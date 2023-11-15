Российский консул в Мексике призвал оказать помощь обманутой семьей россиянке

Российский консул в Мексике Иващенко предложил помочь обманутой семьей россиянке

Tекст: Александра Юдина

По его словам, с помощью российского посольского врача женщину поселили в гостиницу, помогли подлечиться и переправили в Россию, однако в консульстве переживают, что в России у нее нет родственников, передает РИА «Новости».

Иващенко рассказал, что Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в прошлом году. Однако миграционная служба их не пропустила в Штаты, из-за чего семья осталась в латиноамериканской стране.

Позднее сын Котовой с супругой-украинкой уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства.

Иващенко сообщил, что у Котовой были выявлены серьезные проблемы со здоровьем – женщина не ходит из-за болей в спине и передвигается в коляске, а также имееет проблемы с высоким давлением.

Сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем матери. Все думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», – подчеркнул консул.

Тем временем в Ирландии решили отменить бесплатное проживание для украинцев, а власти Норвегии решили выплачивать украинским беженцам 1500 евро за добровольное возвращение домой.