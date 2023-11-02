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    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    3 комментария
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 12:40

    Песков назвал естественным интерес Европы к сотрудничеству с Казахстаном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заинтересованность европейских государств в сотрудничестве с Казахстаном вполне естественна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В курсе стран Европы на расширение сотрудничества с Казахстаном нет «ничего внезапного», сказал Песков, передает ТАСС.

    Казахстан развивает отношения с европейскими государствами, это абсолютно нормальный процесс, указал он.

    Говоря о визите премьера Венгрии Виктора Орбана в Астану, он отметил, что казахстанская сторона развивает отношения с теми странами, которые «больше соответствуют его интересам».

    Он подчеркнул, что у России и Казахстана сформировались свои отношения, которыми Москва дорожит.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Казахстан, после этого казахстанская национальная компания «Казатомпром» и французская компания Framatome подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерного топливного цикла.

    30 октября 2023, 15:44
    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа

    ЕК: Евросоюз отложил оценку последствий решения Украины прекратить транзит российского газа

    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия считает, что пока рано предсказывать ситуацию, которая сложится после решения Киева не продлевать транзит газа из России, сообщил представитель ЕК Тим Макфи.

    Он напомнил позицию ЕС, которая заключается в том, чтобы как можно скорее снизить зависимость от российского ископаемого топлива и перейти к повышению энергоэффективности, снижению спроса, внедрению «зеленых» технологий, передает РИА «Новости».

    Ранее «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

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    2 ноября 2023, 11:10
    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»

    Экс-премьер Италии Конте назвал провалом планетарного масштаба разговор Мелони с пранкерами

    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    @ Mauro Scrobogna/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонные переговоры действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    По его словам, было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать столь вопиющим способом», однако еще больше его смутило содержание диалога, передает РИА «Новости».

    В частности, Конте отметил тот факт, что власти Италии не могут справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, а также признают провал призванного остановить этот поток соглашения с Тунисом.

    Кроме того, экс-премьер назвал неприемлемым то, что Мелони рассуждает о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, «абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте».

    «Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», –подчеркнул он.

    Конте добавил, что в разговоре с Лексусом и Вованом Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам», а также признала, что не нашла в себе смелости выставить на обсуждение позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

    «За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», – заключил политик.

    Тем временем власти Италии нашли ответственного за звонок пранкеров из России – им оказался дипломатический советник Джорджи Мелони Франческо Тало, передает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

    В офисе советника выразили сожаление, что Мелони была введена в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони.

    Накануне премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.

    Напомним, до этого бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

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    1 ноября 2023, 16:07
    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»

    В Минфине предсказали непредсказуемые последствия на мировом рынке алмазов из-за санкций против «Алросы»

    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»
    @ Reinhard Rohner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возможное введение санкций против компании «Алроса» приведет к масштабным искажениям рынка, следует из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса.

    На сайте ведомства указано, что введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения.

    «Для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, будет перечеркнуто. Беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями», – подчеркивается в сообщении.

    Из текста письма следует, что «западные страны легко играют с ящиком Пандоры, так как на карту поставлено процветание и благополучие других». При этом такая позиция была четко сформулирована коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA).

    «Западные страны, а именно G7 и ЕС, несут полную ответственность за последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и срыва Кимберлийского процесса, что может повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в определенных регионах, принося страдания местным сообществам стран-производителей и перерабатывающих стран», – говорится в письме.

    Ранее СМИ назвали объем нового пакета санкций против России

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    31 октября 2023, 03:51
    В Европе допустили возможность начала кровавой гражданской войны

    Венгерский историк Веспреми: Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движется к кровавой гражданской войне

    Tекст: Антон Никитин

    Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движутся к кровавой гражданской войне, заявил венгерский историк Ласло Бернат Веспреми.

    Венгерский историк заявил в интервью порталу Index.hu, что Западная и Северная Европа движутся к кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью. По словам эксперта, он не видит никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре, передает РИА «Новости».

