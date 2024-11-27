Медведев пообещал пресечение любых ракетных ударов по России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Очевидно абсолютно, что любые удары являются неприемлемыми. Любые удары будут пресекаться», – заявил Медведев Al Arabiya, передает ТАСС.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее заявил о нападении с использованием американских ракет ATACMS по Брянской области. Эти ракеты, по словам Медведева, были поражены и не достигли своих целей. Он подчеркнул, что такие действия переходят за любые красные линии.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что скоро может наступить момент, когда США и НАТО будут признаны полноценными участниками конфликта с Россией.

До этого президент России Владимир Путин отмечал, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.