Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».3 комментария
Песков назвал естественным интерес Европы к сотрудничеству с Казахстаном
Заинтересованность европейских государств в сотрудничестве с Казахстаном вполне естественна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В курсе стран Европы на расширение сотрудничества с Казахстаном нет «ничего внезапного», сказал Песков, передает ТАСС.
Казахстан развивает отношения с европейскими государствами, это абсолютно нормальный процесс, указал он.
Говоря о визите премьера Венгрии Виктора Орбана в Астану, он отметил, что казахстанская сторона развивает отношения с теми странами, которые «больше соответствуют его интересам».
Он подчеркнул, что у России и Казахстана сформировались свои отношения, которыми Москва дорожит.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Казахстан, после этого казахстанская национальная компания «Казатомпром» и французская компания Framatome подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерного топливного цикла.