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Европарламент поразил Грузию вниманием к реновации проспекта Руставели в Тбилиси
Евродепутат Виола фон Крамон назвала «советским стилем» запланированную на 2024 год, когда в стране состоятся парламентские выборы, масштабную реновацию центрального проспекта Тбилиси – Руставели, где оппозиция традиционно проводит митинги протеста, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Перекрывать в год выборов центральный проспект – это типичный советский стиль, – заявила она. – Власть боится протестов населения и хочет как-то их избежать».
Председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе в связи с этим заявил, что «Виолу фон Крамон никто не спрашивает, когда и где в Тбилиси будут реабилитировать дороги».
При этом, по его словам, такими заявлениями заграничные лоббисты грузинской оппозиции выдают свои планы за год до выборов «устроить что-то типа переворота».
«Это уже просто сумасшествие, это несерьезно», – сказал он.