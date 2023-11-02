  • Новость часаВ МИД раскритиковали идею Франции о коалиции против ХАМАС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какими должны быть кибервойска в России
    Озвучены масштабы наращивания производства танков в России за год
    Россия показала слабые места бронетехники НАТО на Украине
    На острове российского миллиардера Кесаева в Финляндии провели спецоперацию
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    В США рассматривают ввод многонациональных сил в Газу
    В Болгарии решили отнять храм Русской церкви в Софии
    Минсельхоз предложил временно запретить вывоз пшеницы из России
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    7 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Здравый консерватизм исходит из простой идеи

    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 06:53

    Российская авиация нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ

    На Краснолиманском направлении российская авиация нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Российская бомбардировочная авиация нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что подразделения «Центра» нанесли удары по 160 целям ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы российские войска смогли подавить около 30 украинских артиллерийских расчетов. Артиллерия и авиация нанесли удары по позициям ВСУ у Серебрянского лесничества, передает РИА «Новости».

    Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией, хотя, по его словам, до начала украинского контрнаступления ожидалось, что ВСУ за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма».

    1 ноября 2023, 07:58
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы из-за успехов российской армии, заявил обозреватель Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет Подгурский, в конце сентября, когда войска России перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, для украинских сил «на многих участках» сложилась «кризисная ситуация». По словам Подгурского, Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы». Подчеркивается, что «только дилетант» не признает переход инициативы к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    Напомним, журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте. СМИ заявили, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (24)
    1 ноября 2023, 10:52
    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ

    Премьер Италии Джорджи Мелони: Контрнаступление ВСУ ничего не изменило

    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

    Разговор размещен в Telegram-канале пранкеров.

    По словам Мелони, многие устали – и возможно, близко к тому моменту, когда все поймут, что нужен выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. Она добавила, что у нее есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией, но она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения, передает ТАСС.

    Мелони добавила, что контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как ожидалось, то есть оно идет, но принципиально ничего не изменилось.

    По словам Мелони, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. «Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов», – отметила премьер-министр.

    Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

    Коментарии (17)
    1 ноября 2023, 09:39
    Стало известно о бегстве ВСУ на Купянском направлении

    Подполковник Марочко: Военные ВСУ все чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные на Купянском направлении все чаще самовольно оставляют свои позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими, причем эта тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий.

    Ранее ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном.

    Коментарии (15)
    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

    Коментарии (44)
    1 ноября 2023, 13:05
    Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму

    Губернатор Сальдо: Российские силы сбили семь ракет над Херсонской областью

    Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южных российских регионах отражен массированный ракетный удар киевского режима, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Над Херсонской областью сбиты семь ракет, запущенных с самолетов и летевших на Крым, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Большая часть снарядов уничтожена в воздухе, две ракеты сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке. Инфраструктура и люди не пострадали.

    Сальдо подчеркнул, что ракетная опасность не миновала, но расчеты противовоздушной обороны «в полной готовности».

    Ранее сообщалось, что киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Российскими силами ПВО были сбиты все восемь ракет.

    Коментарии (11)
    1 ноября 2023, 15:24
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 создадут угрозу украинским системам противовоздушной обороны, пишет Newsweek.

    Как заявляют авторы статьи, новые огромные управляемые бомбы пополнят арсенал вооружений Москвы и окажут давление на системы ПВО Украины, передает РИА «Новости».

    Также журналисты указывают, что российская бомба, которую могут запускать с истребителей Су-34, Су-30 и Су-35, способна уничтожать бункеры на глубине до 20 метров и пробивать три метра железобетона.

    В Сети есть видеоролики, показывающие процесс сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной УМПК, и момент раскрытия складных крыльев.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Российская армия устроила ВСУ сюрприз под Авдеевкой с помощью «Солнцепеков», а также тяжелых авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 08:42
    Британский журналист передал Западу послание от командира ВСУ

    Британский журналист Фриман передал Западу послание от командира ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский офицер призвал критикующим действия ВСУ западным политикам и экспертам самим приехать на фронт и показать себя в деле, пишет обозреватель Telegraph Колин Фриман.

    Публицист посетил позиции украинских войск и рассказал об «увязших» немецких танках «Леопард» и американских БМП «Брэдли»,а также об удрученном состоянии украинских военных и неудачах Киева, передает РИА «Новости».

    «Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», – заявил журналисту командир артиллерии ВСУ с позывным Мирон.

    Фриман добавил, что провал украинской армии является «драмой, которая становится реальностью».

    «Неудивительно, что на этом фоне моральных дух бойцов ВСУ упал. Люди устали», – передал журналист слова другого украинского солдата.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что нынешняя обстановка в зоне проведения СВО говорит о том, что у украинских вооруженных сил все меньше возможностей.

    До этого российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни. Кроме того, по его словам, многие украинские военные в течение последних недель добровольно сдались или были захвачены в плен.

