Астана и Париж подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерного цикла

Казахстанская компания «Казатомпром» и французская Framatome подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерного цикла

Tекст: Александра Юдина

В сообщении указано, что в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Астану председатель правления «Казатомпрома» Меиржан Юсупов и вице-президент по продажам и маркетингу Framatome Винсант Мерсье подписали соглашение о развитии взаимовыгодного сотрудничества в области ядерного топливного цикла, передает ТАСС.

Известно, что соглашение предусматривает расширение взаимовыгодного сотрудничества между компаниями для реализации совместных перспективных проектов в области ядерного топливного цикла, а также обучение и подготовку специалистов.

Как заметил Юсупов, «Framatome является одним из стратегически важных партнеров для «Казатомпрома».

«Уверен, что совместная кооперация позволит нам открыть новые перспективы для развития двусторонних отношений между нашими странами в области мирного использования атомной энергии», – заключил он.

Также в пресс-службе казахстанской компании подчеркнули, что стороны уже имеют опыт многолетнего стратегического партнерства и взаимодействия в рамках первого завода по производству тепловыделяющих сборок на территории Казахстана и намерены дальше укреплять сотрудничество в атомной отрасли.

Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит Макрона в Астану.

