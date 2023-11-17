WSJ: Западу пора распрощаться с «магической верой» в поражение России на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишут авторы, западные страны слишком часто предавались магической вере в санкции, успешное контрнаступление Украины, поставки новых видов вооружений, которые должны были заставить Кремль сесть за стол переговоров, но теперь США и европейским странам пора перейти к «долгосрочной стратегии» противостояния с Россией, подобной политике «терпеливого, но твердого и бдительного сдерживания», которая проводилась во время холодной войны, передает ТАСС.

Как пишет WSJ, президент России Владимир Путин успешно противостоял всем усилиям Запада обратить вспять вторжение на Украину, и его власть прочна, а США и их союзникам нужна новая стратегия: сдерживание. Авторы материала подчеркивают, что «долгожданное контрнаступление Украины не достигло того прорыва, который дал бы Киеву преимущество во время переговоров». Кроме того, на фоне ближневосточного конфликта ситуация на Украине ушла на второй план, и поддержка Киева в Конгрессе США значительно упала.

Как пишут обозреватели, при этом обещания западных чиновников возродить собственную оборонную промышленность столкнулись с бюрократическими проблемами, а санкции оказали гораздо меньшее влияние на Россию, чем ожидалось. По их оценке, Москва может быть довольна своей позицией на международной арене, поскольку ей удалось развить отношения с Китаем, Индией и странами глобального Юга, которые, несмотря на ордер Международного уголовного суда на арест Путина, продолжили принимать его с визитами. Таким образом российская власть «доказала свою устойчивость, адаптивность и находчивость». Издание отмечает, что политика сдерживания сегодня означает продолжение западных санкций, дипломатическую изоляцию России, недопущение вмешательства Кремля во внутреннюю политику западных стран укрепление сдерживающего и оборонного потенциала НАТО.

По их мнению, Соединенным Штатам и их союзникам также стоит подумать о «смягчении» ущерба, нанесенного конфликтом на Украине. «Это не значит, что мы должны снова вести холодную войну. Вступление в глобальное противостояние с Кремлем было бы неразумной инвестицией для репутации и ресурсов США», – подчеркивается в материале. При этом, заключают обозреватели, окончание боевых действий на Украине, когда бы оно ни произошло, вряд ли приведет к ослаблению конфронтации между Россией и Западом.

Ранее WSJ сообщила, что Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS.