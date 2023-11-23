Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.7 комментариев
Петиция за отставку премьера Эстонии Каллас набрала нужное число голосов
Эстонскому парламенту придется рассмотреть петицию за отставку премьер-министра страны Каи Каллас, обращение набрало необходимое количество голосов.
Инициативу поддержали более 9 тыс. граждан Эстонии при необходимой для рассмотрения в парламенте тысяче голосов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье». При этом сбор подписей еще не закончен, он продлится до 15 декабря.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о громком скандале вокруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас – местная пресса обнародовала сведения о том, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая ее супругу Арво Халлику, продолжила свою деятельность в России после 24 февраля 2022 года.