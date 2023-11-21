Военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО

Военного на Сахалине осудили почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО

За совершение преступления, подпадающего под ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащего наказали лишением свободы на срок в два года и десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его взяли под стражу в зале суда.

В ходе разбирательства было установлено, что 25 июля этого года мужчина отказался выполнять отданный ему командиром воинской части приказ, так как опасался за свою жизнь. Военнослужащий 27 июля должен был уехать в зону спецоперации на Украине, но в тот день на службу не явился. На следующий день он повторно отказался выполнять приказ – уже в присутствии сослуживцев, более того – пытался найти поддержку среди товарищей.

Свидетели рассказали, что это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военнослужащими. Отягчающим обстоятельством было признано то, что преступление совершено в период мобилизации.

Напомним, 9 ноября суд на Сахалине также наказал военного за отказ участвовать в СВО. Он отказывался выполнить приказ об убытии в командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства. Ему было назначено почти такое же наказание – лишение свободы на два года и девять месяцев.