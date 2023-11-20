ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

Песков: В военное время нужны цензура и жесткие действия власти

Tекст: Ольга Никитина

«Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», – приводит его слова ТАСС. Заявление Пескова прозвучало в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

Представитель Кремля отметил, что в военное время должны существовать определенные правила, которые в обычное, мирное время считались бы неприемлемыми. Однако сейчас они могут быть обязательным атрибутом, сказал Песков, соглашаясь с тем, что в военное время должна иметь место «определенная цензура».

При этом Песков считает, что грань между критикой и дискредитацией Вооруженных сил России является очень тонкой. «Поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы посоветовал десять раз подумать», – добавил Песков.

Говоря о законе об иностранных агентах, представитель Кремля отметил, что многие, получавшие деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику. Способ борьбы с такими действиями придумало «одно достаточно умное государство – Соединенные Штаты Америки», сказал он, напомнив, что закон об иноагентах был принят в США в 1938 году. Закон этот жесткий и принят затем, чтобы коммунисты не могли вмешиваться в политику США, пояснил пресс-секретарь главы государства.

В России, по его словам, не стали изобретать велосипед и ввели похожий закон, который в некоторых аспектах мягче американского. «Нас все обвиняют неизвестно в чем. Но очень важно понимать, откуда растут ноги», – убежден пресс-секретарь президента России. Закон об иностранных агентах, подчеркнул Песков, направлен на то, чтобы оградить наше общество, нашу политику от платного вмешательства извне.

Песков ранее говорил, что критические высказывания о событиях в рамках специальной военной операции являются проявлением плюрализма, но лишь до тех пор, пока остаются в рамках закона, а грань в этом вопросе очень тонкая.