    Веспреми спрогнозировал, что антисемитские и антимусульманские акции, носящие крайне правый характер, могут усилиться в будущем, исламисты могут снова активизироваться ради мести, что приведет к гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции.

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    31 октября 2023, 02:31
    Премьер Словакии заявил об отсутствии интереса у Евросовета к словам Зеленского

    Премьер Словакии Фицо: Видеообращение президента Украины Зеленского не вызвало интереса у членов Евросовета

    Tекст: Антон Никитин

    Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского на заседании Европейского совета 26 октября было встречено без какого-либо интереса, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Глава правительства Словакии признался, что вообще не удивился, когда увидел, что видеообращение президента Украины на заседании Европейского совета было встречено без какого-либо интереса. Фицо отметил, что еще недавно Зеленского везде приветствовали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах (высших законодательных органов), как это было недавно в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

    «Времена действительно меняются», – заявил словацкий политик. Фицо отметил, что в Евросовете «чувствовалась ужасная усталость» от дебатов по Украине.

    По словам премьера Словакии, Евросоюз слепо копирует политику администрации президента США Джо Байдена вместо того, чтобы «предложить решение для достижения мира», и лишь выдает деньги и оружие Киеву. Фицо констатировал, что у ЕС отсутствует собственная внешняя политика.

    По словам словацкого премьера, «война зашла в патовую ситуацию». «Я все больше убеждаюсь, что речь идет не об Украине, а о политике, направленной на экономическое ослабление России», – признал Фицо.

    Он выразил мнение, что ЕС должен выступить в роли «посредника» и инициатора переговоров между Россией и США, которые, по его мнению, «на самом деле столкнулись в военном конфликте на территории Украины». По словам премьера Словакии, «сейчас для этого самое лучшее время».

    По мнению словацкого политика, Евросоюз должен был бы начать формулировать «гарантии безопасности», которые мог бы предоставить Украине. При этом Фицо считает, что одной из таких гарантий является и членство нейтральной в военном отношении Украины в ЕС. По версии премьера Словакии, основой всего этого должно было бы стать немедленное прекращение всех военных действий. Вместе с тем Фицо отметил, что о мире на заседании Евросовета в четверг и пятницу в Брюсселе не говорилось совсем.

    Накануне на Украине заявили об окончании «цветочно-букетного периода» с Западом.

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    31 октября 2023, 10:27
    Названа цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан

    Bloomberg: Макрон посетит Казахстан для повышения энергобезопасности Франции

    Названа цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан
    @ Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Целью визитов французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан является повышение энергетической безопасности Франции, он «ищет новых друзей и уран», сообщает Bloomberg.

    Источник сообщил, что Макрон собирается посетить Казахстан и Узбекистан – двух поставщиков урана, который необходим для ядерных реакторов Франции. При этом французский президент хочет попытаться повлиять на якобы зависимость бывших советских республик от России, передает РИА «Новости».

    В Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами казахстанской экономики. По данным Bloomberg, расширение присутствия французской компании Orano в Казахстане также будет среди обсуждаемых вопросов в ходе визита Макрона в страну.

    Ранее стало известно, что Макрон 1 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, на следующий день он отправится в Узбекистан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Франция потерпела поражение в Африке, где добывается значительная часть урана для французских АЭС.

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    1 ноября 2023, 15:17
    В Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан
    В Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром рассматривает транзит газа в третьи страны через Казахстан, Киргизию и Узбекистан, заявил глава компании Алексей Миллер.

    В ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме Миллер, отвечая на вопрос о транзите газа через территорию Казахстана, Киргизии и Узбекистана в рамках сотрудничества России с этими странами, заявил, что такая возможность есть, передает ПРАЙМ.

    «Да, такая возможность тоже существует. Мы говорили в том числе и о транзитных возможностях, которые могут предоставлять эти государства», – сказал он.