    Коментарии (7)
    1 ноября 2023, 20:37
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Британии назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России.

    В сообщении, опубликованном в аккаунте британского Минобороны в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечается высокая эффективность российских беспилотников «Ланцет» на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине, передает Ura.ru.

    В ведомстве добавили, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие беспилотники оказались наиболее эффективны в зоне спецоперации и как они в итоге меняют сценарий боевых действий.

    Коментарии (8)
    1 ноября 2023, 14:00
    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тактика активной обороны, с одной стороны, сохранила жизни российских военных, а с другой – подточила силы противника. А наращивание производства вооружений в России и необдуманные шаги украинского военного руководства позволили ВС РФ перехватить инициативу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее польские СМИ сообщили, что на фоне успехов российской армии главком ВСУ Валерий Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.

    «Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В настоящий момент инициатива в конфликте действительно принадлежит России. Перехватить ее удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, со стороны украинского руководства были допущены просчеты, что привело к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ», – отмечает он.

    «Атаки противника, во многом бездумные с военной точки зрения, подточили его ресурсную базу. Огромное количество техники было уничтожено. Велики и потери личного состава. В рядах ВСУ начался процесс деморализации – тысячи солдат теряют веру в руководство», – указывает собеседник.

    «Во-вторых, российские войска были в обороне, что позволило нам сохранить существенную часть имеющихся сил. В это же время России удалось нарастить производство вооружений. Резко возросло число беспилотников и барражирующих боеприпасов. Все это аккуратно и своевременно доставлялось на фронт», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, наши бойцы перед отправкой на передовую проходят полугодовое обучение. Такие условия для Украины кажутся чем-то невообразимым. Вполне возможно, что нам удавалось провести и некоторые переброски личного состава на приоритетные направления. В конечном счете, разведка, в том числе западная, не может обеспечить ВСУ полную осведомленность о действиях России на фронте», – акцентирует он.

    «Разумеется, доступ к западным спутникам дает Украине некоторые преимущества в части получения информации. Однако у страны практически нет авиации, а она, в свою очередь, также является важным элементом разведывательной системы. Таким образом, возможности слежения ВСУ за нашими войсками зачастую приукрашены западными СМИ», – резюмирует Артамонов.

    Ранее польское издание Mysl Polska сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы ВСУ. Отмечается, что в конце сентября российские войска перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, что привело к «кризисной ситуации» для украинских сил.

    В связи с этим Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами». По словам автора публикации, «только дилетант» не признает переход инициативы к России. При этом за последнее время участились случаи бегства бойцов ВСУ с позиций. Так, особо активно данную тенденцию фиксируют на Купянском направлении.

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА «Новости», что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления местности украинскими военнослужащими. По его оценке, этот процесс в сравнении с предыдущей неделей усилился.

    Марочко уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Кроме того, неуклонно снижаются и возможности ВСУ сформировать боеспособную армию.

    Между тем, глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что ВСУ терпят поражение даже несмотря на поставки натовской техники. «Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции», – сказал министр. Он также подчеркнул, что противник предпринимает «безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях».

    Коментарии (5)
    1 ноября 2023, 09:18
    Захарова назвала цинизмом костюм сына Блинкена на Хэллоуин «под Зеленского»

    Захарова назвала чудовищным цинизмом костюм сына Блинкена на Хэллоуин «под Зеленского»

    Захарова назвала цинизмом костюм сына Блинкена на Хэллоуин «под Зеленского»
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цинизмом ситуацию, когда дети госсекретаря США Энтони Блинкена пришли на празднование Хэллоуина в Белый дом в костюмах, напоминающих одежду президента Украины Владимира Зеленского и цвета украинского флага.

    Как сказала дипломат в эфире радио Sputnik, чудовищно, это такой цинизм. Она уточнила, что речь идет о Блинкене, который привел двух своих маленьких детей в Белый дом, при этом маленький мальчик пришел в костюме Зеленского, а девочка пришла разряженная как украинский флаг, передает ТАСС.

    Ранее Захарова с иронией отмечала, что наряд сына госсекретаря Энтони Блинкена в виде «президента Украины Владимира Зеленского» на Хэллоуин, согласно англосаксонской традиции, мог означать встречу духов умерших с живыми.

    Коментарии (8)
    1 ноября 2023, 15:38
    ВКС России за сутки сбили два украинских истребителя

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки авиация Воздушно-космических сил России уничтожила два украинских Су-27, сообщило Министерство обороны России.

    Самолеты украинских ВВС сбиты у Куроедовки и Новоселовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 129 районах. Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения.

    ПВО и средства РЭБ перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM.

