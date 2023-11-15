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    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    25 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    22 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 21:35

    Захарова назвала ситуацию с брошенной в Мексике россиянкой расчеловечиванием

    Захарова: Ситуация с брошенной в Мексике россиянкой является примером расчеловечивания

    Захарова назвала ситуацию с брошенной в Мексике россиянкой расчеловечиванием
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с россиянкой, оставленной детьми в Мексике.

    По мнению Захаровой, ситуация с 73-летней гражданкой России, которую переехавшие в США дети оставили в Мексике на попечение российских дипломатов, является примером расчеловечивания, передает ТАСС.

    Представитель дипведомства отметила оперативную работу сотрудников посольства и ассоциации российских соотечественников, благодаря чему женщина вернулась домой.

    «Были приложены все усилия, позволившие пожилой женщине благополучно совершить долгий трансатлантический перелет обратно на родину», – сказала она.

    Ранее российский консул в Мексике Александр Иващенко сообщил, что 73-летнюю россиянку, оставленную сыном и его женой-украинкой в Мексике, отправили в Москву.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

    Коментарии (81)
    15 ноября 2023, 07:55
    SA: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения

    SA: Удар по шахтам с ядерным оружием в США угрожает 300 млн человек

    SA: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Ученый Принстонского университета Себастьян Филипп смоделировал последствия удара по американским шахтам с ядерным оружием и пришел к выводу, что в результате такой атаки может быть уничтожено 90% населения Соединенных Штатов.

    Филипп в статье для Scientific American пишет, что целенаправленная ядерная атака по американским шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте привела бы к уничтожению всего живого в близлежащих районах, передает РИА «Новости».

    Для уничтожения шахтной пусковой установки, по словам ученого, потребовалась бы одна или две ядерные боеголовки, которые бы взорвались поблизости.

    При этом помимо ударных волн и «гигантского огненного шара», по оценке ученого, большую опасность представляет радиоактивная пыль. Направления ветра изменчивы, из-за чего все население сопредельных штатов, наиболее густонаселенных районов Канады и северных районов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков.

    Филипп считает, что в результате атаки погибли бы в общей сложности свыше 300 млн человек.

    Ранее российские войска провели тренировку ответного массированного ядерного удара на атаку противника.

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    15 ноября 2023, 15:43
    Россияне столкнулись с блокировкой из-за рубежа ввезенных по параллельному импорту машин
    Россияне столкнулись с блокировкой из-за рубежа ввезенных по параллельному импорту машин
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владельцы европейских автомобилей, в том числе BMW, Mercedes и Renault, ввезенных в Россию по параллельному импорту, столкнулись с их блокировками.

    Из-за санкций многие автоконцерны отключили диагностическое оборудование и программное обеспечение, попытки подключиться к несертифицированному диагностическому оборудованию приводят к блокировке ввезенных по параллельному импорту иномарок, передают «Известия» со ссылкой на источники в крупных дилерских центрах и станциях техобслуживания.

    «Новые машины при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в «кирпич» и стоят «мертвым колом» в гаражах. К нам обращаются такие пострадавшие», – рассказал собеседник издания.

    Когда диагностическое оборудование подключается к автомобилю, происходит обмен информацией с сервером автоконцерна, и в случае несовпадения информации автомобиль блокируется, поясняет издание. Чаще с блокировками сталкиваются автовладельцы, пользующиеся услугами «гаражных» СТО, где сертифицированное оборудование отсутствует.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что станет с авторынком России в связи с уходом западных производителей.

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    15 ноября 2023, 15:50
    Грузия за границей ищет помощь воевавшим за ВСУ и попавшим в российский плен снайперам
    Грузия за границей ищет помощь воевавшим за ВСУ и попавшим в российский плен снайперам
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии обратились к международным посредникам, в Красный Крест и в Швейцарию для «защиты прав» двух своих граждан, которые попали в плен к российским военным во время проведения СВО на Украине, передает корреспондент ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МИД Грузии сообщил, что «использует все возможные международные механизмы» для обеспечения прав своих пленных граждан, а именно Тбилиси обратился за содействием к Международному комитету Красного Креста и к Швейцарии, которая выполняет функции посредника между Тбилиси и Москвой после войны-2008.

    СМИ сообщают, что пленных грузин-снайперов зовут Георгий Чубитидзе и Георгий Гоглидзе. За ВСУ воюют не менее 1000 грузин, более 50 из них погибли.

    Ранее сообщалось, что действовавший в Афганистане и Ираке «Грузинский национальный легион» принимает участие в боевых действиях на Украине.

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    15 ноября 2023, 04:07
    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    «Российская газета»: В Запорожье артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Артиллерия вооруженных сил Украины в бою на Запорожском направлении на протяжении получаса обстреливала собственную пехоту, сообщили российские военные корреспонденты.

    Российские бойцы из района Вербового рассказали, что артиллерия ВСУ «утюжила» свою же пехоту, приняв их за российское подразделение, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    По данным российских военнослужащих, в результате из украинских боевиков никто не выжил.