    Ранее в ходе выступления глава Газпрома отметил, что компания рассматривает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет и планирует увеличить поставки газа по системе «Средняя Азия – Центр».

    В начале октября российский лидер Владимир Путин совместно с президентами Узбекистана и Казахстана дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

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    31 октября 2023, 19:30
    СМИ назвали объем нового пакета санкций против России

    Стало известно о намерении ЕС ввести новые торговые ограничения против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз планирует ввести торговые ограничения против России, суммарный объем которых оценивается в 5,3 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg.

    Ограничения планируют принять в рамках 12-го пакета санкций против России. Отмечается, что новые предложенные рестрикции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию и другие технологии, которые могут быть использованы в военных целях, передает ТАСС.

    Также в ЕС могут запретить выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов.

    Как ожидается, в новый санкционный список ЕС также внесут более 100 физических и 40 юридических лиц.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что перед принятием ЕС новых санкций против России будет требовать проведения их глубокого анализа и возможного влияния на Евросоюз.

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    2 ноября 2023, 08:44
    Астана и Париж подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерного цикла

    Казахстанская компания «Казатомпром» и французская Framatome подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерного цикла

    Tекст: Александра Юдина

    Казахстанская национальная компания «Казатомпром» и французская компания Framatome подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерного топливного цикла, сообщает пресс-служба первой.

    В сообщении указано, что в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Астану председатель правления «Казатомпрома» Меиржан Юсупов и вице-президент по продажам и маркетингу Framatome Винсант Мерсье подписали соглашение о развитии взаимовыгодного сотрудничества в области ядерного топливного цикла, передает ТАСС.

    Известно, что соглашение предусматривает расширение взаимовыгодного сотрудничества между компаниями для реализации совместных перспективных проектов в области ядерного топливного цикла, а также обучение и подготовку специалистов.

    Как заметил Юсупов, «Framatome является одним из стратегически важных партнеров для «Казатомпрома».

    «Уверен, что совместная кооперация позволит нам открыть новые перспективы для развития двусторонних отношений между нашими странами в области мирного использования атомной энергии», – заключил он.

    Также в пресс-службе казахстанской компании подчеркнули, что стороны уже имеют опыт многолетнего стратегического партнерства и взаимодействия в рамках первого завода по производству тепловыделяющих сборок на территории Казахстана и намерены дальше укреплять сотрудничество в атомной отрасли.

    Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит Макрона в Астану.

    Коментарии (2)
    1 ноября 2023, 16:46
    Казахстан решил увеличить экспорт нефти и урана во Францию

    Казахстан заявил о готовности увеличить экспорт нефти и урана во Францию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны нарастить экспорт нефти и урана во Францию.

    В ходе бизнес-форума в Астане, в котором также принял участие французский лидер Эммануэль Макрон, Токаев обозначил ряд перспективных направлений для сотрудничества между Казахстаном и Францией, в том числе энергетический сектор, говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

    Токаев заявил, что Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и страна готова увеличить объемы экспорта. Также он отметил большой потенциал в области экспорта урана.

    «Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества», – сказал Токаев.

    Ранее в Кремле отреагировали на визит Макрона в Астану.

    Коментарии (7)
    1 ноября 2023, 11:33
    Казахстан решил обсудить с Францией строительство АЭС

    Казахстан решил обсудить с французской компанией EDF строительство АЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Казахстана готовы провести переговоры с французской компанией EDF по вопросу возможного строительства атомной электростанции, сообщил глава Минэнергетики республики Алмасадам Саткалиев.

    По его словам, компания EDF вошла в шорт-лист компаний, которые ранее рассматривались в качестве потенциальных вендоров для строительства атомной электростанции, передает ТАСС.

    В этой связи, как отметил Саткалиев, в случае инициирования французской стороной переговоров по участию в Астане готовы провести данные переговоры и ответить на все интересующие вопросы.

    Ранее сообщалось, что президент Франции отправляется в турне по странам Средней Азии за ураном и против России.

