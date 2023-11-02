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    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской Православной Церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

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    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    7 комментариев
    2 ноября 2023, 08:44

    Астана и Париж подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерного цикла

    Казахстанская компания «Казатомпром» и французская Framatome подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерного цикла

    Tекст: Александра Юдина

    Казахстанская национальная компания «Казатомпром» и французская компания Framatome подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерного топливного цикла, сообщает пресс-служба первой.

    В сообщении указано, что в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Астану председатель правления «Казатомпрома» Меиржан Юсупов и вице-президент по продажам и маркетингу Framatome Винсант Мерсье подписали соглашение о развитии взаимовыгодного сотрудничества в области ядерного топливного цикла, передает ТАСС.

    Известно, что соглашение предусматривает расширение взаимовыгодного сотрудничества между компаниями для реализации совместных перспективных проектов в области ядерного топливного цикла, а также обучение и подготовку специалистов.

    Как заметил Юсупов, «Framatome является одним из стратегически важных партнеров для «Казатомпрома».

    «Уверен, что совместная кооперация позволит нам открыть новые перспективы для развития двусторонних отношений между нашими странами в области мирного использования атомной энергии», – заключил он.

    Также в пресс-службе казахстанской компании подчеркнули, что стороны уже имеют опыт многолетнего стратегического партнерства и взаимодействия в рамках первого завода по производству тепловыделяющих сборок на территории Казахстана и намерены дальше укреплять сотрудничество в атомной отрасли.

    Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит Макрона в Астану.

    31 октября 2023, 01:47
    Российского миллиардера заподозрили во Франции в отмывании денег

    Le Monde: Российский предприниматель Кузьмичев задержан во Франции по делу в отмывании денег

    Tекст: Антон Никитин

    Совладелец «Альфа-Групп», российский предприниматель Алексей Кузьмичев задержан во Франции по подозрению в отмывании денег, сообщает Le Monde.

    Как отмечается в материале, Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции подтвердила, что Кузьмичев в понедельник утром был помещен под стражу. В PNF сообщили также о проведении обысков в различных местах, включая парижскую квартиру миллиардера, который владеет отдельным особняком в VII округе Парижа между Национальной Ассамблеей и музеем Орсэ. По имеющей у издания информации, правоохранители также обыскали виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу Франции, передает РИА «Новости».

    Совладелец «Альфа-Групп», которой принадлежит Альфа-Банк, с начала конфликта на Украине находится под санкциями Евросоюза, которые, в том числе, запрещают нахождение на территории ЕС. Однако, по сообщениям СМИ в окружении бизнесмена, в момент публикации санкций он уже находился во Франции, где имеет семейные связи.

    В рейде приняли участие более 60 агентов Бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF), а также около 40 сотрудников специального отряда полиции RAID и BRI, которые охраняли территорию виллы площадью в два гектара. Утверждается, что в ходе обысков были обнаружены пачки наличных денег.

    Против бизнесмена начаты три расследования по обвинениям в отмывании денег и финансовых махинациях, а также нарушении санкций. Отмечается, что это третий случай, когда PNF начала расследование против российских бизнесменов. Еще 15 дел начаты прокуратурой Парижа против российских граждан по обвинению в отмывании денег в процессе приобретения недвижимости в Париже, на Лазурном Берегу и в Альпах. В рамках этих дел власти Франции уже изъяли недвижимость на сумму более 100 млн евро.

    Кузьмичев находится под санкциями с 15 марта 2022 года. На две его яхты, пришвартованные в Антибе и Каннах, был наложен таможенный арест. Однако Кузьмичев оспорил это решение в суде. В декабре суд Франции постановил освободить вторую задержанную яхту Кузьмичева.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему проблемы другого совладельца «Альфа-Групп» – Михаила Фридмана – в Лондоне должны стать для бизнеса уроком.

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    31 октября 2023, 13:52
    В Париже дома евреев пометили звездами Давида

    В Париже и пригороде дома евреев пометили звездами Давида

    В Париже дома евреев пометили звездами Давида
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина,
    Ольга Никитина

    Мэрия Сен-Дени осудила действия неизвестных, которые в Париже и пригороде разрисовали дома местных евреев звездами Давида, сообщает телеканал BFM.

    В Telegram-канале «RT на русском» указано, что действия людей в мэрии назвали расистскими и антисемитскими», составлено обращение в полицию для поиска виновных.

