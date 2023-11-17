Байден напомнил Си Цзиньпину о дне рождения супруги

Foreign Policy: Байден напомнил Си Цзиньпину о дне рождения его супруги

Tекст: Ольга Никитина

Американский лидер передал председателю КНР поздравления с днем рождения для его жены. Оказалось, что даты рождения хозяина Белого дома и жены лидера Китая совпадают. Источники журнала Foreign Policy рассказали, что в ответ Си Цзиньпин признался, что «работал так много, что забыл» о скором празднике, передает ТАСС.

Издание считает, что так американский лидер «заработал очки» – по крайней мере в глазах жены китайского лидера.

Пэн Лиюань родилась 20 ноября 1962 года. Байден ровно на 20 лет ее старше.

Ранее сообщалось также, что Байден на встрече с Си Цзиньпином показал китайскому лидеру его фотографию, сделанную в 1985 году.