    В начале сентября сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

    Коментарии (24)
    15 ноября 2023, 12:13
    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Гагин: Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов ВСУ под Донецком, в качестве трофеев они взяли около десятка единиц вооружения НАТО, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Донецком ВС России зачистили крупный вражеский опорник, где захватили стрелковое вооружение, гранатометы и гранаты натовского производства, передает ТАСС.

    Наряду с западным вооружением на позициях обнаружено вооружение советского образца. В ходе зачистки потери ВСУ составили до двух десятков человек убитыми и ранеными.

    Ранее силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении.

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    15 ноября 2023, 14:28
    Кремль: У МОК нет монополии на спортивный мир

    Представитель Кремля Песков заявил, что у МОК нет монополии на спортивный мир

    Кремль: У МОК нет монополии на спортивный мир
    @ Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спортивные соревнования могут проходить и без участия Международного олимпийского комитета (МОК), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в контексте предостережения МОК национальных олимпийских комитетов от участия в Играх дружбы.

    По его словам, в аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир, так как спортивный мир гораздо более многогранен и охватывает огромное количество стран, передает ТАСС.

    Песков добавил, что форматы проведения соревнований могут быть разные, их могут инициировать разные страны – это может происходить и вне контекста МОК.

    Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва продолжит контакты с МОК, хотя не согласна с позицией по российским спортсменам.

    «Мы категорически не согласны с той линией, которую МОК сейчас занял в отношении наших спортсменов в контексте олимпийских перспектив», – указал пресс-секретарь президента.

    «Безусловно будем продолжать наши контакты с МОК, несмотря ни на что», – резюмировал Песков.

    Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.

    Президент Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Глава Минспорта России Олег Матыцин заявил, что часть программы Игр дружбы может быть проведена в Минске, инициативу предложат лидеру России Владимиру Путину и его белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

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    15 ноября 2023, 13:08
    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Политолог Ткаченко: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США грубо нарушают международное право, поставляя конфискованное у Йемена оружие Украине. Но надо учитывать, что американцы участвуют во многих конфликтах по всему миру. И если у их противников появится оружие от третьих стран, Россия может просто закрыть на это глаза, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях за перехват оружия в Оманском заливе и отправку его на Украину.

    «Поставки оружия для Йемена являются незаконными и поэтому должны конфисковаться. Однако, согласно нормам международного права, это необходимо делать в портах, а не в нейтральных водах», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, конфискат должен быть уничтожен. Передавая его Украине, США грубо нарушают международное право. По этой логике они могут отнимать грузы и у других стран, а затем отправлять третьей стороне. Все это серьезно не устраивает Россию», – подчеркивает эксперт.

    «На фоне этого Москва могла бы активно поднимать данную проблематику на всех доступных международных площадках. Также необходимо освещать ситуацию в СМИ, чтобы международное сообщество знало о происходящем», – отмечает он.

    Кроме того, собеседник напомнил, что американцы участвуют «во многих конфликтах по всему миру». Политолог также не исключает, что на фоне дисбаланса в вопросе контроля вооружений у противников Вашингтона может появиться оружие от третьих стран, что рискует серьезно отразиться на безопасности баз США. И тогда Москва, считает эксперт, может просто не придать этому значение.

    Ранее в России предупредили США о неприемлемости перехвата в Оманском заливе оружия, идущего в Йемен, и его передачи ВСУ. Об этом сообщил представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ходе заседания Совбеза он подчеркнул, что данные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте.

    Дипломат отметил, что если эти шаги будут продолжаться, то происходящее обернется «самыми серьезными последствиями» для властей США. Он также добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права.

    Политику Вашингтона он назвал особо циничной, особенно на фоне попыток Штатов использовать санкции в отношении Саны для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Напомним, в начале октября стало известно, что США передадут Украине тысячи единиц перехваченного по пути в Йемен иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности ВСУ, ожидающих дополнительные средства и снаряжение. В конфискации принимали участие военные Штатов и Франции.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

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    15 ноября 2023, 14:12
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»

    Сальдо: Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России заблокировали переправившиеся на левый берег Днепра подразделения украинской армии в селе Крынки Херсонской области.

    «Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС. По информации главы региона, за последние два-три дня Вооруженные силы Украины потеряли порядка сотни военных.

    Сальдо также заявил о провале планов ВСУ захватить Алешки и Новую Каховку, несмотря на долгую подготовку под руководством инструкторов НАТО и использование лучшей военной и радиоэлектронной техники, военных и наемников. Он добавил, что, по данным разведки, киевский режим намеревался к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ.

    Ранее силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного.

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    15 ноября 2023, 08:18
    Спецназ «Сибирь» уничтожил «наглый» БМП противника под Клещеевкой

    Спецназ России под Клещеевкой уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск после нескольких дней охоты уничтожили «наглый» БМП противника, который ежедневно вел огонь по российским позициям под Клещеевкой на Артемовском направлении, рассказал командир группы отряда.

