка случайно подожгла свое платье, сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел 11 ноября в Можайском городском округе, ребенок находился вместе с матерью, малолетним братом и сестрой в квартире, сообщило ведомство на своем сайте.
По предварительной информации, девочка на короткое время осталась без присмотра, забралась на стул, потянулась к шкафу над газовой плитой с работающей конфоркой, у нее воспламенилось платье.
Ее госпитализировали в медицинское учреждение, там она скончалась 23 ноября.
Заведено уголовное дело.
В августе в Приамурье в ходе пожара погибла семья из трех человек, в том числе маленький ребенок.