    Коментарии (9)
    1 ноября 2023, 13:07
    В Кремле отреагировали на визит Макрона в Астану

    Песков о визите Макрона в Астану: Казахстан – суверенная страна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Казахская сторона выстраивает отношения с другими государствами на свое усмотрение, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о визите французского лидера Эммануэля Макрона в Казахстан.

    Казахстан – суверенная страна, она развивает отношения со всеми другими странами по своему усмотрению, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Москва и Астана связаны историческими отношениями и отношениями стратегического партнерства, Казахстан является союзником России, страны объединены во многих интеграционных форматах.

    Россия и Казахстан развивают собственные отношения, и российская сторона «весьма дорожит» ими и видит взаимность со стороны Астаны.

    Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит Макрона в Астану.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 08:49
    Названа причина аварии на шахте в Казахстане

    Премьер Казахстана Смаилов: Авария на шахте в Караганде произошла из-за нарушений промышленной безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Авария на шахте имени Костенко компании «Арселормиттал Темиртау» в Караганде, где погибли 46 человек, связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности, руководство компании не выполнило свои обязательства, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

    Глава правительства Казахстана напомнил, что в августе на шахте «Арселормиттал Темиртау» произошла подобная авария, погибли пять шахтеров. По его словам, вина в произошедшей  в субботу аварии лежит на руководстве предприятия. Смаилов подчеркнул, что владельцы полностью самоустранились от того, что происходит в компании, что и привело к трагедиям на протяжении нескольких лет, передает ТАСС.

    Премьер заявил, что «Арселормиттал Темиртау» передается в пользу Казахстана, завершается сделка по передаче  компании. Следствие по выяснению причин аварии и выявлению виновных продолжается, руководству Карагандинской области и МЧС поручено принять меры по ликвидации аварии, а также оказать помощь семьям погибших и для восстановления здоровья пострадавших.

    Ранее стало известно, что спасатели достали останки последнего погибшего в результате аварии на шахте в Караганде. Таким образом, число жертв увеличилось до 46 человек, само ЧП произошло в субботу, в шахте находились 252 человека, из них более 200 вывели на поверхность.

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    1 ноября 2023, 14:30
    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Politico: Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько стран Евросоюза полагают, что с новыми членами объединения оно может стать «монстром Франкенштейна», сообщили источники Politico.

    Несколько государств ЕС, в том числе Франция, Германия, Испания и Португалия, считают необходимым реформы объединения на фоне подготовки официальных переговоров о членстве Украины и Молдавии, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Без реформ, но при вступлении новых членов, ЕС может раздуться до 30 или более членов без отсутствия последовательного плана эффективного функционирования, при этом Евросоюз будет напоминать «что-то вроде монстра Франкенштейна» или, что еще хуже, ООН».

    Госсекретарь по европейским делам Португалии Тьягу Антунеш заявил, что нужны переговоры о модели для «более широкого ЕС в будущем» с большим числом государств-членов.

    Сейчас ведется работа по созданию совместных предложений по реформам Евросоюза. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует встречу с коллегами из других стран ЕС и представителями претендентов на членство в ЕС, чтобы проработать эти предложения.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 12:29
    Токаев назвал историческим визит Макрона в Казахстан

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит французского лидера Эмманюэля Макрона в Астану, сообщают в пресс-службе главы республики.

    Уточняется, что сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс, передает РИА «Новости».

    «Можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными», – отметил Токаев.

    В пресс-службе добавили, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Евросоюзе, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику республики.

    Макрон также дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией и подчеркнул возможность продвинуться по важным международным темам, показать приверженность уставу ООН, в частности, понятиям «территориальная целостность и национальный суверенитет».

    «Мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами», – сказал он.

    В заключение в пресс-службе добавили, что в время переговоров было уделено особое внимание укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

    Ранее Макрон заявил о стратегическом значении Казахстана.

    Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии за ураном и против России.

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