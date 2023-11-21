Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.0 комментариев
Шойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
Все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ России, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
Он отметил, что эта работа уже завершается. Переподчинение, по словам Шойгу, даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях, говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время Северный флот имеет статус военного округа, остальные находятся в составе военных округов.
Ранее Шойгу сообщил, что особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил России, состав флотов и Каспийской флотилии пополнился более 130 кораблями, боевыми катерами и судами обеспечения.