    «Мэрия остается приверженной ценностям толерантности и уважения, что является традиционными ценностями республики, которая защищает всех своих граждан вне зависимости от их социальных и этнических особенностей, философских, культурных, политических и сексуальных взглядов», – сообщает мэрия в коммюнике.

    Также телеканал отмечает, что в этом районе уже поступали угрозы трем еврейским школам, синагогам и кошерным магазинам.

    Как сообщило издание Parisien, надписи нанесли баллончиками с краской через трафарет. По информации газеты, знаки появились в том числе на жилых домах в департаменте Сен-Сен-Дени, передает РИА «Новости».

    Такие же символы были обнаружены в коммуне Обервилье.

    По официальным данным, во Франции произвели 414 задержаний и зарегистрировали 819 актов антисемитизма с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.

    Ранее сообщалось, что звездами Давида помечают дома в Берлине.

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    2 ноября 2023, 07:26
    МИД раскритиковал идею Франции о коалиции против ХАМАС

    Захарова указала на угрозу эскалации в случае реализации идеи Франции о коалиции против ХАМАС

    МИД раскритиковал идею Франции о коалиции против ХАМАС
    @ Lionel Urman/Panoramic/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС грозит дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова указала на угрозу «интернационализации конфликта, втягивания в него новых участников». Этому же способствует «наращивание внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье», заявила она. Захарова отметила, что Франция и прежде выступала с инициативами, которые не «зрят в корень» проблемы и «воспринимаются международным сообществом с растущим скептицизмом», передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, Франция руководствуется идеологическими соображениями, поэтому действия Парижа часто приводят «лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира». Захарова предложила Франции поддержать позицию России «о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом».

    Москва призывает стороны конфликта начать «прямые переговоры по обсуждению всех спорных вопросов», а также «выступает за создание независимого и жизнеспособного Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, что предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН». Захарова отметила, что «таких инициатив, исходящих от Франции, мы почему-то не наблюдаем».

    Напомним, Макрон предложил создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС. Он отметил, что в нее должны войти страны, которые борются с ИГИЛ и «Аль-Каидой».

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    31 октября 2023, 10:27
    Названа цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан

    Bloomberg: Макрон посетит Казахстан для повышения энергобезопасности Франции

    Названа цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан
    @ Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Целью визитов французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан является повышение энергетической безопасности Франции, он «ищет новых друзей и уран», сообщает Bloomberg.

    Источник сообщил, что Макрон собирается посетить Казахстан и Узбекистан – двух поставщиков урана, который необходим для ядерных реакторов Франции. При этом французский президент хочет попытаться повлиять на якобы зависимость бывших советских республик от России, передает РИА «Новости».

    В Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами казахстанской экономики. По данным Bloomberg, расширение присутствия французской компании Orano в Казахстане также будет среди обсуждаемых вопросов в ходе визита Макрона в страну.

    Ранее стало известно, что Макрон 1 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, на следующий день он отправится в Узбекистан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Франция потерпела поражение в Африке, где добывается значительная часть урана для французских АЭС.

    Коментарии (7)
    31 октября 2023, 19:53
    В Париже полиция расстреляла призывавшую к теракту женщину

    Tекст: Ольга Иванова

    В Париже полиция открыла огонь по женщине в мусульманской одежде, призывавшей к террористическим действиям, сообщил телеканал BFMTV.

    На станции «Библиотека Франсуа Миттерана» она декламировала угрозы и фразы, оправдывающие терроризм. В полицию поступили множественные сообщения от пассажиров электрички на линии RER C о присутствии в вагоне женщины, декламирующей угрозы, передает РИА «Новости».

    В прокуратуре Парижа сообщили, что женщина угрожала взорвать себя. Ее попытались задержать, но она оказала сопротивление. Полиции пришлось открыть огонь, женщина была ранена в живот. Прокуратура также сообщила, что жизнь женщины находится под угрозой. Взрывного устройства при ней найдено не было.

    Ранее в Дюссельдорфе предотвратили теракт на произраильской акции.


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    1 ноября 2023, 15:17
    В Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан
    В Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром рассматривает транзит газа в третьи страны через Казахстан, Киргизию и Узбекистан, заявил глава компании Алексей Миллер.

    В ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме Миллер, отвечая на вопрос о транзите газа через территорию Казахстана, Киргизии и Узбекистана в рамках сотрудничества России с этими странами, заявил, что такая возможность есть, передает ПРАЙМ.

