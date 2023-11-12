Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.16 комментариев
Эрдоган предрек конец политической карьеры Нетаньяху
Премьера Израиля Беньямина Нетаньяху ждет конец политический карьеры, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган предрек, что Нетаньяху «ждут совсем другие дни», передает РИА «Новости».
«Скорбь детей тебя не реабилитирует. Нетаньяху, ты когда-нибудь уйдешь. Не навлекай на себя проклятия угнетенных», – сказал турецкий лидер.
Ранее Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о нелегитимности ударов по мирным жителям сектора Газа заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.