    Уничтожены 48 беспилотников у Лозовой, Ольшан (Харьковская область), Волновахи, Подгорного и Клещеевки (ДНР), Золотаревки (ЛНР), Нового, Очеретоватого, Тарасовки (Запорожская область), Саг и Раденска (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено: 520 самолетов, 254 вертолета, 8512 беспилотников, 441 ЗРК, 13 089 танков и других боевых бронированных машин, 1172 машины РСЗО, 6941 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (2)
    1 ноября 2023, 14:13
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

    В репортаже для газеты Bild Репке, комментируя ситуацию на фронте, отметил, что российская армия продолжает укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона» – кусков бетона в форме пирамид, используемых для остановки военной техники, передает РИА «Новости».

    «Зубы дракона» представляют серьезную проблему для украинских войск, так как западная техника не сможет преодолеть подобные сооружения, и именно это повлекло провал контрнаступления ВСУ, считает журналист.

    Ранее в США сообщили, что ВСУ задействовали последние резервы в контрнаступлении.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 12:57
    Украине предрекли потерю еще 30% территорий

    Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять еще 30% территорий

    Tекст: Ольга Никитина

    Законным объектом для освобождения российскими военными в настоящее время являются по крайней мере пять областей Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector подчеркнул, что киевский режим не стремится к заключению мира.

    «Если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30% своих земель», – приводит его слова РИА «Новости».

    Российские военные, как подчеркнул эксперт, полностью выполняют задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. В то же время киевская верхушка и ее армия находятся на грани полного коллапса, отметил он.

    Украины в ее нынешнем виде не будет, как не будет и правительства Владимира Зеленского, и никаких бандеровцев у власти, заключил Риттер.

    Ранее СМИ писали, что Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (4)
    1 ноября 2023, 08:54
    На Украине раскрыли, кто лучше всего «охотится» на ВСУ

    Kyiv Independent: ВСУ без поддержки с воздуха стали добычей для авиации России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ не способны бороться с авиаударами России из-за нехватки собственной авиации, пишет украинское издание Kyiv Independent.

    Как сообщает издание, без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами, передает РИА «Новости».

    Отставной полковник ВСУ Сергей Кивлюк заявил корреспонденту KI, что российские самолеты наносят удары с «полной безнаказанностью». Кроме того, издание привело мнение аналитика Центра анализа европейской политики Нико Ланге, который считает, что украинцам в принципе сложно бороться с российскими самолетами и вертолетами.

    Источник KI в украинской разведке также согласился с оценками экспертов.

    Напомним, во вторник Минобороны сообщило, что с начала СВО уничтожено 518 самолетов, 254 вертолета, 8464 беспилотника, 441 ЗРК ВСУ.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 21:48
    В Закарпатье отказались от переименования Первомайской улицы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинском поселке Чернотисов в Закарпатской области отказались от переименования Первомайской улицы в рамках программы Киева по декоммунизации.

    В поселке провели устный опрос местных жителей, вместе с депутатами они единогласно решили отказаться от переименования улицы, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В тексте ответа местных властей отмечается, что улица названа в честь 1 Мая – праздника весны и труда. На какое название предлагалось поменять улицу, не сообщается. Указывается, что поселок заселен этническими венграми.

    Ранее в другом поселке в Закарпатской области отказались от переименования улицы, названной в честь советского космонавта Юрия Гагарина.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    Израильский генерал заявил, что войска подошли к «воротам города Газы»
    Шойгу поручил учитывать опыт СВО при подготовке специалистов БПЛА
    Суд отказал в аресте Толоконниковой по делу об оскорблении чувств верующих
    В Закарпатье отказались от переименования Первомайской улицы
    Авиаэксперт назвал рыночные ниши для нового самолета Ил-96-400М
    Задержавшему грабителя в Подмосковье пенсионеру подарили автомобиль

    Украинская власть разворовала миллиарды долларов вместо подготовки к зиме

    На Украине бьют тревогу: отключения света этой зимой будут более серьезными, чем прошедшей, и лучше обзавестись автономным отоплением. И на этот раз жители Украины будут винить в своих проблемах не Россию, а собственные власти. Милларды долларов, выделенных на ремонт энергетической инфраструктуры, пошли на что угодно, кроме самой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль уничтожает Европейский союз

    Голосование в ООН по конфликту на Ближнем Востоке разделило ЕС до такой степени, что некоторые его члены грозятся вообще выйти из ООН. Расколол Израиль и руководящую пару Евросоюза: между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем усугубилась прежняя вражда. Как признают США, Евросоюз не в состоянии выдержать двух войн сразу, поддерживая и Израиль, и Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Су-57 получат дополнительную скрытность

    Для истребителей пятого поколения Су-57 создана крылатая ракета большой дальности. Эту разработку называют новым технологическим словом в российской военной промышленности. В чем могут заключаться особенности этой ракеты, по каким целям она может применяться и какие преимущества она даст самому Су-57 в бою? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон ищет способ оторвать от России южных союзников

    Франция продолжает настойчивые поиски по всему миру ценнейшего ресурса, от которого зависит ее благополучие – урана. На этот раз французский лидер Макрон отправляется с этой целью в Среднюю Азию. Однако его замыслы гораздо шире и имеют прямое отношение к попыткам ограничить возможности России. Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............