    «Да, такая возможность тоже существует. Мы говорили в том числе и о транзитных возможностях, которые могут предоставлять эти государства», – сказал он.

    Ранее в ходе выступления глава Газпрома отметил, что компания рассматривает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет и планирует увеличить поставки газа по системе «Средняя Азия – Центр».

    В начале октября российский лидер Владимир Путин совместно с президентами Узбекистана и Казахстана дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

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    1 ноября 2023, 11:33
    Казахстан решил обсудить с Францией строительство АЭС

    Казахстан решил обсудить с французской компанией EDF строительство АЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Казахстана готовы провести переговоры с французской компанией EDF по вопросу возможного строительства атомной электростанции, сообщил глава Минэнергетики республики Алмасадам Саткалиев.

    По его словам, компания EDF вошла в шорт-лист компаний, которые ранее рассматривались в качестве потенциальных вендоров для строительства атомной электростанции, передает ТАСС.

    В этой связи, как отметил Саткалиев, в случае инициирования французской стороной переговоров по участию в Астане готовы провести данные переговоры и ответить на все интересующие вопросы.

    Ранее сообщалось, что президент Франции отправляется в турне по странам Средней Азии за ураном и против России.

    Коментарии (9)
    1 ноября 2023, 16:46
    Казахстан решил увеличить экспорт нефти и урана во Францию

    Казахстан заявил о готовности увеличить экспорт нефти и урана во Францию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны нарастить экспорт нефти и урана во Францию.

    В ходе бизнес-форума в Астане, в котором также принял участие французский лидер Эммануэль Макрон, Токаев обозначил ряд перспективных направлений для сотрудничества между Казахстаном и Францией, в том числе энергетический сектор, говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

    Токаев заявил, что Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и страна готова увеличить объемы экспорта. Также он отметил большой потенциал в области экспорта урана.

    «Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества», – сказал Токаев.

    Ранее в Кремле отреагировали на визит Макрона в Астану.

    Коментарии (7)
    30 октября 2023, 12:59
    Франция собралась депортировать 39 граждан России

    Париж передал Москве запрос на депортацию из Франции 39 россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция рассчитывает депортировать в Россию 39 россиян, состоящих на учете французских спецслужб в связи с их радикализацией. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

    По его словам, составлен список из 39 граждан России, за которыми пристально следили в связи с подозрением в радикализации, документ передан российским властям на прошлой неделе, передает ТАСС.

    Министр добавил, что французская сторона уже получила от властей России ответы на запросы по поводу идентификации этих граждан, в частности, чтобы подтвердить их гражданство. Он заверил, что «эти люди не ходят по улице, они либо в тюрьме, либо ограничены административными мерами».

    «Мы намерены взять курс на их депортацию, как только российские власти дадут разрешение», – заявил Дарманен. Он отметил, что это стандартная процедура, и в прошлом, до украинского конфликта, Париж регулярно получал одобрение консульства на высылку российских граждан с территории Франции.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что французы нашли «русских» в «объединении преступников-террористов».

    Коментарии (4)
    1 ноября 2023, 13:07
    В Кремле отреагировали на визит Макрона в Астану

    Песков о визите Макрона в Астану: Казахстан – суверенная страна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Казахская сторона выстраивает отношения с другими государствами на свое усмотрение, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о визите французского лидера Эммануэля Макрона в Казахстан.

    Казахстан – суверенная страна, она развивает отношения со всеми другими странами по своему усмотрению, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Москва и Астана связаны историческими отношениями и отношениями стратегического партнерства, Казахстан является союзником России, страны объединены во многих интеграционных форматах.

    Россия и Казахстан развивают собственные отношения, и российская сторона «весьма дорожит» ими и видит взаимность со стороны Астаны.

    Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит Макрона в Астану.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 08:49
    Названа причина аварии на шахте в Казахстане

    Премьер Казахстана Смаилов: Авария на шахте в Караганде произошла из-за нарушений промышленной безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Авария на шахте имени Костенко компании «Арселормиттал Темиртау» в Караганде, где погибли 46 человек, связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности, руководство компании не выполнило свои обязательства, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

    Глава правительства Казахстана напомнил, что в августе на шахте «Арселормиттал Темиртау» произошла подобная авария, погибли пять шахтеров. По его словам, вина в произошедшей  в субботу аварии лежит на руководстве предприятия. Смаилов подчеркнул, что владельцы полностью самоустранились от того, что происходит в компании, что и привело к трагедиям на протяжении нескольких лет, передает ТАСС.

