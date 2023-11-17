Европарламент поразил Грузию вниманием к реновации проспекта Руставели в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Перекрывать в год выборов центральный проспект – это типичный советский стиль, – заявила она. – Власть боится протестов населения и хочет как-то их избежать».

Председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе в связи с этим заявил, что «Виолу фон Крамон никто не спрашивает, когда и где в Тбилиси будут реабилитировать дороги».

При этом, по его словам, такими заявлениями заграничные лоббисты грузинской оппозиции выдают свои планы за год до выборов «устроить что-то типа переворота».

«Это уже просто сумасшествие, это несерьезно», – сказал он.