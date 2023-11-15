Эрдоган пообещал добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа

Tекст: Ольга Иванова

Эрдоган в ходе выступления в парламенте пообещал, что Турция будет вести переговоры как со 121 страной, поддержавшей резолюцию по Ближнему Востоку, так и с 40 странами, которые воздержались при голосовании. Также он отметил, что Анкара продолжит поддерживать сектор Газа всеми возможными способами гуманитарной поддержки, передает ТАСС.

Он отметил, что Турция сделает все для осуждения Израиля в международных судах. Эрдоган в очередной раз сказал, что Израиль является террористическим государством, а движение ХАМАС – легитимной политической силой в секторе Газа.

Турецкий политик призвал премьера Израиля Биньямина Нитаньяху признать наличие у его страны ядерного оружия. По словам Эрдогана, сколько бы ни было у израильского политика бомб, его «конец в политике пришел».

Эрдоган указал, что «израильские министры на камеры признаются, что у них есть ядерное оружие… Однако МАГАТЭ не предпринимает никаких действий по этому поводу».

Президент Турции заключил, что Израиль в результате конфликта на Ближнем Востоке постигнет разочарование, как ранее Армению в карабахском конфликте.

Ранее СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нетаньяху ждет конец политический карьеры.