Петиция за отставку премьера Эстонии Каллас набрала нужное число голосов

Дерипаска сравнил ситуацию в экономике России с «ударом попы об лед»

Tекст: Ольга Никитина

Дерипаска в своем Telegram-канале написал, что в мире продолжается «мягкая посадка» (soft landing), то есть снижаются цены на биржевые товары.

«А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лед», – полагает предприниматель.

Такая ситуация в российской экономике, по его мнению, вызвана тем, «самодурством госкапитализма», а также «задавленным экономическим ростом».

На этой неделе глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что общие поступления налогов и сборов в бюджетную систему за десять месяцев 2023 года составили 37,6 трлн рублей – на 3,6 трлн рублей больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом глава ФНС считает, что к концу года показатель достигнет 46 трлн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что произошло это благодаря бизнесу, не связанному с нефтью и газом.