    Как сообщил источник РИА «Новости», командование поставило задачу обнаружить место, откуда «наглый, дерзкий экипаж БМП» ВСУ ежедневно работает с закрытой огневой позиции по российский передовым подразделениям.

    По словам собеседника, расчет открыл на него охоту. После нескольких дней анализа (поиска места и характера действий противника), командование выбрало позицию для наилучшей работы с ПТРК.

    Позиция была подготовлена заранее, БМП ожидали, противник допустил ошибку, выехал, начал работать с закрытой огневой позиции по подразделениям ВС России – и был уничтожен.

    Он добавил, что командование выбирало позицию исходя из данных разведки и личного опыта, а спецназовцы ставили себя на место противника, думая как командир экипажа БМП.

    Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

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    15 ноября 2023, 02:42
    Задержан экс-глава правительства Самарской области Кудряшов

    РИА «Новости»: Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали после обысков

    Tекст: Антон Никитин

    Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова задержали после обысков, сообщили в силовых структурах. Кроме того, задержан врио министра строительства региона Михаил Асеев.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что Кудряшова и Асеева «действительно задержали».

    Во вторник днем стало известно об уходе Кудряшова в отставку по состоянию здоровья. Позднее в тот же день стало известно, что в региональном правительстве и у Кудряшова проводятся обыски.

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    15 ноября 2023, 17:15
    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ

    Польский генерал Пацек: Украинские солдаты начали опускать руки из-за затягивания конфликта

    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается «синдром опущенных рук» на фоне усталости от конфликта, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек.

    В беседе с ТОК FM Пацек заявил, что по мере затягивания конфликта украинские военнослужащие начинают опускать руки, передает РИА «Новости».

    По словам генерала, на сегодняшний день Украина находится в тяжелом положении из-за больших потерь, обусловленных низким уровнем подготовки военных и нехваткой боеприпасов. Он также добавил, что фокус внимания Запада сместился на Ближний Восток, и указал на раскол между украинским лидером Владимиром Зеленским и его генералами.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский поспорил с главкомом ВСУ Валерием Залужным о «тупике на фронте».

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    15 ноября 2023, 01:40
    Суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США

    AP: Суд в Мичигане постановил, что Трамп может участвовать в выборах на пост президента США

    Суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США
    @ Kyle Mazza/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Суд в штате Мичиган постановил, что 45-й президент США Дональд Трамп, несмотря на свою роль в штурме Капитолия в 2021 году, может принимать участие в выборах на пост главы государства.

    Бывший хозяин Белого дома, по данным Associated Press, останется в первичных избирательных бюллетенях штата. При этом судья отверг аргумент, что роль Трампа в штурме Капитолия якобы должна стать поводом для ограничения его права на переизбрание, передает ТАСС.

    Похожие слушания ранее начались в Колорадо и Миннесоте. При этом Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить Трампу участвовать в президентских выборах.

    Трамп не раз подчеркивал, что считает дело в отношении себя и своей компании вмешательством в выборы со стороны его конкурента и действующего президента Джо Байдена.

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    15 ноября 2023, 07:38
    В ООН оказались шокированы системным расизмом в США

    УВКПЧ: Эксперт ООН оказалась шокирована проявлениями системного расизма в США

    Tекст: Антон Никитин

    Систематический расизм и расовая дискриминация сохраняются в Соединенных Штатах, к такому выводу пришла специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П.

    Спецдокладчик ООН посетила ряд штатов США и в июне следующего года планирует представить доклад по итогам этой поездки. В ходе брифинга она отметила, что инициативы, предпринятые властями США с целью борьбы с расизмом, пока не вылились в значительные улучшения жизни общества. По ее словам, «проблема превосходства белых» в США не решается должным образом. Она заявила, что это лежит в основе дисбаланса во власти и подкрепляет современные формы расизма, передает РИА «Новости».

    Также специальный докладчик ООН обратила внимание на «скоординированное сопротивление инициативам, нацеленным на установление расовой справедливости». Многие встреченные ею в ходе визита в США люди признавались, что им приходилось «бороться за все свои основополагающие права» и что на этом направлении они встречали отпор.

    Ашвини К. П. считает, что США находятся «на критическом этапе борьбы с расизмом и расовой дискриминацией». Проявления расизма, по ее словам, влияли на людей, которые принадлежат к «расово маргинализированным группам», «на каждом этапе их жизни исторически, систематически и институционально».

    В сентябре в Организации Объединенных Наций констатировали наличие системного расизма в полиции и системе уголовного правосудия США.

    Коментарии (23)
    15 ноября 2023, 13:55
    Актера Павла Деревянко обвинили в мошенничестве
    Актера Павла Деревянко обвинили в мошенничестве
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Актера Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше 1 млн рублей, сообщает источник в правоохранительных органах.

    Известно, что заявление на него и его партнера Григория Мулузяна написал мужчина, который с сентября 2022 года по май 2023 года заключил с ними три договора займа, передает RT.

    Также источник отметил, что сроки возврата вышли, но деньги ему так и не вернули, а МВД проводит проверку.

    Ранее в России попросили проверить ряд блогеров на мошенничество.

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      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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