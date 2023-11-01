Токаев назвал историческим визит Макрона в Казахстан

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс, передает РИА «Новости».

«Можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными», – отметил Токаев.

В пресс-службе добавили, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Евросоюзе, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику республики.

Макрон также дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией и подчеркнул возможность продвинуться по важным международным темам, показать приверженность уставу ООН, в частности, понятиям «территориальная целостность и национальный суверенитет».

«Мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами», – сказал он.

В заключение в пресс-службе добавили, что в время переговоров было уделено особое внимание укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Макрон заявил о стратегическом значении Казахстана.

Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии за ураном и против России.