    Премьер заявил, что «Арселормиттал Темиртау» передается в пользу Казахстана, завершается сделка по передаче  компании. Следствие по выяснению причин аварии и выявлению виновных продолжается, руководству Карагандинской области и МЧС поручено принять меры по ликвидации аварии, а также оказать помощь семьям погибших и для восстановления здоровья пострадавших.

    Ранее стало известно, что спасатели достали останки последнего погибшего в результате аварии на шахте в Караганде. Таким образом, число жертв увеличилось до 46 человек, само ЧП произошло в субботу, в шахте находились 252 человека, из них более 200 вывели на поверхность.

    Коментарии (0)
    31 октября 2023, 13:01
    Кремль ответил на вопрос о защите задержанного во Франции миллиардера Кузьмичева

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона посодействует защите прав совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева как российского гражданина, если он того пожелает, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кузьмичев – гражданин России, соответственно, должна поступить соответствующая информация через дипломатическое представительство, сказал Песков, передает ТАСС.

    После получения такой информации, а также если того пожелает сам задержанный, Россия посодействует в защите его прав как россиянина.

    Представитель Кремля отметил, что не знаком с ситуацией по задержанию Кузьмичева во Франции.

    Ранее французские СМИ сообщили о задержании Кузьмичева по подозрению в отмывании денег.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 23:51
    Задержанный во Франции миллиардер Кузьмичев отпущен под залог в 8 млн евро

    Задержанному во Франции миллиардеру Кузьмичеву предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве

    Tекст: Антон Антонов

    Миллиардер, совладелец компании «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, задержанный во Франции, отпущен под залог в 8 млн евро, ему предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, сообщили во французской финансовой прокуратуре.

    Также Кузьмичева обвиняют в отмывании денег и организации теневой занятости в составе преступной группировки. Обвинение настаивало на «предварительном заключении», но Кузьмичева «поместили под судебный контроль», запретив ему «покидать национальную территорию», передает РИА «Новости».

    Кузьмичев был задержан во Франции в понедельник. Его адвокаты не обращались за помощью в посольство России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва посодействует защите прав Кузьмичева как российского гражданина, если он того пожелает.

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    1 ноября 2023, 12:29
    Токаев назвал историческим визит Макрона в Казахстан

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит французского лидера Эмманюэля Макрона в Астану, сообщают в пресс-службе главы республики.

    Уточняется, что сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс, передает РИА «Новости».

    «Можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными», – отметил Токаев.

    В пресс-службе добавили, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Евросоюзе, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику республики.

    Макрон также дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией и подчеркнул возможность продвинуться по важным международным темам, показать приверженность уставу ООН, в частности, понятиям «территориальная целостность и национальный суверенитет».

    «Мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами», – сказал он.

    В заключение в пресс-службе добавили, что в время переговоров было уделено особое внимание укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

    Ранее Макрон заявил о стратегическом значении Казахстана.

    Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии за ураном и против России.

    Коментарии (8)
    1 ноября 2023, 10:43
    Макрон заявил о стратегическом значении Казахстана

    Президент Франции Макрон заявил о стратегическом значении Казахстана

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане с французским лидером Эмманюэлем Макроном обсудил перспективы развития стратегического партнерства двух стран и углубления экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Токаева.

    Уточняется, что особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах, передает ТАСС.

    Как отметил Токаев, взаимодействие между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Он подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в ЕС, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику республики.

    Макрон в свою очередь дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией и поблагодарил за приглашение посетить Астану. «Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы. Мы являемся важными экономическими партнерами», – сказал он.

    Французский лидер заметил, что по итогам визита планируется подписать контракты, которые позволят продвинуть на новый уровень стратегические и экономические отношения между двумя странами.

    Кроме того, он отметил, что Казахстан имеет стратегическое значение в развитии Транскаспийского маршрута.

    «Это соответствует нашим намерениям. Мы надеемся, что эта инициатива найдет поддержку в регионе. Ваша страна имеет стратегическое значение в этом отношении», – сказал он.

    В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. После чего состоялась краткая беседа, в ходе которой глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.

    Также в пресс-службе Токаева отметили, что лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

    Ранее сообщалось, что президент Франции отправляется в турне по странам Средней Азии за ураном и против России.

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    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

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