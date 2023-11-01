Президент Франции Макрон заявил о стратегическом значении Казахстана

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах, передает ТАСС.

Как отметил Токаев, взаимодействие между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Он подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в ЕС, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику республики.

Макрон в свою очередь дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией и поблагодарил за приглашение посетить Астану. «Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы. Мы являемся важными экономическими партнерами», – сказал он.

Французский лидер заметил, что по итогам визита планируется подписать контракты, которые позволят продвинуть на новый уровень стратегические и экономические отношения между двумя странами.

Кроме того, он отметил, что Казахстан имеет стратегическое значение в развитии Транскаспийского маршрута.

«Это соответствует нашим намерениям. Мы надеемся, что эта инициатива найдет поддержку в регионе. Ваша страна имеет стратегическое значение в этом отношении», – сказал он.

В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. После чего состоялась краткая беседа, в ходе которой глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.

Также в пресс-службе Токаева отметили, что лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

Ранее сообщалось, что президент Франции отправляется в турне по странам Средней Азии за ураном и против России.